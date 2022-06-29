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Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 "азовці", - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов". Загалом звільнено:

- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 – Військово-морських сил;
- 28 – Збройних сил України;
- 17 – Державної прикордонної служби України;
- 9 – Територіальної оборони;
- 1 – Національної поліції України.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Читайте: "Вирішили не віддавати їх", - голова СК РФ Бастрикін про українських полонених

Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 азовці, - ГУР МО 01
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 азовці, - ГУР МО 02
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 азовці, - ГУР МО 03
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 азовці, - ГУР МО 04
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 азовці, - ГУР МО 05
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 азовці, - ГУР МО 06
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 азовці, - ГУР МО 07
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 азовці, - ГУР МО 08

Також читайте: "Вирішили не віддавати їх", - голова СК РФ Бастрикін про українських полонених

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Одужання нашим героям!
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29.06.2022 17:42
+36
віддали поранених - не хотят возитись із лікуванням
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29.06.2022 17:47
+31
Дякую, Боже! ...треба ще
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29.06.2022 17:42
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Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Одужання нашим героям!
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29.06.2022 17:42 Відповісти
А на других сайтах пишут 95 "Азовцев"⁉️
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29.06.2022 18:53 Відповісти
Азовці - узагальнююча назва, яка стосується тих, хто захищав азовсталь. Але там були не лише бійці полку азов, а й морпіхи, прикордонники. Тобто безпосередньо бійців полку азов- 43, а учасників оборони азовсталі - 95.
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29.06.2022 19:41 Відповісти
"Зі 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі" Джерело: https://censor.net/ua/n3351060
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29.06.2022 22:31 Відповісти
Дякую, Боже! ...треба ще
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29.06.2022 17:42 Відповісти
Дякувати треба ГУР МО!
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30.06.2022 12:52 Відповісти
прекрасно. Уявляю емоції рідних!
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29.06.2022 17:42 Відповісти
Не вірю, вони б ні за що б не віддали їх 🤬
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29.06.2022 17:42 Відповісти
віддали поранених - не хотят возитись із лікуванням
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29.06.2022 17:47 Відповісти
кацапы отдали тяжелых и с ампутациями. Здоровых они не отдадут... считай сдыхались просто, простите за слово, "обузы". Ну это для них они обуза, а ДЛЯ НАС ОНИ ГЕРОИ, СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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29.06.2022 18:46 Відповісти
Главное не героизировать сейчас Боневтика. Тут его заслуга ноль целых, ноль десятых. Пусть те кто смогли совершить этот обмен - работают в том же духе!!!
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29.06.2022 18:48 Відповісти
Забавно, что для вас даже во время войны главное - это чтобы у политического конкурента вашего босса не прибавилось политических очков.
Кстати, если бы этот обмен произошел при вашем олигархе - вы явно писали бы, что все 110% заслуги - именно его.
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30.06.2022 11:37 Відповісти
Героям Слава🙏🙏🙏❤️💙💛‼️Швидкого одуження
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29.06.2022 18:51 Відповісти
Поранених які не зможуть стати в стрій віддавали без будь яких умов навіть у роки 2-ї світової. Звичайно країни які підписали Женевську конвенцію. Британці і німці обмінювалися інвалідами через Португалію.
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30.06.2022 12:34 Відповісти
поменяли на летчиков
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29.06.2022 18:46 Відповісти
На Криштопа и Красноярцева. Завтра опять будут сбрасывать ФАБ-500 на пригороды Харькова...
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29.06.2022 19:16 Відповісти
глаза им выколоть и отдать
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30.06.2022 01:30 Відповісти
Таки поки Зелі не даси підсрачника, він і не почешеться.
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29.06.2022 17:42 Відповісти
При чем тут зеля? Санкции полезные для рабссеи и ее олигархов сработали. А зеля так, потрындеть, порисоваться, курнуть и забыться.
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29.06.2022 17:46 Відповісти
При чому тут санкції? У сепаратистів своїх поранених повно, навіщо їм возиться з українцями? Все одно вони вже не бійці.
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29.06.2022 18:50 Відповісти
Обменять его на *****-оригинал,последнего замочить нах при обмене,а первого- забрать назад,ещё не время...
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29.06.2022 17:50 Відповісти
Добре діло!
Але: не всіх повернули, як обіцяли...
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29.06.2022 17:43 Відповісти
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29.06.2022 20:00 Відповісти
Слышу ZOV - освободить AZOV
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29.06.2022 17:46 Відповісти
Ти б так, по хорошому заткнувся з клованом, де шапіто з сватами, а де війна України с московським улусом.
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29.06.2022 17:57 Відповісти
А мілліардер, що нажився на війні до чого тут?
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29.06.2022 18:00 Відповісти
Алкаш, це ти про коломойського?
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29.06.2022 19:53 Відповісти
Ти про Беню и Ахмета?
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30.06.2022 12:54 Відповісти
Оркам ни в чем верить нельзя. Ещё сегодня утром их Бастрыкин заявлял, что больше обменивать наших пленных не будут - сразу в тюрьму. А вечером уже 150 наших воинов обменяли. Это вообще как? Что ни скажут, то бери со знаком наоборо
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29.06.2022 17:48 Відповісти
Веришь дебилу -Бастрикину? 6 миллионов.
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29.06.2022 18:02 Відповісти
Кого ти слухаєш .? Якогось лося , з прізвищем - байстрюкін . .
Там як ***** вирішить так і буде .
Були чутки , що воно привселюдно пообіцяло генсеку ООН і Єрдогану , обміняти захисників Маріуполя , то ж може це і правда .

