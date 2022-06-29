Президент Індонезії Відодо передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20

Президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки" (G20).

"Я передав запрошення президенту Зеленському особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться на Балі у листопаді 2022 року. Дуже важливо, щоб усі країни дотримувалися принципу суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Відодо на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив на необхідності мирного вирішення конфлікту. Відодо зазначив, що незабаром зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і висловить йому бажання миру.

"У мене буде зустріч дуже скоро з президентом Путіним, я йому також висловлю наше бажання миру", - наголосив президент Індонезії.

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