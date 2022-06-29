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Апеляційний суд Києва відкрив провадження за скаргою проросійської блогерки Маламан (яка перебуває в РФ) проти полковника ЗСУ Штефана

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

штефан,маламан

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що Київський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційною скаргою Таїсії Маламан проти нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Штефан зазначив: "Ух ти як же яскраво.  Цілком випадково була виявлена ухвала Київського апеляційного суду від 14.06.22 р. про відкриття провадження за апеляційною скаргою Таї на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 02.02.22 р.

Рішенням першої інстанції було відмовлено Маламан в позові до мене, МОУ захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації

Незважаючи на те, що строк на оскарження рішення давно минув, суд за її клопотанням відновив строк на апеляційне оскарження.

Наразі справа ще не призначена до розгляду.

Скажіть феєрично? Особливо вже під час повномасштабної війни з Московією!

Пані таїсія дірубенс сидить на Московії ( втікла за пару днів до повномасштабної агресії за моєю інформацією), лупить годний масковський контент, її куратор Медведчук заарештований, партії що підтримували заборонені, телеканали закриті, а справа є".

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Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня 2021 року di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Також працювати з блогеркою припинили Borjomi і Nestle. Заступилися за неї натомість представники "ОПЗЖ" Медведчук та Кузьмін.

8 лютого 2021 року Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+70
Бо наша влада обслуговує теж паРашу.
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29.06.2022 19:00
+51
vopros : pochemu sud Ukranini voobshe obsluzhivaet kakuju ta vatnuju blogershu iz parashi ?
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29.06.2022 18:57
+47
Більшість суддів назначені портновим при янику... Портнов - друг Бєні, поки був Пєтя, то він ховався у московії, а в 2019 вернувся і всі справи проти нього закрили!
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29.06.2022 19:23
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При зеленому лайні такі речі не дивина.
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29.06.2022 23:05 Відповісти
ГАНЬБА українській владі !!! Як таке могло статися в демократичній Україні ?!! Якась паршива проросійська блогерка хамовито ллє бруд на бойового полковника ЗСУ. судова справа триває вже більше півтора року. а блогерка сидить в рашці і заходиться від сміху від маніпуляцій " українського правосуддя ". адже вона відмінно відпрацювала за свої бабки. Цю справу взагалі не мали відкривати. але ж всі суди в Україні корумповані. а в судах - проросійські колаборанти. які працюють на опжд. на ватників. на ворога. А Міноборони не може захистити честь бойового офіцера та одночасно і честь Міноборони ! Жесть, дно...
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29.06.2022 23:10 Відповісти
В демократичній країні таке може статись, тому ще це і є демократія. Все там буде нормально - захистять, не треба так багато емоцій.
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30.06.2022 13:02 Відповісти
Надеюсь, этой твари откажут даже в волчьем суде.

Также надеюсь, что на московии эта тварь напорется на толпу "бравых" кадыровцев или бурятов-лугандонцев в неподходящее время и в неподходящем месте...со всеми вытекающими)))
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29.06.2022 23:37 Відповісти
А зелений опариш рве на собі труси, доводячи західним лідерам про успішну судову реформу в країні.
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30.06.2022 00:00 Відповісти
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