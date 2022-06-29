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G20 (255) Зеленський (17456) Індонезія (90)

Президент Індонезії Відодо передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ірпінь,відодо

Президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки" (G20).

"Я передав запрошення президенту Зеленському особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться на Балі у листопаді 2022 року. Дуже важливо, щоб усі країни дотримувалися принципу суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Відодо на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він наголосив на необхідності мирного вирішення конфлікту. Відодо зазначив, що незабаром зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і висловить йому бажання миру.

"У мене буде зустріч дуже скоро з президентом Путіним, я йому також висловлю наше бажання миру", - наголосив президент Індонезії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Індонезія домовились про запровадження безвізового режиму, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
Хай продолжает сидеть в своем бункере!!!

Во-первых: не хер шастать за наш счет.

Во-вторых: меньше накосячит. Читает по бумажке - вот пусть и читает дальше.

Что оно там будет делать среди уважаемых людей? Позорить опять Украину?
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29.06.2022 18:58
+1
Пам'ятаєте справу ДіРубенс проти ЗСУ та мене? Коротко - справу поновили! В країні війна з рашистами, мразь втікла в рашку та Московії пилить годний мокшанський контент, а тут... Детальніше на скріншотах або Telegram - Просто феєрично, ні - абсурд!
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542168427795718144
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29.06.2022 18:35
+1
Нужно Индонезию взять в наш союз с Великобританией и Польшей. Нужно больше стран набирать в наш союз!!! Нужно США и Канаду и Австралию взять и Великобритания сможет договориться. Еще нужно прибалтийские страны взять в союз. И нужно еще Турцию взять в союз! И нужно взять Арабские нефтегазовые страны взять в союз и нам нужно построить быстро трубы для газа и нефти в Европу и Украина тоже будет там брать. Там добыча дешевле и цены дешевле вероятно. А у Арабских стран будет прибыль и захват части рынка России. Индию нужно взять в союз и Великобритания возможно сможет тоже договориться. Лишить РФ союзника крупного и приобрести нам союзника хорошего и много всего в философии взять у Индии. Шива держит в руке Трезуб - герб наш. И нужно Европейские страны брать в союз. И Бразилию брать в союз. Африканские страны брать в союз. Азиатские страны еще надо брать - Японию, Сингапур, Тайвань, и т.д. Нужно создать новый самый мощный союз в истории человечества!!!
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29.06.2022 19:12
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треба їхати!!!
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29.06.2022 18:33 Відповісти
.........ну да.... там "Сватов" пока наверное ещё не смотрели......
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29.06.2022 18:40 Відповісти
НовиниУкраїна
читать на русском
МОН оскандалилося картою світу з "Турцією" та "Словакією", але без українського Криму (фото)
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29.06.2022 18:34 Відповісти
Шапіто95 руліт(всякі там шкарпети)
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29.06.2022 18:37 Відповісти
Пам'ятаєте справу ДіРубенс проти ЗСУ та мене? Коротко - справу поновили! В країні війна з рашистами, мразь втікла в рашку та Московії пилить годний мокшанський контент, а тут... Детальніше на скріншотах або Telegram - Просто феєрично, ні - абсурд!
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542168427795718144
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29.06.2022 18:35 Відповісти
ну і шо?
Апеляційний суд завжди поновлює справу, якщо пропущений термін подачі апеляції.
Головне - що буде винесено по сутті.
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29.06.2022 18:40 Відповісти
Полегче, ибо "найвеличніший" может лопнуть от важности...
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29.06.2022 18:37 Відповісти
Піаніну з собою везти, чи там дадуть?
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29.06.2022 18:44 Відповісти
.....это не главное, для виртуоза......
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29.06.2022 18:49 Відповісти
Он и Путина пригласил, хотя Запад был категорически против. Зеленский не должен прогибаться.
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29.06.2022 18:48 Відповісти
Хай продолжает сидеть в своем бункере!!!

Во-первых: не хер шастать за наш счет.

Во-вторых: меньше накосячит. Читает по бумажке - вот пусть и читает дальше.

Что оно там будет делать среди уважаемых людей? Позорить опять Украину?
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29.06.2022 18:58 Відповісти
Нужно Индонезию взять в наш союз с Великобританией и Польшей. Нужно больше стран набирать в наш союз!!! Нужно США и Канаду и Австралию взять и Великобритания сможет договориться. Еще нужно прибалтийские страны взять в союз. И нужно еще Турцию взять в союз! И нужно взять Арабские нефтегазовые страны взять в союз и нам нужно построить быстро трубы для газа и нефти в Европу и Украина тоже будет там брать. Там добыча дешевле и цены дешевле вероятно. А у Арабских стран будет прибыль и захват части рынка России. Индию нужно взять в союз и Великобритания возможно сможет тоже договориться. Лишить РФ союзника крупного и приобрести нам союзника хорошего и много всего в философии взять у Индии. Шива держит в руке Трезуб - герб наш. И нужно Европейские страны брать в союз. И Бразилию брать в союз. Африканские страны брать в союз. Азиатские страны еще надо брать - Японию, Сингапур, Тайвань, и т.д. Нужно создать новый самый мощный союз в истории человечества!!!
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29.06.2022 19:12 Відповісти
Індонезія - четверта у світі країна за кількістю населення.

Раша ... 9 - та ... територія дохрена - а людей не хватає
І вони ще не жаліють своїх громадян - кидають їх воювати/помирати , чим нищать цей мізер людина/кв.кілометр -> щоб захватити ще території

Жадність фраєра погубить
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29.06.2022 20:44 Відповісти
 
 