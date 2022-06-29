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Світові загрожує голод, якщо РФ не припинить блокаду морських портів України, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

голод

Через брудні ігри Москви світові загрожує голод.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН щодо вивезення зерна не досягнуто, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Да и *** с ним со всем этим свитом, если они все хотят дружить с дяволом!
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29.06.2022 15:27
+5
Нехай далі кацапам в сраку заглядають.
Жодного співчуття не виникає.
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29.06.2022 15:32
+4
Пан Николенко, думайте об Украине.
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29.06.2022 15:29
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Да и *** с ним со всем этим свитом, если они все хотят дружить с дяволом!
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29.06.2022 15:27 Відповісти
Нехай дають зброю, або голодають.
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29.06.2022 15:53 Відповісти
Пан Николенко, думайте об Украине.
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29.06.2022 15:29 Відповісти
Ети на превьюшке детишки еще нормально харчуются. Вон кацапские пенсионері едят вообще просрочку из пятерочки

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29.06.2022 15:31 Відповісти
Хіба лише пенсіонери? Про проситрочені сухпайки орків вже відомо.
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29.06.2022 16:06 Відповісти
Нехай далі кацапам в сраку заглядають.
Жодного співчуття не виникає.
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29.06.2022 15:32 Відповісти
Не знаю как там мировой голод, но наши фермера сейчас сдают урожай в минус, а новый УЖЕ некуда ложить. Если не разблокируют порты, то нам через год будет хуже, чем тем африканцам
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29.06.2022 15:33 Відповісти
Шо ти мелеш,кацапе?
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29.06.2022 15:44 Відповісти
Ты дебил? Подсолнух за 8000 грн, когда в мире дают 23000 и зерно за 2000, когда в мире 14000 это нормально, хочешь сказать? Ты вообще в курсе что творится в агросфере? Я вот ею занимаюсь и в курсе, а ты кто такой?
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29.06.2022 16:41 Відповісти
Схоже, що зерно вивезли й вивозять рашисти і дякують зрадникам; ще й олію з Миколаєва. Путлер вже попередив світ, що в Раші "нєбивалий урожай". Крадії. Європа підставляти себе за пусті комори /"миші з'їли"/, мабуть, не дуже хоче.
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29.06.2022 20:38 Відповісти
А орду це не турбує, вони будуть навіть раді...
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29.06.2022 15:33 Відповісти
Сперва , - Цей Світ кормив Монстра , а коли він підріс і показав своє Нутро і всіх заставляє з нього їсти і пити і нюхати Сморід , - а де були раньше коли взивали про допомогу???.
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29.06.2022 15:34 Відповісти
Мо про себе тре думати? Зимою шо буде? Які зараз ціни на все! Бензинова криза чого тільки вартує!
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29.06.2022 15:34 Відповісти
Мы с голоду не помрем. Я больше переживаю за ракетные обстрелы. Мы ж не кацапье ******, у нас и консервация есть и другие запасы. Прорвемся. А вот прилет ракета или бомба и все...
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29.06.2022 15:38 Відповісти
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29.06.2022 15:36 Відповісти
Так РФ это и нужно и только по этому ничего она не прекратит. Статья ни о чём.
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29.06.2022 15:41 Відповісти
Пшеница Украины много не поменяет. Основная часть прошлого урожая - продана. Да и в принципе Украина занимает только около 10% мирового рынка. Россия продаёт в 2 раза больше пшеницы.

Гораздо серьёзнее что из за войны и санкций нарушились поставки удобрений из РФ. А она занимает до 25% мирового рынка азотных и до 40% рынка калийных удобрений. А кроме того - подскочили цены на газ, который образует серьёзную часть их себестоимости. Цена удобрений резко подскочила, и возник серьёзный дефицит. Так что в мире теперь в принципе упадёт урожай (скорее всего на обьёмы сильно превышающие долю экспорта Украины). И себестоимость зерна резко возрастёт.

Тут Россия вполне может шантажировать: отмена санкций - или голод во всём мире.
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29.06.2022 22:12 Відповісти
Ото чудо? Раніше плювали на нас… А зараз, тримайте мене семеро, ми світова годувальниця. Ну і скажіть ,що ми не дУрні…
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29.06.2022 15:45 Відповісти
В країнах західного світу, точно голоду не буде. Навіть легкого голоду не буде. А країни африки і азії, москалів підтримують.
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29.06.2022 15:48 Відповісти
Населення Африки і Азіі в разі голоду дружно попреться у країни західного світу. Власне, саме це найбільш бентежить західний світ.
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29.06.2022 15:56 Відповісти
якщо не розблокують порти - фермерам і більшості агрофірм - хана. Зерно гнитиме на полі. Бо який дурень втрачатиметься на комбайн, коли його діти не буде куди.
Зате переробники і оптові покупці, що мають налагоджену логістику, зароблять з хорошим наваром. Ну й поділяться з ким треба в Києві.
А що далі? А далі йде ніким не відмінена скупка земель юридичними особами. Вернуться воїни з перемогою (хто виживе), а земля вже в руках іноземців.
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29.06.2022 15:48 Відповісти
До сраки! На фоне массовых убийств украинцев - ещё раз, до сраки!
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29.06.2022 15:49 Відповісти
....українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви .Яких ігор?Брудної війни.За рахунок життя українців?Як не буде України,не треба буде звільняти зерно,його небуде.Остається або самим вирощувати або приїзджайте зі зброєю вгамовувати кацапів та біснуватого ху.ла.
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29.06.2022 15:51 Відповісти
по данным USDA мировой урожай пшеницы составил 776.5 млн т за сезон 20\21
Украина собрала 44.8 млн т
почему должен быть голод если наша доля всего около 6% и то мы же не весь урожай отправляем на экспорт
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29.06.2022 16:42 Відповісти
дебіли з мзс((( про Україну б подумали
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29.06.2022 20:24 Відповісти
А що Україні загрожує знищення державності - то нічого?
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29.06.2022 16:47 Відповісти
Всем, кому угрожает голод, предлагаю записаться в интернациональный легион для искоренения самой причины этого голода.
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29.06.2022 18:28 Відповісти
 
 