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армія РФ (13489) війна (56511) розвідка (3618) Херсон (2335) перехоплення (328)

Розмова рашиста з дружиною: "Труп лежит на дороге и мы, нах#й, на машинах прям по нему ездили, #бать, туда-сюда", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ГУР Міноборони перехопило розмову військовослужбовця РФ з дружиною, в якій рашист розповідає, як вбивали людей у Херсоні і знущались з тіл загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР у фейсбуці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Сказали, что никто медали не получит, только деньгами": окупант похвалився дівчині про винагороду за убивство українців. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
План спасіння України. .
Повісити Єрмака в Чонгарі.
Верещук - в Маріуполі,
Подоляка - в Чорнобилі,
Татарова і Буданова - на червоній площі,
Зеленського - в Омані,
де буде повішений Баканов - взнаємо аж через місяць. .
По-перше хуженєбудєт, по-друге хотьпоржом.
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29.06.2022 16:43
+18
І знову ж постає питання, чому Херсон захопили за один день.
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29.06.2022 16:49
+10
А шо Боневтик за зря ездил в Оман к Патрубку?
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29.06.2022 16:56
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План спасіння України. .
Повісити Єрмака в Чонгарі.
Верещук - в Маріуполі,
Подоляка - в Чорнобилі,
Татарова і Буданова - на червоній площі,
Зеленського - в Омані,
де буде повішений Баканов - взнаємо аж через місяць. .
По-перше хуженєбудєт, по-друге хотьпоржом.
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29.06.2022 16:43 Відповісти

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29.06.2022 16:45 Відповісти
Это Подоляк ,который по пенькам у бандюковича СКАКАЛ‼️Они 💙👨‍❤️‍👨все в ОПе гомосеки ⁉️
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29.06.2022 18:22 Відповісти
бровасий жид клована буде мені патякеати як жити? - розчинити у лузі! лайнособаче!
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29.06.2022 20:51 Відповісти
Зачем такие сложности? Всех в одну камеру и круглосуточно видео снимать как ****** пауки будут друг друга чпока обсирать.
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29.06.2022 17:03 Відповісти
Можно в кожному місті вивішувати по шматку, як в середні віки, щоб усім глядачам вистачило
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29.06.2022 17:07 Відповісти
bezmegh , тебе нравятся палачи рашисты и ,как они издеваются и убивают⁉️
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29.06.2022 18:09 Відповісти
Ещё очень много , кого надо утилизировать- демченко портнова -мразь, Наумова ………………
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29.06.2022 18:19 Відповісти
І знову ж постає питання, чому Херсон захопили за один день.
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29.06.2022 16:49 Відповісти
А шо Боневтик за зря ездил в Оман к Патрубку?
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29.06.2022 16:56 Відповісти
Ви рахувати не вмієте? Чи може вам нагадати скільки саме наші бійці героїчно тримали оборону перед набагато численішим угрупуванням противника із Криму? Ось вам і захопили за один день...
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29.06.2022 17:21 Відповісти
Повинно більше цікавити чому в деяких інших містах, які на щастя не окупували, тижнями ніхто зброю не видавав тро.

Місто взяли тому що там була просто нереальна кількість вс рф по відношенню до тих пари тисяч наших, а в населення зброї не було взагалі. А ще замість укріпрайонів там робили цнапи...

Ось в Києві зброю роздали і рф поняла що вся ляже та відступила.
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29.06.2022 18:27 Відповісти
Це ж баян 3-місячної давнини.
Цього їблана ще в березні крутили.
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29.06.2022 16:58 Відповісти
Обыкновенный фашизм.
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29.06.2022 17:05 Відповісти
Увы, не фашизм...
Это кацапизм, именно из за этого москалей назвали "касабами"! А вот интересно: сколько веков тому назад?
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29.06.2022 17:26 Відповісти
минимум со времен ваньки ужасного
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29.06.2022 17:46 Відповісти
Це ж кацапи, чому тут дивуватися.
Нащадки угрофінських самоєдських (канібальсьских) народів.
Практика вживання людського мяса збереглась в россії (Сибіру) ще в 19 сторіччі.
Нажаль це не вигадки -

https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
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29.06.2022 17:41 Відповісти
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29.06.2022 18:16 Відповісти
якєж ви всетаки підарьйо, пздц прст ! знищувати без жалю орків !💯👎
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29.06.2022 18:48 Відповісти
 
 