Світові загрожує голод, якщо РФ не припинить блокаду морських портів України, - МЗС

Через брудні ігри Москви світові загрожує голод.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви

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