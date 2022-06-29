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Світові загрожує голод, якщо РФ не припинить блокаду морських портів України, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через брудні ігри Москви світові загрожує голод.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви
Топ коментарі
+13 Eugene Dneprovsky
показати весь коментар29.06.2022 15:27
+5 mrSmith
показати весь коментар29.06.2022 15:32
+4 botoks
показати весь коментар29.06.2022 15:29
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Жодного співчуття не виникає.
Гораздо серьёзнее что из за войны и санкций нарушились поставки удобрений из РФ. А она занимает до 25% мирового рынка азотных и до 40% рынка калийных удобрений. А кроме того - подскочили цены на газ, который образует серьёзную часть их себестоимости. Цена удобрений резко подскочила, и возник серьёзный дефицит. Так что в мире теперь в принципе упадёт урожай (скорее всего на обьёмы сильно превышающие долю экспорта Украины). И себестоимость зерна резко возрастёт.
Тут Россия вполне может шантажировать: отмена санкций - или голод во всём мире.
Зате переробники і оптові покупці, що мають налагоджену логістику, зароблять з хорошим наваром. Ну й поділяться з ким треба в Києві.
А що далі? А далі йде ніким не відмінена скупка земель юридичними особами. Вернуться воїни з перемогою (хто виживе), а земля вже в руках іноземців.
Украина собрала 44.8 млн т
почему должен быть голод если наша доля всего около 6% и то мы же не весь урожай отправляем на экспорт