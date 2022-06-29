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Розмова рашиста з дружиною: "Труп лежит на дороге и мы, нах#й, на машинах прям по нему ездили, #бать, туда-сюда", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ГУР Міноборони перехопило розмову військовослужбовця РФ з дружиною, в якій рашист розповідає, як вбивали людей у Херсоні і знущались з тіл загиблих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР у фейсбуці.
Топ коментарі
+26 ебонітова дубинка
показати весь коментар29.06.2022 16:43
+18 Ksenia VB
показати весь коментар29.06.2022 16:49
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.06.2022 16:56
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Будь ласка, зачекайте...
Повісити Єрмака в Чонгарі.
Верещук - в Маріуполі,
Подоляка - в Чорнобилі,
Татарова і Буданова - на червоній площі,
Зеленського - в Омані,
де буде повішений Баканов - взнаємо аж через місяць. .
По-перше хуженєбудєт, по-друге хотьпоржом.
******пауки будут друг друга чпокаобсирать.
Місто взяли тому що там була просто нереальна кількість вс рф по відношенню до тих пари тисяч наших, а в населення зброї не було взагалі. А ще замість укріпрайонів там робили цнапи...
Ось в Києві зброю роздали і рф поняла що вся ляже та відступила.
Цього їблана ще в березні крутили.
Это кацапизм, именно из за этого москалей назвали "касабами"! А вот интересно: сколько веков тому назад?
Нащадки угрофінських самоєдських (канібальсьских) народів.
Практика вживання людського мяса збереглась в россії (Сибіру) ще в 19 сторіччі.
Нажаль це не вигадки -
https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html