УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18472 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
10 826 66
війна (56511) СБУ (10039) Баканов Іван (295)

Баканов із першого дня повномасштабного вторгнення РФ перебував в Україні, на робочому місці, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

баканов

Офіційний речник СБУ Артем Дехтяренко прокоментував публікації у пресі про зміну керівництва спецслужби. СБУ офіційно спростовує твердження про те, що начебто її голова Іван Баканов у перші дні війни перебував не в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"В інформаційному полі є багато нісенітниць. Однак це не означає, що всі їх треба спростовувати. Але оскільки ця тема давно мусується в інформпросторі, скажу чітко і ясно: Іван Баканов із першого дня повномасштабного вторгнення перебував в Україні, на робочому місці. Він також зустрічався із міжнародними партнерами, які прагнули надати допомогу Україні у найскладніший момент. Тобто виконував свої безпосередні обов'язки. Крапка. Всі інші версії – фейки та російські інформаційно-психологічні спецоперації", – запевнив речник спецслужби.

Дехтяренко нагадав, якщо вірити чуткам, які з перших днів повномаштбаної війни розпускали росіяни, то фактично про всіх високопосадовців говорили, що вони кудись втекли. "Про жоден із цих випадків інформація в результаті не підтвердилася. Повторюся – такі реалії інформаційної війни, і дивно, коли українські журналісти заходять в російські наративи", – зазначив офіційний речник СБУ.

Також читайте: ФСБ РФ планувала вивезти Медведчука в Придністров'я, а звідти до Москви, - Баканов

"На моїй пам’яті це вже четверта чи п’ята хвиля подібних чуток. І виникає запитання: а чи не створює ці хвилі ворог? Відповідь, як мені здається, на поверхні. Бо мета росіян – посіяти розлад у нашому суспільстві, посилити чвари", – зазначив Дехтяренко.

Нагадаємо, кілька днів тому видання Politico, посилаючись на неназвані джерела в українській владі, заявило, що Володимир Зеленський начебто має намір звільнити Баканова з посади голови СБУ. Згодом нардеп Федір Веніславський повідомив, що не має інформації про те, що на Банковій розглядається питання заміни очільника Служби безпеки. 

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+68
Ага, помогал Наумову клумаки собирать
показати весь коментар
29.06.2022 18:38
+53
бакланов вдруг громко защелкал клювом
показати весь коментар
29.06.2022 18:38
+45
свистьож.
Про його відсутність на робочому місці засвідчило безліч високопосадовців, нехай тільки усно і не на камеру.
показати весь коментар
29.06.2022 18:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.06.2022 18:37 Відповісти
Ага, помогал Наумову клумаки собирать
показати весь коментар
29.06.2022 18:38 Відповісти
бакланов вдруг громко защелкал клювом
показати весь коментар
29.06.2022 18:38 Відповісти
МЛЯ, идет 4 месяц агрессии,а шавки вспомнили ,что надо отмывать обосранного шефа
показати весь коментар
29.06.2022 19:38 Відповісти
Так нехай хтось з цих «міжнародних партнерів» підтвердять факт таких зустрічей! Перелік у студію !!!
показати весь коментар
30.06.2022 00:48 Відповісти
шо серйозно?!
показати весь коментар
29.06.2022 18:41 Відповісти
свистьож.
Про його відсутність на робочому місці засвідчило безліч високопосадовців, нехай тільки усно і не на камеру.
показати весь коментар
29.06.2022 18:41 Відповісти
Він по сумісництву працював тоді, відповідно був на іншому робочому місці.
показати весь коментар
29.06.2022 18:57 Відповісти
наумова супроводжував до Сербії
показати весь коментар
29.06.2022 22:56 Відповісти
Україна досі не запровадила санкції проти російських олігархів Фрідмана, Усманова та Абрамовича, - дослідження
https://biz.censor.net/news/3350959/***************************************************************************************************************
показати весь коментар
29.06.2022 18:43 Відповісти
Абрамович заплатил израильскому профессору 50 000 000 зеленых за поддержку его для снятия санкций,а у нас он 400 000 человек спас,согласно справки Арахламии Интересная арифметика получается
показати весь коментар
29.06.2022 18:47 Відповісти
знайома пістня:
лінтінант баканоф -
казирнОй валєт!
лінтінант баканоф -
чьорний пісталєт!
показати весь коментар
29.06.2022 18:43 Відповісти
Ну да, шапка-невидимка, кавёр-самалет и вся остальная хня...
показати весь коментар
29.06.2022 18:44 Відповісти
Veronika

