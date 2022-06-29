УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6705 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 787 26
НАТО (5134) членство в НАТО (1408) Столтенберг Єнс (1345)

Двері НАТО відчинені, і це також стосується Бухарестського рішення щодо членства України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що двері НАТО залишаються відчиненими, що також стосується рішення саміту, прийнятого в Бухаресті щодо членства України в Альянсі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так Столтенберг відповів на запитання, чи зможе Україна приєднатися до НАТО без виконання Плану дій щодо членства, як у Фінляндії та Швеції. "Сьогодні (рішенням запросити до НАТО Фінляндію та Швецію) ми продемонстрували, що двері НАТО залишаються відчиненими, і це стосується рішення, прийнятого в Бухаресті щодо членства для України", - сказав він.

Говорячи про сесію саміту, в рамках якої до лідерів звернувся президент України Володимир Зеленський, Столтенберг розповів, що "в залі засідання звучали слова сильної підтримки". "І не лише підтримки, а й оголошення про додаткову допомогу – зброї, обладнання, яке зараз союзники постачають Україні. Німеччина, Норвегія зробили оголошення про додаткову допомогу, Нідерланди зробили оголошення про постачання важкої зброї Україні", - додав генсек.

Також читайте: Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро, - Зеленський

Столтенберг зазначив, що "союзники готові до довгого шляху". "Війни непередбачувані. Але ми маємо бути готовими до довгого шляху, і це також був чіткий месидж усіх нас у залі президенту Зеленському. Тому що вони (українці) борються за їхню незалежність, борються за цінності, які важливі для НАТО, суверенність та територіальну цілісність країни. Наш фокус зараз – на підтримці України. Ця війна на певній стадії зупиниться за столом переговорів. Але важливо, щоб Україна досягла угоди на умовах, які є прийнятними для України. Тому ми підтримуватимемо їх на полі бою", - запевнив він.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Кращої і потужної сили, як укракїнська армія в НАТО ще не було. А якщо їм дати ще натівську зброю, то точно кацапи і думки не будуть мати на когось напасти. Тому наш вступ в НАТО тільки його підсилить, але це пройде при наступному президентові, єрмака і татарова в НАТО брати ніхто не буде.
показати весь коментар
29.06.2022 17:08
+5
Там крім цих двох ще повно різної шушари.
показати весь коментар
29.06.2022 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Устав НАТО ради одной страны менять никто не будет, пора бы это уже понять.
показати весь коментар
29.06.2022 17:14 Відповісти
никакого такого устава про страны "в конфликты" НЕТ хватит уже эту чушь распространять, также как и приём через ПДЧ как видишь, тоже не обязателен. Сейчас внутри самого НАТО идут конфликты и что? и ничего! Здесь только политическое решение и всё.
показати весь коментар
29.06.2022 18:09 Відповісти
Що? Що?

А навіщо його міняти?

Туди щоб взяли навіть пдч не треба.

Просто береш і заходиш.
показати весь коментар
29.06.2022 18:20 Відповісти
може за допомогою ЯЗ знищити расію просто? чого вже дрібниці
показати весь коментар
29.06.2022 17:14 Відповісти
Це треба було робити 24.02.22 вже в 10 годин ранку, насправді. Всім зацікавленим сторонам було б значно легше, аби західна цивілізація мала яйця убити монстра, якого сама і виростила.
показати весь коментар
29.06.2022 17:33 Відповісти
Кращої і потужної сили, як укракїнська армія в НАТО ще не було. А якщо їм дати ще натівську зброю, то точно кацапи і думки не будуть мати на когось напасти. Тому наш вступ в НАТО тільки його підсилить, але це пройде при наступному президентові, єрмака і татарова в НАТО брати ніхто не буде.
показати весь коментар
29.06.2022 17:08 Відповісти
Згоден на 100 %
показати весь коментар
29.06.2022 17:14 Відповісти
Там крім цих двох ще повно різної шушари.
показати весь коментар
29.06.2022 17:14 Відповісти
Тобто, можна зайти в ці двері і взяти ПДЧ для себе?
Нє, я розумію, що не так все просто: НАТО - не Євросоюз, само опитувальник на Банкову не привезе... Там дещо складніше...

І все ж?
А, може, хтось просто не хоче заходити?
Хоча: вже ні Обами, ні Трампа, ні Меркель вже нема при владі... І Макрон хоч чуть, але іншим став...
показати весь коментар
29.06.2022 17:13 Відповісти
якщо навіть проти Фінляндії і Швеціх змогли знайти мінімум 2 вето - Ердогана ледве дотиснули, а тепер ще можуть будь-які продажні політики блочити ратифікації парламентами країн, створювати розпуски парламентів і все інше. а тепер представ на секунду що бути якщо Україна подасть заявку. там стільки знайдеться куплених зрадників, що ми окуїємо, навіть я напевно окуїю, а я дуже оптимітично налаштований
показати весь коментар
29.06.2022 17:16 Відповісти
Я не ходю туди куди мене не запрошують. Найвеличніший ЗЕ.
показати весь коментар
29.06.2022 17:17 Відповісти
ПДЧ?

