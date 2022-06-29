Президент Індонезії Відодо передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20
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Президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки" (G20).
"Я передав запрошення президенту Зеленському особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться на Балі у листопаді 2022 року. Дуже важливо, щоб усі країни дотримувалися принципу суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Відодо на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він наголосив на необхідності мирного вирішення конфлікту. Відодо зазначив, що незабаром зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і висловить йому бажання миру.
"У мене буде зустріч дуже скоро з президентом Путіним, я йому також висловлю наше бажання миру", - наголосив президент Індонезії.
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https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542168427795718144
Апеляційний суд завжди поновлює справу, якщо пропущений термін подачі апеляції.
Головне - що буде винесено по сутті.
Во-первых: не хер шастать за наш счет.
Во-вторых: меньше накосячит. Читает по бумажке - вот пусть и читает дальше.
Что оно там будет делать среди уважаемых людей? Позорить опять Украину?
Раша ... 9 - та ... територія дохрена - а людей не хватає
І вони ще не жаліють своїх громадян - кидають їх воювати/помирати , чим нищать цей мізер людина/кв.кілометр -> щоб захватити ще території
Жадність фраєра погубить