@3JIa_

·

15 ч

А тим часом поки всі збирають на Байрактари(за що їм дяка) 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України не може більше місяця зібрати 700 тисяч на тягачі для гармат (це жах) друзі, хто може долучайтесь

https://secure.wayforpay.com/payment/sef4975b42cb9

показати весь коментар
29.06.2022 18:44 Відповісти
Скиньте это Притуле---у него деньги от Байрактаров остались---сможет сразу купить!
показати весь коментар
29.06.2022 23:41 Відповісти
Наумов дуже вдячний Баканову за безперешкодний виїзд з України))) з грошима і злочинцем....
показати весь коментар
29.06.2022 18:45 Відповісти
Віримо,артем,віримо !
показати весь коментар
29.06.2022 18:47 Відповісти
Ваши даказатєльства,хоч і після них пох,сбу шарашкіна артєль.
показати весь коментар
29.06.2022 18:48 Відповісти
гундосе чмо не здатне визнати провал своєї кадрової політики
от, просто фізично не спроможнє
показати весь коментар
29.06.2022 18:48 Відповісти
В Україні, і де ж конкретно? На Закарпатті?!?
показати весь коментар
29.06.2022 18:48 Відповісти
Вместе с тищенко оборонял закарпатье. дерьмак с ними был или бухал со страха?
показати весь коментар
29.06.2022 18:48 Відповісти
Вони тепер все будуть списувати на кацапській фейки,як ********* на омеріку
показати весь коментар
29.06.2022 18:48 Відповісти
Ніхто цьому не вірить,бо речник СБУ сам про свого начальника говорить - дуже дивно!Ця відмазка означає,що Зеленський не збирається навіть звільняти Баканова нібито"спеца"!
показати весь коментар
29.06.2022 19:22 Відповісти
Как будто, кто-то вам скажет правду!! Всё это шобло прикрывап5т друг друга!!
показати весь коментар
29.06.2022 18:48 Відповісти
Дермака і заподляка, коли притягнете за вагнеровців? І цю хвойду Безугла що брехала? До речі що робить ця шалава в штабах ЗСУ?
показати весь коментар
29.06.2022 18:49 Відповісти
Здає позиції та слабкі місця єрмаку,а той далі *****
показати весь коментар
29.06.2022 19:36 Відповісти
Общак держал, а это дело серьёзное: сбежишь - кореша найдут и порешают ....
показати весь коментар
29.06.2022 18:52 Відповісти
Сегодня ночью над Курской областью был сбит украинский беспилотный самолет Ту-143 "Рейс".
Есть сведения, что эти устаревшие беспилотники были приспособлены для перевозки взрывчатки и теперь используются как эрзац-баллистические ракеты с дальностью полета более 100 км.

