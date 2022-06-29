УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18730 відвідувачів онлайн
Новини Події
27 344 46
Ірпінь (320) Київська область (3133) міст (827)

Міст через річку Ірпінь зруйновано на Київщині, одна людина загинула, причини інциденту з'ясовуються, - ОВА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Вишгородському районі Київської області, в районі с. Демидова зруйновано міст через річку Ірпінь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту. Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений.", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА

Міст через річку Ірпінь зруйновано на Київщині, одна людина загинула, причини інциденту зясовуються, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
Диверсия 100%. Расслабились, оставили такой объект без охраны. Хотя бы блокпост там должен быть. Короче, про...бали.
показати весь коментар
29.06.2022 20:08
+19
Ця статейка більше на заказуху схожа.І головне вирішувати буде Литва а вона сказала що дулю їм !
показати весь коментар
29.06.2022 20:19
+10
Що за тупість? Є поранені, тобто свідки були, а що сталось невідомо? Новина в стилі ЗЕлених ідіотів....
показати весь коментар
29.06.2022 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це пздц...
показати весь коментар
29.06.2022 19:54 Відповісти
Диверсия 100%. Расслабились, оставили такой объект без охраны. Хотя бы блокпост там должен быть. Короче, про...бали.
показати весь коментар
29.06.2022 20:08 Відповісти
Молния ударила в мину, которая рванула. https://kurs.com.ua/ua/novost/872705-kievshina-v-demidove-iz-za-molnii-povrezhden-most-proezd-nevozmozhen?source=ukrnet
показати весь коментар
29.06.2022 20:21 Відповісти
куясе совпаденьице
показати весь коментар
29.06.2022 20:29 Відповісти
вже є відео на Обозі, чітко видно блискавку
показати весь коментар
29.06.2022 20:48 Відповісти
Та что за бред, власти же его практически заново отстроили в мае (https://www.rbc.ua/rus/news/most-cherez-irpen-vozle-stoyanki-planiruyut-1652359866.html).
Или они заминировали его сами, причем так, что он от любой молнии взрывается? Тогда кого-то нужно посадить за решетку.
показати весь коментар
30.06.2022 03:25 Відповісти
что даёт блок-пост? я почти каждый день с начала войны езжу в Киев через эти блок-посты. я вам отвечаю,это просто издевательство над людьми,вынужденных часами торчать в пробке ради того,чтобы это тупое чмо,часто баба,посмотрело паспорт и спросило куда едете. любой желающий провезёт в машине всё что угодно,ибо машины не досматриваются вообще!
показати весь коментар
29.06.2022 20:21 Відповісти
сходи в военкомат, станешь на пост и будешь проверять правильно а "баба" без пивного живота как у тебя, которая ******* кацапов больше , чем ты тараканов, будет тобой командовать. а так посиди молча. у нас тут война как бы
показати весь коментар
29.06.2022 21:20 Відповісти
Цапи?
показати весь коментар
29.06.2022 19:56 Відповісти
Саперы!
показати весь коментар
29.06.2022 20:24 Відповісти
вдумайтесь, вони на повному серйозы говорять - ми полагодили зруйнований міст, потім про це усюди сповістили які ми молодці, потім десь заклали вибухівку, якщо окупанти знову підуть, і туди саме туди вгатила блискавка.
показати весь коментар
29.06.2022 19:57 Відповісти
таку казку придумали шо пздц
показати весь коментар
29.06.2022 20:41 Відповісти
Возможно от молнии навелся ток в проводе к взрывчатке, прямого попадания не нужно.
показати весь коментар
29.06.2022 21:10 Відповісти
Всмысле инцидент? Упал отдохнуть ( по Кличко ) или кацапы ракетой разбили?
показати весь коментар
29.06.2022 20:01 Відповісти
по зеленскому - без паники
показати весь коментар
29.06.2022 21:52 Відповісти
Може диверсия?
показати весь коментар
29.06.2022 20:01 Відповісти
Це простий міст, не супер стратегічний.
показати весь коментар
29.06.2022 20:05 Відповісти
...але самоліквідатор на всяк випадок поставили - і тут блискавиця
показати весь коментар
29.06.2022 20:55 Відповісти
ЄС готовий поступитися Росії щодо транзиту через Калінінград - ЗМІ

Що з цими імпотентами не так, я не розумію. В них є непоганий козир і вони його банально не хочуть використати...

