Двері НАТО відчинені, і це також стосується Бухарестського рішення щодо членства України, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що двері НАТО залишаються відчиненими, що також стосується рішення саміту, прийнятого в Бухаресті щодо членства України в Альянсі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Так Столтенберг відповів на запитання, чи зможе Україна приєднатися до НАТО без виконання Плану дій щодо членства, як у Фінляндії та Швеції. "Сьогодні (рішенням запросити до НАТО Фінляндію та Швецію) ми продемонстрували, що двері НАТО залишаються відчиненими, і це стосується рішення, прийнятого в Бухаресті щодо членства для України", - сказав він.
Говорячи про сесію саміту, в рамках якої до лідерів звернувся президент України Володимир Зеленський, Столтенберг розповів, що "в залі засідання звучали слова сильної підтримки". "І не лише підтримки, а й оголошення про додаткову допомогу – зброї, обладнання, яке зараз союзники постачають Україні. Німеччина, Норвегія зробили оголошення про додаткову допомогу, Нідерланди зробили оголошення про постачання важкої зброї Україні", - додав генсек.
Столтенберг зазначив, що "союзники готові до довгого шляху". "Війни непередбачувані. Але ми маємо бути готовими до довгого шляху, і це також був чіткий месидж усіх нас у залі президенту Зеленському. Тому що вони (українці) борються за їхню незалежність, борються за цінності, які важливі для НАТО, суверенність та територіальну цілісність країни. Наш фокус зараз – на підтримці України. Ця війна на певній стадії зупиниться за столом переговорів. Але важливо, щоб Україна досягла угоди на умовах, які є прийнятними для України. Тому ми підтримуватимемо їх на полі бою", - запевнив він.
Будь ласка, зачекайте...
А навіщо його міняти?
Туди щоб взяли навіть пдч не треба.
Просто береш і заходиш.
Нє, я розумію, що не так все просто: НАТО - не Євросоюз, само опитувальник на Банкову не привезе... Там дещо складніше...
І все ж?
А, може, хтось просто не хоче заходити?
Хоча: вже ні Обами, ні Трампа, ні Меркель вже нема при владі... І Макрон хоч чуть, але іншим став...
А ви чули щось про пдч для Фінляндії і Швеції?
Воно такий самий міф як і заборона через територіальні претензії.
Відкриті двері це натяк на те що туди треба самому заходити, а не дзвонити і питатись чи є хтось дома та чи пустять.
Але, фактично, своєю відмовою після 2014 вони лише сприяли кризі та спустошенню таких рівнів, які неможлмва компенсувати жодною цивілізованістю та реформами.
Німеччина, наприклад, відбудовувалася 10 років після війни (хоча там, звісно, кожне друге місто було як Маріуполь). При цьому і решта Європи також була +/- в руїнах, хтось більше постраждав, хтось менше. У нас же ситуація інша - в руїнах лише ми, тому і багатомільйонна міграція, яка сповільнить відбудову.
Тобто я просто не розумію цілей НАТО. Перемога України зі звільненням територій (Криму і Донбасу) - по темпах допомоги не видно. Послаблення Росії - але ж ЯЗ нікуди не дінеться, та й для участі в невеликих війнах типу Сирії не потрібні тисячі танків.
Також часто говорять, що проблемою були непідконтрольні території. Упевнений, Україна б у випадку можливості членства пішла б на визнання їх за Росією, усе одно воювати за Крим ми не збиралися та й не могли.
Тому не розумію концепцію цього жахливого «челенджа», який для нас влаштували.
Хату в НАТО.