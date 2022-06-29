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Новини Війна в Україні
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Путін - міжнародний терорист, він нічим не відрізняється від бен Ладена, - Порошенко в інтерв’ю Bild

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню Bild закликав світ дати Україні якомога більше зброї, щоб зупинити Путіна. За словами п’ятого президента, ракетний удар по торговому центру у Кременчуці - це лише один із багатьох злочинів Путіна проти мирних людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

Порошенко наголосив: Путін – міжнародний злочинець, який не планує обмежувати свою агресію Україною.

"Те, що сталося в Кременчуці, трапляється дуже часто на території України. Тому що Путін воює не проти наших Збройних сил чи наших солдатів. Путін воює проти наших дітей, наших жінок, яких вбивають, наших стареньких співгромадян. Чи є тут різниця наприклад з Усамою бен Ладеном, якщо він підірвав торговий центр – і вбив мирних жителів? Путін обстріляв цей торговий центр високоточними крилатими ракетами", – зазначив Порошенко.

"У світі не знайдеш країни, яка прагне миру більше, ніж Україна. Але ми не маємо ілюзій. Увесь світ має зрозуміти, яку ціну Україна платить щотижня, кожного дня і кожної години цієї війни – життям наших дітей, життям мирного населення та життям наших героїв, наших солдатів. Це катастрофа для України, для Європи, для всього світу. Але, на жаль, кінець війни залежить лише від однієї людини в цьому світі, і цю людину звуть Путін", – зауважує п’ятий президент.

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"Українці не мають ілюзій щодо того, що буде, якщо прийдуть росіяни. Досить лише уявити, що бачив наш батальйон, коли зайшов у Бучу та Ірпінь для розмінування. Там ми на власні очі бачили десятки вбитих на вулицях людей. Це неможливо зрозуміти по телевізору чи на знімках. Зовсім інше враження, коли бачиш це на власні очі. Побачивши це, я не міг спати два тижні. Це трагедія. Це не схоже на голлівудський фільм жахів, це зовсім інша справа – абсолютно немислима в Центральній Європі у 21-му столітті", – пояснює Порошенко.

Він наголосив: у такій ситуації немає місця компромісу. "Тому що Путін хоче нас убити, а ми просто хочемо жити. Путін хоче, щоб ми здалися, але Україна ніколи не здасться. Путін хоче стерти Україну з карти світу – а ми хочемо повернути нашу тисячолітню історію в європейську сім’ю", – наголошує Порошенко.

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П’ятий президент подякував німецькому уряду за рішення надати Україні гаубиці Panzerhaubitze 2000, однак зауважив – їх треба значно більше: "Ці гаубиці мають дуже велику дальність. Ми можемо атакувати російські позиції і зупиняти російські операції. У той же час нам не потрібно боятися безпосереднього ризику контратаки. Ми також можемо їх легко транспортувати. Ми раді доставці цих гаубиць. Але чи це так звана "зміна гри"? Це все змінює? Ні. Це змінює тільки тактичну локальну ситуацію. Нам це потрібно, але нам також потрібно більше".

"Що потрібно, щоб "змінити гру"? Уявіть собі: 500 танків – у тому числі німецький "Леопард". 700-800 артилерійських систем, включаючи самохідні гаубиці. 100 бойових літаків, 400 зенітно-ракетних комплексів – і майбутнє світу виглядало б зовсім інакше. Це меседж до всіх людей у Європі. Більше зброї для України скорочує шлях до миру. Це єдиний спосіб зупинити Путіна разом", – зазначає Порошенко.

"Ви не рятуєте Україну, коли даєте зброю, фінанси, навчаєте наших військових – ви інвестуєте у власну безпеку. І мій заклик – будь ласка, допоможіть нам врятувати вас", – резюмує п’ятий президент.

