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В бою з російськими окупантами загинув брат відомої української гімнастки Сергій Краснов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Віцечемпіонка Європи з художньої гімнастики, учасниця Олімпіади-2020 у Токіо Вікторія Онопрієнко розповіла про загибель в бою з російськими окупантами брата Сергія Краснова.

Про це вона написала в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув герой України. Мій брате, спочивай з миром. Царство тобі небесне", - йдеться в повідомленні.

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В бою з російськими окупантами загинув брат відомої української гімнастки Сергій Краснов 01

Автор: Богдан Гуньковський
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