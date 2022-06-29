Баканов із першого дня повномасштабного вторгнення РФ перебував в Україні, на робочому місці, - СБУ
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Офіційний речник СБУ Артем Дехтяренко прокоментував публікації у пресі про зміну керівництва спецслужби. СБУ офіційно спростовує твердження про те, що начебто її голова Іван Баканов у перші дні війни перебував не в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"В інформаційному полі є багато нісенітниць. Однак це не означає, що всі їх треба спростовувати. Але оскільки ця тема давно мусується в інформпросторі, скажу чітко і ясно: Іван Баканов із першого дня повномасштабного вторгнення перебував в Україні, на робочому місці. Він також зустрічався із міжнародними партнерами, які прагнули надати допомогу Україні у найскладніший момент. Тобто виконував свої безпосередні обов'язки. Крапка. Всі інші версії – фейки та російські інформаційно-психологічні спецоперації", – запевнив речник спецслужби.
Дехтяренко нагадав, якщо вірити чуткам, які з перших днів повномаштбаної війни розпускали росіяни, то фактично про всіх високопосадовців говорили, що вони кудись втекли. "Про жоден із цих випадків інформація в результаті не підтвердилася. Повторюся – такі реалії інформаційної війни, і дивно, коли українські журналісти заходять в російські наративи", – зазначив офіційний речник СБУ.
"На моїй пам’яті це вже четверта чи п’ята хвиля подібних чуток. І виникає запитання: а чи не створює ці хвилі ворог? Відповідь, як мені здається, на поверхні. Бо мета росіян – посіяти розлад у нашому суспільстві, посилити чвари", – зазначив Дехтяренко.
Нагадаємо, кілька днів тому видання Politico, посилаючись на неназвані джерела в українській владі, заявило, що Володимир Зеленський начебто має намір звільнити Баканова з посади голови СБУ. Згодом нардеп Федір Веніславський повідомив, що не має інформації про те, що на Банковій розглядається питання заміни очільника Служби безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Про його відсутність на робочому місці засвідчило безліч високопосадовців, нехай тільки усно і не на камеру.
https://biz.censor.net/news/3350959/***************************************************************************************************************
лінтінант баканоф -
казирнОй валєт!
лінтінант баканоф -
чьорний пісталєт!
@3JIa_
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15 ч
А тим часом поки всі збирають на Байрактари(за що їм дяка) 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України не може більше місяця зібрати 700 тисяч на тягачі для гармат (це жах) друзі, хто може долучайтесь
https://secure.wayforpay.com/payment/sef4975b42cb9
от, просто фізично не спроможнє
Есть сведения, что эти устаревшие беспилотники были приспособлены для перевозки взрывчатки и теперь используются как эрзац-баллистические ракеты с дальностью полета более 100 км.
А це де, може у ФСБ координував здачу півдня України, бо тоді питання про "партнерів"з Рашки відпадає.
Навіщо ж брехати
Все одно дізнаємось де очкарик переховувався, поки кротипарашки хазяйнували в СБУ .