А ви чули щось про пдч для Фінляндії і Швеції?

Воно такий самий міф як і заборона через територіальні претензії.

Відкриті двері це натяк на те що туди треба самому заходити, а не дзвонити і питатись чи є хтось дома та чи пустять.
показати весь коментар
29.06.2022 18:18 Відповісти
Ой ***,ці відкриті двері,... Вде моветон...
показати весь коментар
29.06.2022 17:15 Відповісти
Обережно, двері відчиняються.
показати весь коментар
29.06.2022 17:18 Відповісти
Про яке НАТО для нас може йти мова, якщо Заступник Керівника Офісу Президента України Жовква робить заяви на кшталт «Україна не має намірів робити кроки щодо вступу до НАТО, оскільки…». З такими діячами будь-яку справу можна перетврити в ЖОПВА!
показати весь коментар
29.06.2022 17:19 Відповісти
Я розумію прагнення НАТО приймати до свого складу лише «цивілізовані» країни.

Але, фактично, своєю відмовою після 2014 вони лише сприяли кризі та спустошенню таких рівнів, які неможлмва компенсувати жодною цивілізованістю та реформами.

Німеччина, наприклад, відбудовувалася 10 років після війни (хоча там, звісно, кожне друге місто було як Маріуполь). При цьому і решта Європи також була +/- в руїнах, хтось більше постраждав, хтось менше. У нас же ситуація інша - в руїнах лише ми, тому і багатомільйонна міграція, яка сповільнить відбудову.

Тобто я просто не розумію цілей НАТО. Перемога України зі звільненням територій (Криму і Донбасу) - по темпах допомоги не видно. Послаблення Росії - але ж ЯЗ нікуди не дінеться, та й для участі в невеликих війнах типу Сирії не потрібні тисячі танків.

Також часто говорять, що проблемою були непідконтрольні території. Упевнений, Україна б у випадку можливості членства пішла б на визнання їх за Росією, усе одно воювати за Крим ми не збиралися та й не могли.

Тому не розумію концепцію цього жахливого «челенджа», який для нас влаштували.
показати весь коментар
29.06.2022 17:20 Відповісти
Тому що вони (українці) борються за їхню незалежність, борються за цінності, які важливі для НАТО, суверенність та територіальну цілісність країни.- лицемірні потвори з НАТО .УКРАЇНЦІ борюьбся за цінності важливі для НАТО.АЛЕ МИ НЕ БЕРЕМО УКРАЇНЦІВ В НАТО ТОМУ, ЩО ЦІННОСТІ НАТО ДЛЯ НАС ВАЖЛИВІ,АЛЕ НЕ ВАЖЛИВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ.
показати весь коментар
29.06.2022 17:29 Відповісти
А тепер час позакривати писки тим, хто каже, що НАТО нам не потрібне, нас там не чекають, у нас немає намірів туди рухатися або ще якесь "неначасі". ******* одразу і боляче.
показати весь коментар
29.06.2022 17:34 Відповісти
Зеленський і Ко своїми діями будуть і далі блокувати можливість потрапити Україні в НАТО, бо про напрям руху держави навіть українці не скажуть однозначно, надто протилежні звучать заяви. Зелені націлились зараз виключно на післявоєнну допомогу Заходу, яку хочуть розпилювати як на "великому крадівництві", а НАТО їм ні до чого, його на хліб не намажеш.
показати весь коментар
29.06.2022 17:43 Відповісти
Він знущається. Знову про ці химерні двері
показати весь коментар
29.06.2022 17:43 Відповісти
Ми через вікно заліземо враховуючи які ви повільні.

Хату в НАТО.
показати весь коментар
29.06.2022 18:16 Відповісти
Завтра подаем заявку на вступ?
показати весь коментар
29.06.2022 18:36 Відповісти
відкрию таємницю, заявка вже давно там, ще коли Ющенко був президентом!
показати весь коментар
29.06.2022 22:52 Відповісти
Об этом надо было западу говорить в 14-15 гг. Сегодня дёшево и поздно. Лицемерие.
показати весь коментар
29.06.2022 21:30 Відповісти
Украине быть в ЕС и НАТО, только без ЗЕбилов, которые все саботируют. Также без Потроха и Жульки, клептократической олигархии.
показати весь коментар
30.06.2022 08:24 Відповісти
 
 