Апеляційний суд Києва відкрив провадження за скаргою проросійської блогерки Маламан (яка перебуває в РФ) проти полковника ЗСУ Штефана

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що Київський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційною скаргою Таїсії Маламан проти нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Штефан зазначив: "Ух ти як же яскраво. Цілком випадково була виявлена ухвала Київського апеляційного суду від 14.06.22 р. про відкриття провадження за апеляційною скаргою Таї на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 02.02.22 р.



Рішенням першої інстанції було відмовлено Маламан в позові до мене, МОУ захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації



Незважаючи на те, що строк на оскарження рішення давно минув, суд за її клопотанням відновив строк на апеляційне оскарження.



Наразі справа ще не призначена до розгляду.



Скажіть феєрично? Особливо вже під час повномасштабної війни з Московією!



Пані таїсія дірубенс сидить на Московії ( втікла за пару днів до повномасштабної агресії за моєю інформацією), лупить годний масковський контент, її куратор Медведчук заарештований, партії що підтримували заборонені, телеканали закриті, а справа є".

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Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня 2021 року di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Також працювати з блогеркою припинили Borjomi і Nestle. Заступилися за неї натомість представники "ОПЗЖ" Медведчук та Кузьмін.

8 лютого 2021 року Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони