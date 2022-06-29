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Українська артилерія знищила склади боєприпасів 20-ї армії ЗС РФ у селі Граково. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські артилеристи знищили склади боєприпасів 20-ї армії ЗС РФ у селі Граково на Харківщині.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис успішної атаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Юрія Бутусова та United Help Ukraine презентували командно-штабну машину командира роти, батареї, взводу. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+46
наши пошли четко по склдам за посл.2 недели.
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29.06.2022 16:52
+25
Без логістики орки нуль
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29.06.2022 16:58
+21
Страшенно подобається дивитися , як палають орки 👍🏼👍🏼👍🏼
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29.06.2022 16:54
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наши пошли четко по склдам за посл.2 недели.
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29.06.2022 16:52 Відповісти
Без логістики орки нуль
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29.06.2022 16:58 Відповісти
Звісно виздознуть з похолоданням,аое скільки наших поцуватих подохне?
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29.06.2022 17:08 Відповісти
Вони і із логістикою 0. Це ж орда.
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29.06.2022 17:15 Відповісти
Без логістики,будь що,й буль зто нуль. Писав недаремно
Неприпустимо нехтувати інфраструктурою,бо то- структура
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29.06.2022 17:18 Відповісти
Я, может, чего-то не понимаю, а почему нет взрывов?
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29.06.2022 20:19 Відповісти
Вы, наверное, дачница, а у нас лекция для колхозников. https://vse-shutochki.ru/anekdot/13371
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30.06.2022 10:10 Відповісти
каждому сдавшему координаты склада выплачивают помиллиона рублей.
Рубли начали печатать две недели назад на полиграфкомбинате "Украина" на Дегтярёвской.
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29.06.2022 17:14 Відповісти
Навіщо відволікаті поважну установу? Я можу друкувати срублі на лазерному принтері по півмільйона однією купюрою.
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29.06.2022 17:26 Відповісти
приберегите стартап, и через год перед Вами откроется огромный росийский рынок пеньки и шкур песца.
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29.06.2022 18:42 Відповісти
Фальшиві руплі вже 3 місяці тому надрукували на рязанській чи якійсь жопинській книжковій фабриці спеціально для обігу на окупованих територіях.
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29.06.2022 18:08 Відповісти
Danke schön!
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29.06.2022 16:52 Відповісти
как тараканы расползлись по территории
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29.06.2022 16:53 Відповісти
Страшенно подобається дивитися , як палають орки 👍🏼👍🏼👍🏼
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29.06.2022 16:54 Відповісти
Щось слабенько горить.
Мабуть малий калібр (до 80 мм) та набої.
(навіть застрелитися буде нічим?)
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29.06.2022 16:57 Відповісти
Гарний москаль,це смажений москаль!!))
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29.06.2022 16:58 Відповісти
Где детонация Карл просто горит крыша
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29.06.2022 16:59 Відповісти
Це не виглядає як пожежа складу ***********.
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29.06.2022 17:32 Відповісти
Это трейлер к фильму. Следующие пол-часа платные и в первом ряду. Билет можно купить в любом центре комплектации.
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29.06.2022 18:47 Відповісти
За шо мчс 30 к премии получают???))) Шутка.А если серьёзно,то да....Наши последнее время,плотно за бп руських взялись)))Наверноее скоро и на Дальнем востоке шарахнет....Чуйка!!!
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29.06.2022 17:02 Відповісти
Результат- наслідок послідовної,невтомної праці. Гарний рузьге- знищуючий режим,або мертвий
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29.06.2022 17:10 Відповісти
Москвороте, свиноруси ніразу не руські, бо не мають жодного відношення до Київської Русі.
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29.06.2022 17:39 Відповісти
А как понять что это склад б/п? Внутренних разрывов нет, разлета нет, дым - самый обычный. В каком-то сарае горит крыша ...
Или видео не полное или просто кому-то очень хочется чтобы обычный ангар оказался складом б/п.
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29.06.2022 17:03 Відповісти
уже объяснял, что для тех, кто смотрит с дивана, всегда показывают трейлеры в плохом качестве. Если хотите смотреть в первом ряду в fullHD, со стереоэффектами и даже со всеми запахами гари и говна, то билет можно купить в любом центре комплектации на территории страны.
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29.06.2022 18:58 Відповісти
В РФ подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ: взрывы боеприпасов в 80 км от Москвы - СМИ
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29.06.2022 17:08 Відповісти
еще бы видео сего эпохального события. Посмаковать
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29.06.2022 17:13 Відповісти
dialog.ua/war/254540_1656495137 ;
world.comments.ua/news/russia/v-rossii-podorvan-sklad-glavnogo-raketno-artilleriyskogo-upravleniya-mo-rf-vzryvy-v-80-km-ot-moskvy-699836.html
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29.06.2022 18:23 Відповісти
ЗСУ вразили ворожий ЗРК "Панцир-С1" на Зміїному.