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/29/7142281/
показати весь коментар
29.06.2022 20:06 Відповісти
Ця статейка більше на заказуху схожа.І головне вирішувати буде Литва а вона сказала що дулю їм !
показати весь коментар
29.06.2022 20:19 Відповісти
Дмитрий Иванов 12396b21

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:31.05.2022

KACAP - v spam
показати весь коментар
29.06.2022 20:54 Відповісти
В отличие от твоих соплеменников, НАТО своих действительно не бросает. Будет вам деимпериализация.
показати весь коментар
29.06.2022 21:30 Відповісти
I-Opu4

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:29.06.2022

KACAP - v spam
показати весь коментар
29.06.2022 20:53 Відповісти
Ви знущаєтесь? Якщо зареєструвався сьогодні, то тепер усе, рашистський бот? Хай щастить!
показати весь коментар
29.06.2022 20:58 Відповісти
Залізна логіка у людей
показати весь коментар
29.06.2022 21:05 Відповісти
ni - dela ne tolko v registracii - a i v vyserah - eto chista po kacapsky -zaregitsa i SRATJ
показати весь коментар
29.06.2022 21:22 Відповісти
eshe raz - Litva skazala shto nedadut zadnjuju - bude VETO na razblokuvanie.
показати весь коментар
29.06.2022 21:33 Відповісти
Ні,а ось бот подоляка то точно. Ви як це писали,пеньок часів януковича не сказав,що НАТО підтримують Литву в блокаді Калінінграда. А ссилка на статтю від ру. Читала.
показати весь коментар
29.06.2022 21:23 Відповісти
Ой, ладно, це все пусте. Поживемо - побачимо.
показати весь коментар
29.06.2022 21:59 Відповісти
детонація вибухівки від блискавки. ймовірно.
показати весь коментар
29.06.2022 20:08 Відповісти
Білорашистські дрг?
показати весь коментар
29.06.2022 20:08 Відповісти
Що за тупість? Є поранені, тобто свідки були, а що сталось невідомо? Новина в стилі ЗЕлених ідіотів....
показати весь коментар
29.06.2022 20:12 Відповісти
Може злива, повінь ?
показати весь коментар
29.06.2022 20:15 Відповісти
підірвала міст
показати весь коментар
29.06.2022 20:43 Відповісти
вже є відео на Обозі, чітко видно блискавку
показати весь коментар
29.06.2022 20:50 Відповісти
Деревья возле моста растут, не похоже что молния, не такой длинный мост, должно было в дерево ударить.
показати весь коментар
29.06.2022 20:20 Відповісти
Вибухові пристрої могли здетонувати навіть при близькому ударі у дерево чи у річку.
Блискавка - страшенна сила. Особисто бачив як від удару блискавки у тополю яка росте метрів за 20 від хати, з електричних розеток в хаті іскри повилітали, настільки потужне навкруги удару створилося електромагнітне поле.
показати весь коментар
29.06.2022 21:00 Відповісти
Возможно от молнии навелся ток в проводе к взрывчатке
показати весь коментар
29.06.2022 21:09 Відповісти
В районі чонгару за 4 місяці щось ніразу блискавка в мости не вдарила. Може це із-за того ,що там перевага в живій силі свинособак в 10-15 раз? Зестратеги аферистовічі срані розкажіть як таке може бути.
показати весь коментар
29.06.2022 20:48 Відповісти
Фотка трохи гавайська, але схоже, що нема ряду опор...
Це точно не вітер...
показати весь коментар
29.06.2022 20:52 Відповісти
Як зазвичай, їздили ПЕРЕВАНТАЖЕНІ вантажівки?
показати весь коментар
29.06.2022 21:12 Відповісти
 
 