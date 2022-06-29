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суд (8041) Бутусов Юрій (3130) Щеголєв (22)

Апеляційний суд закрив справу за позовом екскерівника Київського СБУ Щеголєва проти Бутусова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

александр,щеголев

Адвокати головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова здобули перемогу в Апеляційному суді у справі за позовом колишнього очільника Київського СБУ Олександр Щеголєва.

Про це у Facebook повідомила адвокат Анна Калинчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні здобули перемогу в Київському апеляційному суді у справі проти Юрія Бутусова. Справа 5-річної давності про те, як під час ефіру у "Право на влад" було "ображено" пана Щеголєва, екскерівника СБУ м.Києва та Київської області, щодо якого на сьогодні здійснюється розгляд обвинувачення у суді про штурм Майдану і як наслідок вбивство мирних протестувальників", - йдеться в повідомленні.

Щеголєва представляв адвокат Валентин Рибін, відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (втекли до Росії) та російського ГРУ.

Калинчук зазначила, що Рибін, як і Щеголєв, втік з України.

"Після касації і вже другого апеляційного розгляду суд констатував, що слова Юрія Бутусова ніяким чином не порушують жодних прав заявника, презумпцію його невинуватості і більше того, не є неправдивими!

Право на свободу вираження поглядів, як і право на правду, у нашій державі не просто декларація, як у деяких сусідніх недоутворень", - підсумувала адвокат.

Адвокат Тетяна Козаченко зазначила: "Ми вступили в справу коли вона була програна в апеляції і вже було виконавче провадження, а у Юри були арештовані рахунки. Після касації і вже другого апеляційного розгляду суд констатував, що слова Юрія Бутусова ніяким чином не порушують жодних прав заявника, презумпцію його невинуватості!".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
"Калинчук зазначила, що Рибін, як і Щеголєв, втік з України. ".... це все що треба знать про СБУ
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29.06.2022 16:06
+6
Але ж для цього повинна була початися війна, далі втеча ображених потерпілих і тільки за чотири місяці війни - виправдання....... А якби не все це... Хто дасть гарантію за наші суди...
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29.06.2022 16:20
+2
На кАналі «фрідом» репортажі перекладають на російську мову, це прикол якийсь
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29.06.2022 15:51
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На кАналі «фрідом» репортажі перекладають на російську мову, це прикол якийсь
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29.06.2022 15:51 Відповісти
Бо напевно по супутнику громадянам колишніх срсрівських республік дивитись новини такою мовою зрозуміліше. Є ще в нас окуповані домбабве з лугандоном, крим... Може кацап якийсь подивиться та макітру зачухає хоч на хвилину...
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29.06.2022 16:19 Відповісти
ух какой ненавистный кацапский СБУшник.
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29.06.2022 15:57 Відповісти
"Калинчук зазначила, що Рибін, як і Щеголєв, втік з України. ".... це все що треба знать про СБУ
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29.06.2022 16:06 Відповісти
чмошники гунявые
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29.06.2022 17:06 Відповісти
Судя по ***** этого кренделя сбушника , он обиженый со дня своего рождегия.
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29.06.2022 16:10 Відповісти
Але ж для цього повинна була початися війна, далі втеча ображених потерпілих і тільки за чотири місяці війни - виправдання....... А якби не все це... Хто дасть гарантію за наші суди...
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29.06.2022 16:20 Відповісти
П'ять років шмарклі розводили. А скільки ще не виграних справ проти справжніх патріотів України?
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29.06.2022 16:24 Відповісти
**** адвоката не закрили одразу? Цих чмонь з "проросійськими поглядами" треба давно закривати. Нехай посидять, як мінімум до кінця війни.
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29.06.2022 16:50 Відповісти
ВЫ ШО ****** , во время войны?
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29.06.2022 17:03 Відповісти
"Право на свободу вираження поглядів, як і право на правду, у нашій державі не просто декларація, як у деяких сусідніх недоутворень", - підсумувала адвокат. Йбтвмть. Нема нормальних слів, тількі свинособачи матюки.
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29.06.2022 17:05 Відповісти
а проти тих, хто постійно брехав в "право на зраду" - справи ще не порушено?
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29.06.2022 17:08 Відповісти
 
 