показати весь коментар
29.06.2022 18:53 Відповісти
Що це за бурятське інфо-гімно?
показати весь коментар
29.06.2022 19:11 Відповісти
Баканов був на робочому місце і зустрічався з міжнародними партнерами)
А це де, може у ФСБ координував здачу півдня України, бо тоді питання про "партнерів"з Рашки відпадає.
показати весь коментар
29.06.2022 18:55 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2022 18:56 Відповісти
Мерзенні пики неукраїнські,хозари.
показати весь коментар
29.06.2022 20:13 Відповісти
Якби це було нісенітнецею, то через понад 4 (чотири) місяці про це б і не говорили. Соромно, панове офіцери!
показати весь коментар
29.06.2022 18:57 Відповісти
Верим, помним в 35-40 лет главой СБУ ну-ну
показати весь коментар
29.06.2022 18:58 Відповісти
Єта політіческіє должності, а не карьєрньє ©.
показати весь коментар
29.06.2022 21:20 Відповісти
✈️
показати весь коментар
29.06.2022 19:04 Відповісти
Это шутка для передачи рассмеши комика? ЗАЧЕТ! 1000 грн за шутку!
показати весь коментар
29.06.2022 19:04 Відповісти
Верю!!!!Тартаров руководил обороной Киева,а Боканов руководил Тартаровым...Верю!!!
показати весь коментар
29.06.2022 19:05 Відповісти
Звісно з відкіля «патріотичні» ноги ростуть.
показати весь коментар
29.06.2022 19:15 Відповісти
Зеленая погань с Ермаком сделают так, что главным оборонителем Киева станут Татаров с Арестовичем, а главным борцом с диверсионными группами Баканов
показати весь коментар
29.06.2022 19:17 Відповісти
А тебе по душе Кличко, красуня?
показати весь коментар
29.06.2022 19:22 Відповісти
А шо не так с Кличко?
показати весь коментар
30.06.2022 11:02 Відповісти
то що?! від нього ничого корисного для України!
показати весь коментар
29.06.2022 19:22 Відповісти
Після наумова перша особа мала б подати у відставку ми ж йдемо в ЄС чи загальні людські цінності не для нас я про совість. чи такі виоги лише для підлеглих
показати весь коментар
29.06.2022 19:23 Відповісти
Баканова треба негайно вигнати як профнепридане лайно сраною мітлою! Він повністю довів свою профнепридатність і шкідливість на займаній посаді. Саме так! Це шкідник і падло яке не маючи жодного уявлення про роботу СБУ зголосилось зайняти посаду на прохання сусіда по парадному, такого собі клоуна з Кварталу... Саме його перебування на посаді є безумовним свідоцтвом кумівства і тупого жидобільшовицького протекціонізму ЗЄ. У нього єдине персональне завдання з яким він справляється -блокувати все що заважає ЗЄ. Всю іншу роботу роблять заступники. Це блокіратор. Така собі пробка в каналізації.
показати весь коментар
29.06.2022 19:24 Відповісти
маланець маланця ніколи не здаст.
показати весь коментар
29.06.2022 19:24 Відповісти
Тю! Здають аж бігом і завжди знаходять для цього виправдання. Немає більш захоплюючої процедури за спостереження за жидами які полють один на одного, торгуюють один обним і підставляють один одного. Все життя спостерігаю за цими інтриганами. Це як безкінечна корейська дорама для домогосподарок в "джюдіс стайл".
показати весь коментар
29.06.2022 20:11 Відповісти
Всі ломають голову де були Баканов і Монастирський з 24.02.22. і чому їх не було в Києві. Диктую вам великими літерами, відкриваю державну таємницю. І БАКАНОВ, І МОНАСТИРСЬКИЙ В КИЄВІ БУЛИ ВІДСУТНІ ПО ПРОСТІЙ ПРИЧИНІ, А САМЕ: ВОНИ ГОТУВАЛИ МІСЦЕ МОЖЛИВОЇ ЕВАКУАЦІЇ ДЛЯ "того хто не втік". ЯКБИ ЗАПАХЛО ЖАРЕНИМ ТО ЗЕЛЯ СТАРТОНУВ БИ З ПРОБУКСОВКОЙ І СРАТЬ ВІН ХОТІВ БИ НА ВСІХ НАС, сірих. Але це таємниця тс-с-с-с.
показати весь коментар
29.06.2022 19:28 Відповісти
благо, що на війну можливо все списати і здачу спецслужбами України рашистам мінних полів Херсонщини і Запоріжчини, і зникнення керівництва з сім'ями з України і ................ продовжують знаву керувати
показати весь коментар
29.06.2022 19:30 Відповісти
Хто вам винен,що ви терпить?
показати весь коментар
29.06.2022 20:16 Відповісти
Ну так "покажіть" ці "зустрічі" в перші дні війни... - що "відосікі" зкінчились?
показати весь коментар
29.06.2022 19:31 Відповісти
ось і все-зе своїх не здає
показати весь коментар
29.06.2022 19:46 Відповісти
Повна лажа.
Навіщо ж брехати

Все одно дізнаємось де очкарик переховувався, поки кротипарашки хазяйнували в СБУ .
показати весь коментар
29.06.2022 19:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
показати весь коментар
29.06.2022 19:55 Відповісти
Сам себе у відрядження відправив, а херсонських взяв екскортницями
показати весь коментар
29.06.2022 19:58 Відповісти
Шо там с Наумовым? Уже вывезли в багажнике авто в Украину?
показати весь коментар
29.06.2022 20:22 Відповісти
Зробили заяву підлеглі Баканова. А що вони при ньому ще могли сказати? "Зелені" ще ні разу не обманювали суспільство і в цьому випадку не обманули? Правда буде після виборів Президента і точно не на користь Баканова.
показати весь коментар
29.06.2022 20:25 Відповісти
Надо герою медаль за этот подвиг дать.
показати весь коментар
29.06.2022 20:38 Відповісти
многоходовочка так сєбє, почті дно((
показати весь коментар
29.06.2022 21:26 Відповісти
Ага, був, тільки не помітив як у нього телевізор та форму вкрали з кабінету🤣🤣🤣👍👍👍👍👍 воно працюєте РФ
показати весь коментар
29.06.2022 21:37 Відповісти
Ще один героїчний Боневтік.
показати весь коментар
29.06.2022 21:58 Відповісти
Яка ганьба !
показати весь коментар
29.06.2022 22:04 Відповісти
Скільки разів за цей час до московської церкви ходив?
показати весь коментар
29.06.2022 22:07 Відповісти
Ой брешети зелені мразі.Вісельниця плаче по вам.
показати весь коментар
29.06.2022 22:11 Відповісти
Місцезнаходження того робочого міста встановити не вдалось.
показати весь коментар
29.06.2022 23:07 Відповісти
Місце"боневтік" зайняте))))
показати весь коментар
30.06.2022 05:07 Відповісти
 
 