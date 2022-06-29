Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 "азовці", - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов". Загалом звільнено:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 – Військово-морських сил;
- 28 – Збройних сил України;
- 17 – Державної прикордонної служби України;
- 9 – Територіальної оборони;
- 1 – Національної поліції України.
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Одужання нашим героям!
Кстати, если бы этот обмен произошел при вашем олигархе - вы явно писали бы, что все 110% заслуги - именно его.
Але: не всіх повернули, як обіцяли...
Там як ***** вирішить так і буде .
Були чутки , що воно привселюдно пообіцяло генсеку ООН і Єрдогану , обміняти захисників Маріуполя , то ж може це і правда .
А на те що там мелють різні його холопи , не треба звертати уваги . То понти ..
Ласкаво просимо додому!
значить влада працює. Якщо молодці, то молодці,чекаємо на наступні обміни.
Молча по тихому без рекламы без шума --- но результативно
Видно этим занялась умная голова
Відновлюйтеся після пережитого.
Ви - вдома. Тепер все буде добре.