Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці 29 червня російські окупанти вдарили по Миколаєву, ракета влучила у п'ятиповерхівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 17:00 у м. Миколаїв внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи, підрозділами ДСНС врятовано 3 особи.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано 2 співробітники ДСНС. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

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