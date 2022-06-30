Топ-5 головних заяв НАТО стосовно Росії на саміті лідерів Альянсу в Мадриді
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Росія, яка вперше після закінчення Другої світової війни розв’язала повномасштабну війну в Європі, була центральною темою на саміті НАТО в Мадриді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТСН.
Головною подією зустрічі лідерів країн-членів НАТО в Іспанії, поруч із прийняттям до лав Альянсу Фінляндії та Швеції, стало перше визнання Росії "найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні".
Про це йдеться в ухваленій Стратегічній концепції НАТО, яка не переглядалася від 2010 року, де також прямо мовиться, що Росія модернізує та розширює своїх ядерних систем, сигналізуючи про їхнє можливе використання. Також лідери країн-членів Альянсу вже ухвалили підсумкову декларацію саміту НАТО в Мадриді, де Альянс покладає всю повноту відповідальності за продовольчу та енергетичну кризу на Росію, закликаючи Росію негайно припинити війну, а Білорусь – свою участь у цій війні.
ТСН.ua зібрав топ-5 важивих згадок про Росію у Стратегічній концепції та підсумковій декларації саміту.
1. РФ порушила норми та принципи, які передбачали стабільний та передбачуваний порядку європейської безпеки. Ми не можемо скидати з рахунків можливість нападу на суверенітет і територіальну цілісність союзників (країн-членів НАТО – ред.).
2. РФ є найбільш значною і прямою загрозою безпеці союзників, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. Вона прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.
3. Росія має негайно зупинити цю війну та піти з України. Білорусь має припинити свою співучасть у цій війні.
4. Поглиблення стратегічного партнерства між КНР і РФ та їхні взаємопідсилювальні спроби підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах, суперечать нашим цінностям та інтересам.
5. Росія також навмисно поглиблює продовольчу та енергетичну кризу, що зачіпає мільярди людей у всьому світі, зокрема своїми військовими діями. Члени НАТО тісно співпрацюють у підтримці міжнародних зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна та зниження гостроти глобальної продовольчої кризи.
Будь ласка, зачекайте...
Якби не вони, то все. Не було би вже України
Отримуємо окремо від деяких держав учасниць НАТО завдяки рішенням парламентів цих країн, а від самої НАТО як структури - нічого. І як не раз підкреслювали в альянсі - не давали і не будуть давати нічого від самого альянсу
І армії у нього немає, прикінь
Це лише аналітичні центри.
А мій коммент не про зброю взагалі був.
Якщо НАТО воєнний альянс і вони справді хочуть допомогти розблокувати порти, то повинні діяти тими способами, які для неї доступні, і для чого взагалі цей альянс створювався. А для пустих балачок без конкретних рішень завжди є ООН.
Все дуже просто. Країни НАТО це і є НАТО.
Не морочте людям голови більше, ясно?
Не старайтеся аж так.
Ви перші написали "А зброю ми з якого альянсу отримуємо?", я Вам і відповів, що зброю ми отримуємо від учасниць НАТО, а не від самої структури, потім ви написали те саме))
Ви в двох реченнях самі собі суперечили
Просто набридли нато- критикани.
Ви ж тут саме для цього?
Для довбнів.
НАТО це оборонний блок, який створювався для захисту членів НАТО . На яку країну НАТО напали?
НАТО це оборонний блок, який створювався для захисту членів НАТО.
З яких пір вони перетворилися в альянс, який обговорює вивіз нашого зерна? Про що і був мій перший коментар. А ви почали ліпити потім хто зна що.
Це серйозно ???
Щоб людей просто на м'ясо покришили.
Ото одоробли..
vyvodi delaite sami.
А то що? Слабенько якось... Цією блаблабла кацапів не налякати...
обдристана европа
6) Параша должна быть уничтожена вместе со всем её населением, поскольку никого там исправить уже нельзя. Те, кто хоть отдалённо похож на людей, из Параши уже свалили. Остался 100%-ный биомусор.
Провокатори порохобото-кремлядські, не потрібно роздмухувати більше ніж уже горить. Багато з них не хоче воювати. Це потрібно заохочувати, а не провокувати на війну.
@bryhynets
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2 ч
Зеленський розказав щось і правильне, і дивне, але не звернувся до НАТО з проханням надати Україні ПДЧ до кінця року, як закликає Порошенко( Було відчуття, що Зеленський боявся, а раптом візьмуть і скажуть: тут Порошенко виступав за ПДЧ, заявку подав ще Ющенко… То ми - згодні)
Тобто: НАТО однозначно за повну деокупацію.
Все інше також стосується України - але де опосередковано; а де - як похідна від припинення війни через вигнання касапів з України.
Чого нема тут:
Відсутнє положення про визнання лаптєстану на офіційному рівні (в резолюції НАТО) тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською країною; а також країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками для НАТО такого визнання.
"3. *******, спаковали свои манатки и с₴***** с Украиньі. 24 часа сроку. Время пошло. Кто не успел - закопаем. За каждого неуспевшего Кабаевой подсрач. Шоб лучше думалось - по "томагавку" в центр каждого города, в каждьій НПЗ и каждьій виноводочньій магазин (да, у нас ракет хватит)".
І може все і скінчилося б...
Уверен после Украины РФ ещё проверит НАТО, на сколько эта организация способна защищать своих членов. И если кого то напугает ядерное оружие, как они сейчас выражаются. То всему НАТО конец, сразу же после того как Польшу РФ захватит. Пускай пока что поторгуются ещё там французы с немцами. Когда НАТО распадется. Ещё повоюют. Это 100%
ЕРЗЯНІЇ, КОРЕЛІЇ, СИБІРСЬКИЙ РЕСПУБЛИЦІ, КУБАНСЬКИЙ НАРОДНІЙ
РЕСПУБЛИЦІ, КИТАЙСЬКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУЗІ ДАЛЬНОГО СХОДУ
ТА ІНШИХ БУДЬМО
НАТА расширяется
Звідки ?
Банити !
5 пунктів - зовсім зрозумілі - і більше загальнополітичні ...
Так , і невеличкі війни у Європі 21 століття - НАТО попускало Московії .
А Московія - весь час воює - і Афган , і Придністров"є , 2-і чеченські , Сирія , у Грузії 2 території забрали ... , та усього і не згадаєш - але воно було і є !
Але оця "спецоперація" з військами які хочуть взяти у кільця і Київ і Харків і Херсон і Одесу і Миколаєв і Запоріжжя і .... майже усю Україну з виходами на країни "бувшого соцлагеря" .
Не вдалася ! Хоч своїм партейкам - міліардів влито немало
Вистоїмо !
І захід нам допоможе !
( Шанувальникам та цитувальникам Остапа Бендера - не турбуватися )
В Україні зараз більше цінують та цитують Бандеру !