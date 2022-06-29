Міст через річку Ірпінь зруйновано на Київщині, одна людина загинула, причини інциденту з'ясовуються, - ОВА. ФОТО
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У Вишгородському районі Київської області, в районі с. Демидова зруйновано міст через річку Ірпінь
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту. Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений.", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Наталия П
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+19 stels400
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+10 Друг Народа
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Будь ласка, зачекайте...
Или они заминировали его сами, причем так, что он от любой молнии взрывается? Тогда кого-то нужно посадить за решетку.
Що з цими імпотентами не так, я не розумію. В них є непоганий козир і вони його банально не хочуть використати...
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/29/7142281/
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KACAP - v spam
Блискавка - страшенна сила. Особисто бачив як від удару блискавки у тополю яка росте метрів за 20 від хати, з електричних розеток в хаті іскри повилітали, настільки потужне навкруги удару створилося електромагнітне поле.
Це точно не вітер...