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Насильно депортовані маріупольці втікають з РФ. Це визнають самі ЗМІ окупантів, - Маріупольська міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці, яких примусово вивезли на територію Росії, покинули Псковську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міськраді з посиланням на російські ЗМІ.

Насильно депортовані маріупольці втікають з РФ. Це визнають самі ЗМІ окупантів, - Маріупольська міськрада 01

"Сайти Псковської області пишуть про 10 маріупольців, які виїхали звідти. Ще 37 депортованих жителів Донецької та Луганської областей також планують покинути країну агресора. Якщо вже про це почали писати росзмі, то значить вже сотні маріупольців покидають територію РФ. В іншому разі вони б замовчували такі факти", - коментують публікації російських ЗМІ у міськраді.

Насильно депортовані маріупольці втікають з РФ. Це визнають самі ЗМІ окупантів, - Маріупольська міськрада 02

За інформацією міськради, з Маріуполя насильно вивезли близько 50 тисяч людей.

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"Окупанти самі показали брехливість власної пропаганди про маріупольців, які нібито добровільно виїхали до Росії. Насправді вони насильно вивезли близько 50 тисяч людей. Тепер маріупольцям доводиться використовувати всі можливості, щоб покинути РФ. Адже вони вже відчули на собі "гостинність" та "допомогу" росіян", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+18
Обратно это куда? В Украину или в окупированый Мариуполь? Прикольно в псковской области еще хуже чем в разбомбленом городе
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29.06.2022 15:20
+11
Даже раздолбаный Мариуполь лучше,чем кацапская говень.
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29.06.2022 15:25
+10
"Рабів до Раю не пускають!
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29.06.2022 15:24
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Після смерті хороші росіяни попадають в рай , а погані знову в росію.
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29.06.2022 15:15 Відповісти
"Рабів до Раю не пускають!
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29.06.2022 15:24 Відповісти
Хорта - Рабів до раю не пускають Вічна пам'ять виконавцю, Андрію Лободі.
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29.06.2022 15:40 Відповісти
Саме тому в Раю, кажуть, російської мови не чують!
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29.06.2022 16:24 Відповісти
Зате в пеклі всі розмовляють виключно російською, напевно.
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29.06.2022 16:25 Відповісти
Матюками!
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29.06.2022 17:22 Відповісти
нет доверия этим шастающим и обработанным фсбешниками недогражданам Украины. Поехали получили паспорт с куркою, и в Украину диверсии делать, наводчиками работать.
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29.06.2022 15:19 Відповісти
Ты на украинском умеешь читать? недограждан хренов
""Насильно депортовані маріупольці втікають з РФ. Це визнають самі ЗМІ окупантів, - Маріупольська міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці, яких примусово вивезли на територію Росії, покинули Псковську область.""

так зачем они туда "пошастали-поехали"???
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29.06.2022 16:27 Відповісти
Від кацапів тікають навіть такі прокацаплені жителі лугандонії
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29.06.2022 15:19 Відповісти
Ты даже не знаешь географию нашей страны - Мариуполь в Донецкой области.
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29.06.2022 16:45 Відповісти
И? Лугандон - это оккупированные территории ЛУГАНской и ДОНецкой областей. Что не так?
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29.06.2022 21:33 Відповісти
Обратно это куда? В Украину или в окупированый Мариуполь? Прикольно в псковской области еще хуже чем в разбомбленом городе
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29.06.2022 15:20 Відповісти
Если в Псковской области выглядит как в 1985 когда там проехал, тогда не удивляюсь 😀
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29.06.2022 15:31 Відповісти
В Польшу приехала группа из Мариуполя, добирались через росисю и Прибалтику. Ходят и открыто говорят мы будем сидеть тут пока росися не отстроит дома в Мариуполе, потом получим росиський паспорт и поедем домой.
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29.06.2022 16:26 Відповісти
И где ты такое прочитал? Обнюхался сам придумал?
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29.06.2022 16:33 Відповісти
Родственники которые в Польше рассказали. И научись нормально общаться с людьми. Даже если это общение в интернете.
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29.06.2022 16:46 Відповісти
Таке цілком можливо, доречі. У нас теж багато переселенців, є нормальні, а є такі, що Україну ще й винуватить. Дивно тільки, що вони розраховують на відбудову ї будинків і що поїхали в Польщу. Їхали б уже одразу в рашку, а то сидять на шиї поляків, а підтримують росіян.
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29.06.2022 23:22 Відповісти
Де захисники Маріка,підараси каломийські?????
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29.06.2022 15:24 Відповісти
Неначасі.
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29.06.2022 15:26 Відповісти
Даже раздолбаный Мариуполь лучше,чем кацапская говень.
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29.06.2022 15:25 Відповісти
Вони, скоріш за все, не в курсі, що зараз відбувається в Маріуполі. Думають, що там Росія вже зробила рівень життя як у москві. Не здогадуються, що воду з калюжі доведеться пити і їсти голубів.
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29.06.2022 15:30 Відповісти
Они в курсе. Такие как ты распространяют провокационный бред. И сколько тебе платят
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29.06.2022 16:20 Відповісти
Все ж краще ніж Кацапія.
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29.06.2022 16:20 Відповісти
Никто в здравом уме и светлой памяти, не хочет жить в смердящей клоаке под названием паРаша, срать в дырку в каких-то ******
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29.06.2022 15:30 Відповісти
куда обратно в Маріуполі будинки вже зносять орки які залишились від бомбардувань
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29.06.2022 15:40 Відповісти
i pravilno delajut , normalnie ludi nedolzhny zhitj v konclagere
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29.06.2022 15:48 Відповісти
"Азов" им подавай, панимаш...
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29.06.2022 16:13 Відповісти
РабZянский Ксива даст возможность каждому сбежавшему из Концлагеря путлера стать нормальнім чуваком...
Даже оформить загранпаспорт...
Не вкрите...спросите у Невзорова и прочих чуваков удравших из Концлагеря КГБшніх мудаков...
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29.06.2022 16:14 Відповісти
Хто при здоровому глузді хоче жити на болоті ?
Був у Пскові колись - від болота відміностей небагато
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29.06.2022 16:19 Відповісти
А що це за область чи рИспубліка така - ДоНЦка? Чи вже саккції ввели на використання літер?
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29.06.2022 18:41 Відповісти
Але ж вони повертаються до того ж окупованого міста чи ні?
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29.06.2022 19:00 Відповісти
 
 