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Топ коментарі
+45
Та да. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Есть еще желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Уже не до смеха?
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29.06.2022 16:22
+38
Бен Ладен по сравнению с ****** мелкий *******
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29.06.2022 16:21
+34
Повторю. ***** - это абсолютное зло нашего времени. Остальные ироды и рядом не стояли.
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29.06.2022 16:24
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Бен Ладен по сравнению с ****** мелкий *******
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29.06.2022 16:21 Відповісти
Повторю. ***** - это абсолютное зло нашего времени. Остальные ироды и рядом не стояли.
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29.06.2022 16:24 Відповісти
путина сотворил народ рашки. Главный террорист - это народонаселение РФ.
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29.06.2022 16:31 Відповісти
Народ рашки и есть коллективное *****. Бункерная моль - лишь точное отражение чаяний этой нации моральных уродов.
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29.06.2022 16:37 Відповісти
Беларусь уже ввязалась в войну с Украиной, значит и там народонаселение такое же как на рефии, режим одинаковый.
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29.06.2022 16:41 Відповісти
Неа, белорусы задрочены двумя режимами одновременно.
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29.06.2022 17:06 Відповісти
Нужно бьіло тогда и бельіе носочки снимать, чего уж
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29.06.2022 17:28 Відповісти
Не "народ", а стадо лишнехромосомных свинособак! Народ, это прежде всего люди!!!
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29.06.2022 17:01 Відповісти
і шльодра вазелін оманский з жидобабой беней
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29.06.2022 20:47 Відповісти
путін -- наволоч плішива. Ну і *****, певна річ.
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29.06.2022 16:22 Відповісти
Порох правий - кдбешна моль ліліпутін від терориста нічим не відрізняється,
і там таких майже вся країна
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29.06.2022 16:22 Відповісти
Відрізняється своїми набагато більшими можливостями.
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29.06.2022 16:29 Відповісти
Тут Ляксєєвіч правий на всі 100
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29.06.2022 16:22 Відповісти
Ти диви і в очельнік нікому не треба заглядувать , шукаючи мир ..
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29.06.2022 17:43 Відповісти
Та да. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Есть еще желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Уже не до смеха?
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29.06.2022 16:22 Відповісти
Помилка Українського народу у 2019 виливається у дуже високу ціну у 2022
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29.06.2022 16:28 Відповісти
Это ошибка не народа, а ошибка населения территории, плебса, охлоса. Народ и в 2019 все прекрасно понимал. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще приличные показатели - 25/73%.
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29.06.2022 16:33 Відповісти
Та немає ніяких 73%, то міф неучів з опи, які не вміють в математику 6 класу, про проценти.
Пояснюю: 73% від ПРОГОЛО СУВАВШИХ. Проголо сувало на виборах 45% населення України.
Маємо 73% від 45%, що означає, що за ржать жрать срать папріколу у нас проголосувало в районі 38% населення. 38 і 73 - троха різні цифри, ге?
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29.06.2022 17:40 Відповісти
давай не вважатимемо помилково, що беня+зеля заагітували всіх своїх піти проголосувати... І це при тому, що наші майже всі принципово пішли на виборчі дільниці ...
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29.06.2022 17:49 Відповісти
