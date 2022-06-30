Топ-5 головних заяв НАТО стосовно Росії на саміті лідерів Альянсу в Мадриді

Росія, яка вперше після закінчення Другої світової війни розв’язала повномасштабну війну в Європі, була центральною темою на саміті НАТО в Мадриді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТСН.

Головною подією зустрічі лідерів країн-членів НАТО в Іспанії, поруч із прийняттям до лав Альянсу Фінляндії та Швеції, стало перше визнання Росії "найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні".

Про це йдеться в ухваленій Стратегічній концепції НАТО, яка не переглядалася від 2010 року, де також прямо мовиться, що Росія модернізує та розширює своїх ядерних систем, сигналізуючи про їхнє можливе використання. Також лідери країн-членів Альянсу вже ухвалили підсумкову декларацію саміту НАТО в Мадриді, де Альянс покладає всю повноту відповідальності за продовольчу та енергетичну кризу на Росію, закликаючи Росію негайно припинити війну, а Білорусь – свою участь у цій війні.

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ТСН.ua зібрав топ-5 важивих згадок про Росію у Стратегічній концепції та підсумковій декларації саміту.

1. РФ порушила норми та принципи, які передбачали стабільний та передбачуваний порядку європейської безпеки. Ми не можемо скидати з рахунків можливість нападу на суверенітет і територіальну цілісність союзників (країн-членів НАТО – ред.).

2. РФ є найбільш значною і прямою загрозою безпеці союзників, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. Вона прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.

3. Росія має негайно зупинити цю війну та піти з України. Білорусь має припинити свою співучасть у цій війні.

4. Поглиблення стратегічного партнерства між КНР і РФ та їхні взаємопідсилювальні спроби підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах, суперечать нашим цінностям та інтересам.

5. Росія також навмисно поглиблює продовольчу та енергетичну кризу, що зачіпає мільярди людей у всьому світі, зокрема своїми військовими діями. Члени НАТО тісно співпрацюють у підтримці міжнародних зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна та зниження гостроти глобальної продовольчої кризи.

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