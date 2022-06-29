УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18472 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 732 2
війна (56511) Миколаїв (1338) ДСНС (4461)

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці 29 червня російські окупанти вдарили по Миколаєву, ракета влучила у п'ятиповерхівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 17:00 у м. Миколаїв внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи, підрозділами ДСНС врятовано 3 особи.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано 2 співробітники ДСНС. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 01
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 02
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 03
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 04
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 05
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 06
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 07
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 08
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 09
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС 10

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теракт на рівні держави. То хтось ще після таких атак на будинки мирних громадян має бажання зустрічатися з пуйлом? У нього всі лапи і паща в крові невинних українських жінок і дітей. А як там себе почувать кацапські потвори, які себе називають "офіцери"? Не було бажання пристрелити цю істоту, чи самі є такі, бо він ракети пускати не вміє і не може.
показати весь коментар
29.06.2022 20:29 Відповісти
 
 