Вибачте, а ті, які просто не підняли дупу з дивану під приводом "да за нас там уже всьо рєшилі" або " да мнє всьо пох..."?? Цих ви до якого відсотку запишите?
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29.06.2022 21:09 Відповісти
Молодець!
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29.06.2022 16:24 Відповісти
Ти ще напиши бовдур, що він їх сам підпалював. Ви ж тупіздні не хотіли вірить тоді що то кацапскі дрг почву для наступу готують. Вирішили обрати какая разніца, хуже не будет
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29.06.2022 16:36 Відповісти
ти настільки проти зе, що прямо з його рук бабло отримуєш за брехливі висери?
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29.06.2022 16:46 Відповісти
уточняй: зброєю, чи бп під відкритим небом, по яким дрони безперешкодно паслися?
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29.06.2022 16:44 Відповісти
я тобі, бот ти подлячний, задав. Хоча ти вірної відповідді не знаєш.
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29.06.2022 16:53 Відповісти
Тобто роки розкрадання пофігізму та недбалості повісили на Пороха. Ну молодці....
І це після міністра оборони кацапа за паспортом.
Порадуй тепер як конкретно Зе зміцнив армію чим де і коли.
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29.06.2022 16:54 Відповісти
Хех, Ксюша, вже не скаже
Видать, знову деактивували чувака за те, що з VPN срав
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29.06.2022 16:58 Відповісти
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29.06.2022 17:20 Відповісти
В Бенладена не було термоядерної зброї
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29.06.2022 16:36 Відповісти
Нужно ***#ть по крымскому мосту и их в военным базам в Крыму. Вопрос только в том кто даст такие ракеты, чтоб туда достать и кто отдаст команду? Красная черта уже и так пройдена, обезьяна с ядерной гранатой постоянно угрожает миру и терроризирует мирных жителей Украины, каждодневно обстреливая ракетами. И рашисты это могут делать ну очень долго, не стоит надеяться на санкции, у них этого железа от ссср хватит на еще одну войну. С террористами не договариваются, их мочат в сортире. Этот террор по всей Украине не прекратится если мы не будем отвечать, око за око, зуб за зуб. И отвечать нужно именно таким же методом - разху#рить мосты, жд узлы, военные объекты, склады, нефтебазы в Крыму и соседних с Украиной областях параши. Выпустили с территории бульбандии ракеты? И туда ответку. Вот тогда террористы запросят сами переговоры. По другому они не понимают. И не будет ***** кидать ядерные бимбы. Если будет угрожать, то красиво намекнуть, что типа у нас ядерного оружия нет, но если что мы его применим, купили на черном рынке. Когда зеля заикнулся про то, что будапештский меморандум имеем право считать не действительным, то некоторые тут же наложили в штаны, сразу подгорело. Крейсер "мацкву", скрепную гордость всего парашинского флота потопили и что путлер закидал всех бимбами ядерными? Пора уже действовать по-другому. Стрельнули по Кременчугу? Разху#рить объект в Белгороде. Попали по Днепру? Воронеж напрягся. За все должна быть ответка. Пусть наши тайком договариваются, на черном рынке покупают, где угодно, но у нас должны быть эти ракеты и вооружение для ответки, иначе мы не выиграем войну.Мы сами должны это сделать. Никто за нас не будет стрелять по условным курскам и ростовам.
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29.06.2022 16:36 Відповісти
нечем нам туда стрелять. Байден сс*т дать оружие, которое достанет на их территорию. Я так понимаю, нам такие условия поставили, чтоб не обострять. Нас как тире расстреливать можно. А нам ударить в ответ нельзя. Вот и все
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29.06.2022 17:37 Відповісти
але це не означає, що Байден не дозволить, приміром, тій же Норвегії надати нам ракети для HIMARS з дальністю 300км з граничним терміном зберігання для подальшої утилізації
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29.06.2022 17:54 Відповісти
свинопес Andriy Druzhytskyy

