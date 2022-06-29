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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва рашистами зросла до 5 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці 29 червня російські окупанти вдарили по Миколаєву, ракета влучила у п'ятиповерхівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 17:00 у м. Миколаїв внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи, підрозділами ДСНС врятовано 3 особи.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано 2 співробітники ДСНС. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
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Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар29.06.2022 20:29 Відповісти Мені подобається 2
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