А на те що там мелють різні його холопи , не треба звертати уваги . То понти ..
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29.06.2022 18:07 Відповісти
Брехня
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29.06.2022 17:50 Відповісти
Дякую хлопці за службу!!!
Ласкаво просимо додому!
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29.06.2022 17:52 Відповісти
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29.06.2022 17:53 Відповісти
Пора готувати міцний ошийник-строгач з надписом Захисники Маріуполя-Азовсталь.
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29.06.2022 18:18 Відповісти
Треба було усім померти чи як?
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29.06.2022 18:54 Відповісти
це очевидно на тих днрівців,хто бачив відео від Золкіна в минулу неділю,той знає .Ну і чмоня відправився в родную Говловку.
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29.06.2022 17:53 Відповісти
зачем им такой боец?
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29.06.2022 18:58 Відповісти
Лупайте сю скалу, нехай ні жар , ні холод не спинять вас.
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29.06.2022 17:55 Відповісти
+
значить влада працює. Якщо молодці, то молодці,чекаємо на наступні обміни.
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29.06.2022 17:58 Відповісти
Вот так добрые дела и делаются
Молча по тихому без рекламы без шума --- но результативно
Видно этим занялась умная голова
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29.06.2022 18:03 Відповісти
Конечно умная голова занялась, а не зеленая!
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29.06.2022 18:05 Відповісти
Да и отдали только ТЯЖЕЛО раненных, полтора месяца продержав их в плену БЕЗ лечения, т.е. покалечив людей!
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29.06.2022 18:09 Відповісти
Одужання вам, надіюсь жОПа не начне кошмарити та залякувати.
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29.06.2022 18:13 Відповісти
Ну а где комментаторы, не брать свинособак в плен.... расстреливать на месте?
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29.06.2022 18:25 Відповісти
Это очень радует!Особено то что спасли много тяжелораненых!
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29.06.2022 18:51 Відповісти
Це супер)
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29.06.2022 18:56 Відповісти
дуже добра новина. Але, нажаль, найчастіше великі обміни полоненими означають підготовку до мирної угоди і ці обміні йдуть як жести доброї волі з обох сторін.
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29.06.2022 20:07 Відповісти
Хорошая новость! Желаю всем вернувшимся бойцам-героям выздоровления и успешной реабилитации! 👍👋
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29.06.2022 20:29 Відповісти
Очень-очень рад за освобожденных бойцов! Сердце болит за всех мужественных защитников Мариуполя. Очень надеюсь и верю, что все обретут свободу.
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29.06.2022 20:54 Відповісти
Хай їм бог допомогає.
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29.06.2022 21:16 Відповісти
Нагадайте мені, скільки всього було захисників Азовсталі ?🤔
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29.06.2022 22:32 Відповісти
Одужуйте, рідні.
Відновлюйтеся після пережитого.
Ви - вдома. Тепер все буде добре.
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29.06.2022 22:51 Відповісти
А всіх полонених - захисників Азовсталі було десь 2 тисячі.
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30.06.2022 00:15 Відповісти
ЗСУ набирайте побольше пленньІх для обменного фонда.
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30.06.2022 08:49 Відповісти
Все ,що трапилось в Україні за останніх 3 роки є наслідками оманського офшору бєнікаламоя!!!Люди,українці,як можна було довірити своє життя,країну міжнародному злодію бєнікаламою-афериступройдисвіту ??((він і далі продовжує це робити....найбільша боротьба оманських кнурів...це порошенко і суди бєні з країною "Україна"...а відсудив вже чимало млд і чекає на гроші країн помічників...
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30.06.2022 09:59 Відповісти
Ось що пишуть прихильники боневтіка.

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30.06.2022 12:58 Відповісти
Багато чого буде, і не вірити підстав немає.
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30.06.2022 17:59 Відповісти
 
 