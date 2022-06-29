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В бою з російськими окупантами загинув брат відомої української гімнастки Сергій Краснов
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Віцечемпіонка Європи з художньої гімнастики, учасниця Олімпіади-2020 у Токіо Вікторія Онопрієнко розповіла про загибель в бою з російськими окупантами брата Сергія Краснова.
Про це вона написала в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинув герой України. Мій брате, спочивай з миром. Царство тобі небесне", - йдеться в повідомленні.
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