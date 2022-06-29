Розмова рашиста з дружиною: "Труп лежит на дороге и мы, нах#й, на машинах прям по нему ездили, #бать, туда-сюда", - перехоплення ГУР. АУДIО

ГУР Міноборони перехопило розмову військовослужбовця РФ з дружиною, в якій рашист розповідає, як вбивали людей у Херсоні і знущались з тіл загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР у фейсбуці.

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