Вночі 27 червня ЗСУ завдали 10 влучних уражень по окупантах на острові Зміїний. Операція українських сил триває досі.
youtube.com/watch?v=FLwJw2A9hqw&ab
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29.06.2022 18:31 Відповісти
Вибачте, але де підрив та розльоти БК? Схоже на просту пожежу!
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29.06.2022 17:09 Відповісти
Чудесно!
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29.06.2022 17:10 Відповісти
В Якутии разбился вертолет Ми-8, он пытался аварийно сесть, но оказался тяжелее воздуха и разрушился при соприкосновении с землей
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29.06.2022 17:17 Відповісти
В РФ подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ: взрывы боеприпасов в 80 км от Москвы - СМИ

В результате пожара началась детонация боеприпасов, ставшая причиной уничтожения нескольких сотен ПТРК, а также снарядов к ним

Склад с боеприпасами, расположенный в населенном пункте Барсово (Владимирская область, РФ). Пожар на российском арсенале главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ произошел в среду, 22 июня.
Об этом со ссылкой на военные источник сообщил журналист Роман Цимбалюк. На своей странице в социальной сети Facebook
он отметил, что пожар произошел на складах комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов военной части 55443.
www.dialog.ua/war/254540_1656495137
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29.06.2022 17:17 Відповісти
Слава ВСУ!
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29.06.2022 17:26 Відповісти
​В Японском море сгорел корабль с 570 подержанными авто для России - Токио отказался тушить

​Оккупантам будет "жарко": Норвегия и Британия согласовали передачу ВСУ аналогов "Хаймарс" MLRS M270

В Амурской области РФ неизвестные пустили под откос грузовой поезд - 19 вагонов спущены с путей, Транссиб перекрыта

777-е за раз "демилитаризовали" батарею "Акаций" ВС РФ: военные показали результаты разгрома

На Каширском шоссе в Москве начался крупный пожар: загорелся огромный ангар с шинами.

www.dialog.ua/
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29.06.2022 17:25 Відповісти
Хоть какие-то положительные новости за сегодня..
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29.06.2022 18:25 Відповісти
Швеция и Финляндия официально приглашены в НАТО - Путин потерпел сокрушительное поражение

Финляндия, Швеция войдут в НАТО: противоречия с Турцией урегулированы

www.dialog.ua/world/254531_1656446563
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29.06.2022 17:30 Відповісти
Для нас эта новость весьма положительна.
Это очередной провал надежд Путинга.
НАТО еще больше приблизилась к параше
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30.06.2022 12:22 Відповісти
Щось на відео видно тільки як горить криша, а де ж вибухи снарядів?
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29.06.2022 17:35 Відповісти
Всеравно красіво
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29.06.2022 17:52 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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29.06.2022 17:35 Відповісти
Біля Акимівки Запорізької області самоліквідувався гелікоптер другої армії світу.
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29.06.2022 17:38 Відповісти
Видео какой то гений монтирол
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29.06.2022 17:44 Відповісти
А яке Граково?
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29.06.2022 17:49 Відповісти
На харківщині
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29.06.2022 17:50 Відповісти
В Граково є гарний комбікормовий завод.Але це відео не з нього.Горить битумна кровля .Все.
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29.06.2022 18:32 Відповісти
Так послідовно- спочатку боєзапас та паливо, потім харчування та вода, нехай поголів'я мишей на полях знищать, а тільки потім- в полон або в чернозем, тільки так і не інакше.
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29.06.2022 17:51 Відповісти
насправді бачимо два вибухи. один біля котеджу щось вибухнуло. В іншому горить склад з сіном на агрофірмі.
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29.06.2022 18:08 Відповісти
Якась лажа.
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29.06.2022 18:38 Відповісти
чому вирішили, що то був склад б/п? горить якесь пром приміщення, вибухів не видно, може хімія якась була чи взагалі буд матеріали...
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29.06.2022 18:39 Відповісти
Тільки не в Граково а в Залізничному.
Чув! Прекрасна робота! Дякую арті! Сипатись на нас стало набагато менше.
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29.06.2022 18:41 Відповісти
А вот так работают американские три семёрки - https://t.me/uniannet/62094
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29.06.2022 18:58 Відповісти
Таких села в харьковской области два, оба оккупированьі. Одна за Купянском, второе - за Чугуевом
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29.06.2022 19:56 Відповісти
 
 