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29.06.2022 16:41 Відповісти


"Улыбаемся и машем"(с) - про селфи на миг-29 он не забыл. а купить хотя бы 100 новых машин "не встиг". и это лучший из наших презов. что остальные творили(творят) на уши не налазит.
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29.06.2022 16:39 Відповісти
А почему не 200 или 1000? Стоимость одной эскадрильи современных модификаций F16 или F15 со всем дополнительным оборудованием, обучением и сервисом? На сколько эскадрильей нам бы хватило всего бюджета МО за 5 лет?
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29.06.2022 16:46 Відповісти
ты прочел бы статью, чтобы понять, а не только заголовок. а с деньгами это вообще дурной вопрос: зависит от комплектации. если сильно губы не раскатывать то от $5 до $10 bln. можно уложиться. за 5 лет такие деньги можно было найти.
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29.06.2022 17:00 Відповісти
Та ты шо? Один голый борт F15E Strike Eagle в теперешних ценах стоит около 150 млн.баксов. А со всем необходимым для начала эксплуатации - чуть мене 400 млн.баксов. И это без стоимости сервиса и подготовки пилотов. Насколько я помню крайний контракт Индонезии был стоимостью в 14 млрд.баксов. 100 бортов нам бы обошлось примерно в 40-42 млрд.баксов. Поэтому читать перед тем, как портить воздух, надобно отнюдь не мне.
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29.06.2022 17:18 Відповісти
Все, сдулся умник? Ото-ж меньше пей и больше думай, если есть чем. А при Порохе во Львове была начата программа глубокой модернизации Миг-29 до уровня 4++ Миг-29МУ2 за 100 млн.грн за борт. Только вот Зеля опять же все это запорол, лишив завод финансов.
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29.06.2022 17:42 Відповісти
****** дірявий,самий дешевий НОВИЙ винищувач західного виробництва це Гріпен,і його ціна ПУСТОГО 55 лямів,а ескадрилья коштує приблизно милярд євро,і це тільки з базовим набором озброєння та персоналом і яким не яким зіпом,тому кащзки про 5-10 лямів собі в сраку сунь,стільки не коштують навіть вживані ф16
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29.06.2022 21:20 Відповісти
а те що ти там щось порахувало ніби на заміну авіації вистачить 5-10 млрд дол то ти ще більший ******,від 20 до 30 млрд ось реальна цифра
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30.06.2022 01:14 Відповісти
Міги Україні тодіне продавались, оскільки - війна і взаємні санкції.
На F16 потрібне бабло, велике бабло - але і також тоді Україні не продавались з-за обмежень
Так що пістьож в тебе
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29.06.2022 16:51 Відповісти
А хто тобі їх продасть ?
Чи ви дурні, чи ви наївні?
Зброю та техніку купувати складно. Бо її обмежена кількість.
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29.06.2022 16:56 Відповісти
і обмеження міжнародним договором про нерозповсюдження звичайних озброєнь, щоб не потрапляло в руки терористів.
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29.06.2022 17:04 Відповісти
Дрыщ ЗЕбанутый, твой высер зачтен, зайди к Дерьмаку, в ж.ОПу, получишь у него премиальный фанфурик боярки и 200 гр. ливерной колбасы на закусь. А вечером тебе разрешать соснуть бубочкину пипетку.
Быдло ЗЕбанутое, Порошенко на свои 300 000 000 (дебил, триста миллионов ) с ноля полностью вооружил 5 батальйонов. Это с 24. 02. 22. А будучи президентом, на свои деньги восстановил ПВО вокруг Киева.
Прокукарекай, петушок ЗЕбанутый, кто из стада ЗЕбанутых идиотов выделил хоть 10 гривень для помощи наших ВСУ.
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29.06.2022 17:08 Відповісти
Поки не закінчить так як Бен Ладен, то відрізняється.
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29.06.2022 16:46 Відповісти
Подохнуть как Бен Ладен для ***** - призовой вариант. Членоголовый фюрер расеи, срущий в чемодан, боится подохнуть, как его друг, Муаммар Каддафи, с ломом в заднице.

Поэтому на расее в последнее время исчезли из продажи железные ломы и гебня обходит каждый двор или гараж, конфискует ломы. На всякий случай.
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29.06.2022 17:14 Відповісти
Світ повинен зрозуміти що тільки спільними зусиллями можливо зупинити орду.
Зараз гинуть наші солдати, цвіт нації.
І отримавши допомогу цивілізованого Світу будуть гинути в тому числі і за німців, і за поляків, і за прибалтійців, і за французів...
У країн Світу є можливість не воюючи передати свою зброю Україні для знищення спільного ворога руками українців, зберігши життя своїх солдатів.
Інакше орда зможе розправитись з кожним по одинці.
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29.06.2022 17:15 Відповісти
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29.06.2022 17:25 Відповісти
Відрізняється, бена Ладена США не боялися, а від мавзолейного фюрера жидко дрищать.
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29.06.2022 17:40 Відповісти
ЄрЗе частину доброго діла зробили: щойно повернули з полону в порядку обміну 145 наших полонених, з них 43 азовців і 40 інших захисників Марика
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29.06.2022 17:42 Відповісти
а бастркін прохрюкав що вирішили більше не обмінювати,так що походу це наразі останній обмін...
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29.06.2022 21:24 Відповісти
Со многим согласен, но то, что конец войны зависит только от одного человека в этом мире- это бред, понятно, что таких людей несколько, хотя может Порошенко просто пытался быть политически корректным.
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29.06.2022 17:59 Відповісти
База
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29.06.2022 18:36 Відповісти
Да Бен ладен проти цієї потвори просто святий.
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29.06.2022 20:43 Відповісти
 
 