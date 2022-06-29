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Фонд Пінчука продав на аукціоні скульптуру Кунса Balloon Monkey за $11,5 млн: Кошти передадуть на гуманітарну допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пінчук

Знакова скульптура Джефа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Мавпа з повітряних куль (пурпурного кольору)", яку презентували Олена і Віктор Пінчуки, було продано на аукціоні Christie's.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це повідомили організатори аукціону та Фонд Віктора Пінчука.

"Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представлена Віктором та Оленою Пінчуками, продана на аукціоні Christie's. Усі виручені кошти на суму близько $11,5 млн будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, для важкопоранених під час війни військових та цивільних громадян, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації для відновлення якості життя", - зазначили у Фонді.

Організатор аукціону наголосив, що скульптура стала топлотом аукціону "ХХ/ХХI століття: Вечірні лондонські торги".

Читайте також: Броньовані машини швидкої, десятки тисяч тактичних аптечок та медичне обладнання: Допомога Фондів Віктора та Олени Пінчуків лікарням під час війни

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Господи! Скільки ж всього накрав...
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29.06.2022 16:34
+3
Я плакав панове, читав, сміявся. Та що там сміявся - реготав та плакав.
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29.06.2022 16:40
+2
Колись, Коломойський втюхав наріду ЗЕлю, тепер Пінчук ****** наріду Притулу. Різні методики - у кожного додіка, своя методика.
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29.06.2022 16:38
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Хароша мавпочка...
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29.06.2022 16:24 Відповісти
Думаю петух в косоворотке дороже уйдет с молотка
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29.06.2022 16:31 Відповісти
Фуууууу ...
який натуралізм !

Це неприпустимо в мистецтві , що на півника можно було сказати впевенно . що це дійсно півень !
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29.06.2022 18:04 Відповісти
Так , капля...
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29.06.2022 16:24 Відповісти
baboon monkey
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29.06.2022 16:25 Відповісти
ви впевнені що то мавпа, а не "дєвушка" Колі Мітбола ?
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29.06.2022 17:39 Відповісти
Та ні , дівчат , зазвичай митці обирають не на "Крісті" ,а на міланському сезоні високих мод ... й що б ноги росли прям з вухів !
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29.06.2022 18:02 Відповісти
в дєвушкі Колі хвіст трохи не такий блискучий
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29.06.2022 18:10 Відповісти
Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представлена Віктором та Оленою Пінчуками, продана на аукціоні Christie's. Усі виручені кошти на суму близько $11,5 млн Джерело: https://censor.net/ua/n3351038
Ну ..., я не мистецтвознавець ...
Але ціна цьому - максимум 1000 $ ...І то
Скульптури відомого якута з гімна чи "мистецтво Медведьєва - мають ту саму ціну
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29.06.2022 18:15 Відповісти
все должно идти на армию.
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29.06.2022 16:29 Відповісти
І через притулу.
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29.06.2022 16:32 Відповісти
никому не доверяю
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29.06.2022 16:34 Відповісти
Господи! Скільки ж всього накрав...
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29.06.2022 16:34 Відповісти
Колись, Коломойський втюхав наріду ЗЕлю, тепер Пінчук ****** наріду Притулу. Різні методики - у кожного додіка, своя методика.
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29.06.2022 16:38 Відповісти
Не знав що Притула проект Пінчука
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29.06.2022 19:40 Відповісти
Я плакав панове, читав, сміявся. Та що там сміявся - реготав та плакав.
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29.06.2022 16:40 Відповісти
пінчук кумівське лайно..... посіпаки пінчука =голос вакарчук і притула
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29.06.2022 17:19 Відповісти
Притула по типу крайній, та результат його волонтерства тільки олень чи троль не помітить.Зніми краще бандерівський бейс з Добкіна.
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29.06.2022 18:27 Відповісти
На гумагуманітатарну або типу в молоко чи за кудикіни гори,а що мало фондів .
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29.06.2022 18:23 Відповісти
Я не слежу за пинчуками и ахметовыми. Но вот сейчас вспоминаю все новости про их пожертвования и вспоминается только гуманитарные пожертвования. Это здорово конечно, грабили- пора и вернуть хотя бы что-то. Но я не помню ни единого сообщения где говорилось бы что они жертвуют конкретно на ЗСУ. Получается на 2-х стульях пытаются всетаки усидеть, чтоб если что сказать, а мы токо на беженцев давали, ни копейки для убийства фашика росийского
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29.06.2022 18:26 Відповісти
Покалеченных много.....
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29.06.2022 18:35 Відповісти
За это говно платят 11 миллион баксов.😂

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29.06.2022 18:45 Відповісти
А если она начнёт сдуваться - денежки назад ?
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29.06.2022 20:17 Відповісти
за цю ху..ню 11 лямів? Чимось я не тим в житті займаюся...
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29.06.2022 19:16 Відповісти
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29.06.2022 20:23 Відповісти
 
 