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Генштаб ЗС (4515) Лисичанськ (273) ЗСУ (5717)

Ворог намагається блокувати Лисичанськ. Для підтримки наступальних дій були заслані ДРГ, які були знищені нашими воїнами, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.06.29 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу в фейсбуці.

У вечірньому зведенні зазначається: "Триває сто двадцять шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Проведено масштабний обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог готує наступ на Слов’янськ, намагається оточити Лисичанськ, - Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами республіки білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 450 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1572 танків та 3720 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

Також читайте: Окупанти мають частковий успіх на Бахмутському напрямку і намагаються закріпитися у районі Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.

Також читайте: Окупанти розгортають "Гради" поблизу прикордонних районів Сумщини, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі.

Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності.

Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях".

Також читайте: Лисичанськ всипаний російськими мінами, пересуватися містом небезпечно, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
ДРГ - знищено, це як музика! Нех.у шастать!
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29.06.2022 19:09
+4
Тем временем Болгария выгнала 70 Щтирлицов путлера под дипломатическим прикрытием...
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29.06.2022 19:50
+3
Проведено масштабний обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

це має бути окрема новина
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29.06.2022 19:30
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Почему ТРО жрет суши на блокпостах, вообще ******?
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29.06.2022 19:08 Відповісти
А мусора там не Тро.
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29.06.2022 19:09 Відповісти
Почему ти дебіл?
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29.06.2022 19:21 Відповісти
Неправда! Вони їдять черешню з личинками вишневої мухи. Це набагато корисніше, ніж суші. Одразу овочі з м'ясом
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29.06.2022 19:29 Відповісти
ДРГ - знищено, це як музика! Нех.у шастать!
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29.06.2022 19:09 Відповісти
Проведено масштабний обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

це має бути окрема новина
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29.06.2022 19:30 Відповісти
а есть официальная инфа-сколько обменяли Азова??А то только слова!!И если правда-то кого отдали взамен??Москали трындели-ЧТО ВЕСЬ АЗОВ ПОЙДЁТ ПОД ТРИБУНАЛ!!
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29.06.2022 23:39 Відповісти
Вы не представляете сколько людей готовы помогать братьям украинцам. Где ваши счета. Где реклама. Из ручейков получается полноводная река. Не отказывайтесь от помощи братья. Обнародуйте счета браты.
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29.06.2022 19:49 Відповісти
Фонд "Вернись живым" - можете смело туда донатить.
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29.06.2022 22:10 Відповісти
Тем временем Болгария выгнала 70 Щтирлицов путлера под дипломатическим прикрытием...
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29.06.2022 19:50 Відповісти
Да ладно -ты в цифрах не попутался ))??? может раз в 10 меньше )?????
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29.06.2022 23:41 Відповісти
"Сьогодні ми вислали 70 російських дипломатів... Багато з них працювали безпосередньо на (розвідувальні) служби, і їхня дипломатична роль була більше схожою на прикриття", - сказав прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков....
Це рішення більш ніж наполовину зменшує дипломатичну присутність Росії, яка, за словами Пєткова, наприкінці квітня налічувала 114 осіб!!!
https://www.reuters.com/world/europe/bulgaria-expels-70-russian-diplomatic-staff-over-espionage-concerns-2022-06-28/
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30.06.2022 01:55 Відповісти
Олег Шарп: "Лисичанск. Сегодня россияне захватили холмы к югу от города и ведут бои у его юго-восточных окраин. Решающим есть то, что у них почти десятикратное преимущество в артиллерии. Поэтому наших ребят нужно отводить для выравнивания фронта - сейчас люди гораздо важнее города, находящегося в полукотле."
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30.06.2022 01:17 Відповісти
Олег Шарп, репост: "The Washington Post публікує драматичний репортаж своїх кореспондентів про вихід українських підрозділів із Лисичанська.
Це місто, як пише видання, знаходиться "на межі захоплення". Звідти у бік Сіверська висунувся загін десантників, але дорогою по них вдарила російська артилерія.
Після удару касетними снарядами з'явилося багато поранених. Перев'язавши їх, десантники помчали до переліску за кілометр від місця обстрілу. Там вони почали маскувати машини гілками.
Поранених виявилося вісім. Командир по рації викликав лікарів, і в цей момент журналісти Washington Post, які робили репортаж про бої під Лисичанськом, натрапили на загін.
Солдати ЗСУ намагалися їх прогнати, оскільки триває обстріл. Але кореспонденти, як виявилося, їхали разом із військовими медиками та необхідним обладнанням. Ті почали допомагати пораненим, вводити їм ліки та колоти морфій. Потім із Лисичанська під'їхала викликана командиром по рації "швидка", яка забрала тяжко поранених".
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30.06.2022 01:20 Відповісти
І Лисичанськ, схоже незабаром буде здано...
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30.06.2022 01:22 Відповісти
Slava Velykoi Ukraine.жги быдлонасекомышей с болот мацковии
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30.06.2022 06:43 Відповісти
Мнение экспертов, что "война будет долгой", учитывает многое, но оно не учитывает реальное состояние российской армии, участвующей в боевых действиях. По факту ВСУ еще не проводило наступательных операций с прорывом обороны противника и его окружением или попыткой окружения. При проведении тактических операций ВСУ даже с намеком на окружение, поведение российских захватчиков было одним и тем же - поспешное, даже паническое отступление, а иногда и бегство. Воевать в окружении за медальку от Путина никто из них , даже офицеры, не собираются. Это значит, что по факту оборона врага в значительной мере, как карточный домик, Одна удачная операция ВСУ с прорывом и окружением врага и его оборона на большом участке фронта сразу в значительной мере рассыпится, а при быстрых и решительных действиях ВСУ может развалиться весь фронт. Все произойдет очень быстро. Главное, чтобы и Президент и командование ВСУ были настроены на проведении такой операции и выбрали удачный момент для ее проведения, а не "тянули резину".
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30.06.2022 09:10 Відповісти
 
 