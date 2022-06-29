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ТЕС (219) ДТЕК (547) опалювальний сезон (548)

ДТЕК готує свої ТЕС до найскладнішого в історії України опалювального сезону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

Компанія ДТЕК Енерго завершила ремонт 8 енергоблоків ТЕС в рамках кампанії з підготовки до опалювального сезону 2022-2023, ще на 4 енергоблоках роботи тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Через війну цьогорічна зима справді буде найскладнішою за всі роки незалежності України. Тож ми почали підготовку до неї завчасно. Ремонтуємо наші ТЕС: 8 енергоблоків вже полагодили, ще 4 зараз ремонтуються та готуються до напруженої зими", - цитує пресслужба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Компанія також забезпечує видобуток вугілля на шахтах для потреб теплової генерації.

"Ми також одними з перших, в умовах війни, здійснили релокацію машинобудівних підприємств, які забезпечують роботу українських шахт обладнанням та матеріалами, у більш безпечні регіони України. Разом робимо все можливе, щоб світло і тепло в оселях українців було і цієї зими", - зазначив Салєєв.

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Топ коментарі
+5
Потрібне про біля ТЕС,біснуватий буде бомбити 100%
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29.06.2022 16:44
+3
Где ж его взять? Нужны десятки батарей.
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29.06.2022 16:45
+3
Ничего, они свою возьмут. Несмотря на непрозрачные тарифы, рост цен на газ, власть за счет дотаций из госбюджета за централизованное отопление не позволит упасть доходам ДТЭК ни на один миллиард долларов. Но автономное отопление никому устанавливать не дадут. Доходы олигархов - это то, что важнее всего для нашей продажной власти.
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29.06.2022 16:54
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Потрібне про біля ТЕС,біснуватий буде бомбити 100%
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29.06.2022 16:44 Відповісти
Где ж его взять? Нужны десятки батарей.
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29.06.2022 16:45 Відповісти
Ничего, они свою возьмут. Несмотря на непрозрачные тарифы, рост цен на газ, власть за счет дотаций из госбюджета за централизованное отопление не позволит упасть доходам ДТЭК ни на один миллиард долларов. Но автономное отопление никому устанавливать не дадут. Доходы олигархов - это то, что важнее всего для нашей продажной власти.
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29.06.2022 16:54 Відповісти
Ага, позвезди. Возьмут-не возьмут сейчас вообще условные категории. Дай Бог вообще перезимовать в относительном тепле. Если сейчас еще нет массовых обстрелов ТЭС-тоьс холодами россия будет и это делать.
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29.06.2022 18:12 Відповісти
Будемомо уважно дивитися... В Україні нема місця кримінальним нащадка кучмо
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29.06.2022 17:00 Відповісти
Засада ДТЕКу. Раньше можно было уголек по 100$ грн/т в ОРДЛО через левые схемы покупать и закрывать как купленный по 300$.
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29.06.2022 17:07 Відповісти
Їхні ТЕЦ? Це, як чиїсь газзбути та чогось -там енерго? Гроші не пахнуть, особливо руді.
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29.06.2022 18:57 Відповісти
У Харкові ТЕЦ зупиняють і консервують. Хто там власник,теж рудий?
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29.06.2022 19:41 Відповісти
Зачем такая подводка: просто напишите Ахметов-уже герой и всё!
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29.06.2022 20:57 Відповісти
Найжирніший кліщ на тілі України.
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29.06.2022 21:55 Відповісти
Не забудьте в гудок погудіть
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29.06.2022 23:26 Відповісти
 
 