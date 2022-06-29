Саміт у Мадриді – це, ймовірно, остання можливість зупинити Росію, - президент Литви Науседа
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Президент Литви Гітанас Науседа каже, що саміт НАТО в Мадриді, ймовірно, є останньою нагодою посилити регіон і таким чином зупинити Росію. Він також закликав країни Заходу прискорити ухвалення рішень щодо підтримки України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
"Думаю, Росії необхідно зрозуміти, що Європа та демократичний світ не слабкі, що ми можемо приймати необхідні рішення, адекватні нинішній ситуації", - сказав Науседа журналістам перед зустріччю в середу.
"Я дуже сподіваюся, що ми скористаємося цією можливістю. Ймовірно, це останній шанс ухвалити рішення, які будуть достатньо сильними, щоб зупинити Росію, не допустити подальших її дій і покласти край цій авантюрі в Україні, якщо її можна так назвати", - додав він.
"Якщо це продовжуватиметься, іншою метою можуть стати країни Балтії чи будь-яка інша держава в Європі, тому що апетит відновити імперію просто безмежний", - сказав президент Литви.
Лідери НАТО повинні схвалити укрупнення батальйонів союзників у східному крилі до підрозділів розміром із бригаду та інші заходи щодо захисту регіону від можливої російської агресії. Міжнародні батальйони Альянсу були розгорнуті в Литві, як і в інших країнах Балтії, у Польщі у 2017 році у відповідь на зростаючу загрозу Кремля після анексії Криму.
За словами Науседи, регіону потрібні військові на землі, він більше не може залежати від зобов'язань Альянсу надіслати додаткові сили вже після початку конфлікту. Він сказав, що є загроза того, що російські та білоруські сили заблокують вхід союзників до регіону через Сувалкський коридор. "Це коридор, який Росія може використовувати геополітично та стратегічно. Ми маємо закрити його, перш за все, сильною передовою присутністю", - сказав Науседа.
Він також закликав країни Заходу прискорити ухвалення рішень щодо підтримки України. "Фактор часу - головний. Щодня вбивають людей, руйнують міста і руйнують інфраструктуру через надто довге очікування", - сказав президент.
Литва та інші країни Балтії і Центральної Європи також домагаються того, щоб Росія була визначена як загроза нової Стратегічної концепції НАТО, яка не змінювалася впродовж 12 років. Про це президент Литви говорив пізніше, звертаючись до глав держав НАТО. "Передусім нам слід чітко позначити проблему. Слід зазначити, що в новій Стратегічній концепції Росія визначається як пряма військова загроза Альянсу, що вимагає більшої уваги до нашої колективної оборони", - сказав литовський лідер.
Серед п'яти обов'язкових кроків для НАТО він назвав перехід до передової оборони, збільшення оборонних бюджетів, прийом до організації Фінляндії та Швеції, продовження допомоги Україні.
"Україна бореться за кожного з нас. Щодня кров'ю українців вона підтверджує, що є найстійкішим захисником західних цінностей. Ми повинні допомагати Україні всіма способами, у тому числі й військовими. Особливо важливо забезпечити швидке та довгострокове постачання зброї та боєприпасів до України", - підсумував Науседа.
Будь ласка, зачекайте...
▪️ утвердили новую стратегическую концепцию до 2030, назвав Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса;
▪️ договорились о значительном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге;
▪️ утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности;
▪️ договорились усилить политическую и практическую поддержку Грузии, Молдове и другим партнерам;
▪️ официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс и заявили, что безопасность этих стран имеет для НАТО «приоритетное значение», в том числе в период присоединения.
Новая стратегическая концепция НАТО гласит, что альянс хочет сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков, но не считает более Москву своим партнером, передают РИА Новости. https://t.me/charter97_org/76955
З прозрінням