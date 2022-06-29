Cпочатку це буде 300 американських офіцерів, - Дуда про створення штабу корпусу США у Польщі

Основу штабу 5-го армійського корпусу ЗС США, який створюватиметься в Познані, що на заході Польщі, становитимуть 300 американських офіцерів.

Про це заявив у середу під час пресконференції у Мадриді президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Cпочатку це буде 300 американських офіцерів, які становитимуть форпост командування 5-го корпусу", - зазначив Дуда.

Він додав, що на рішення США про створення штабу корпусу у Польщі "чекали віддавна".

"Без сумніву, це не лише інформація, а й факт, який дуже сильно зміцнює безпеку Польщі і становить додаткову гарантію у дуже складній ситуації, яка є сьогодні", - підкреслив Дуда.

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На його думку, цей саміт НАТО увійде в історію, як "один із найважливіших", оскільки Швецію і Фінляндію запрошено до членства в Альянсі.

На його переконання, для Польщі та країн східного флангу НАТО це рішення є "абсолютно фундаментальним". Він підкреслив, що до Альянсу буде прийнято дві сильні у військовому плані країни, а загальна протяжність кордону НАТО з Росією зросте на додаткових понад 1600 км.

Він зауважив, що у спільній декларації лідерів країн Альянсу є запис про допомогу Україні та країнам НАТО, які надають посилену військову допомогу Києву. На його переконання це положення дуже важливе для країн східного флангу Організації, які значною мірою залучені до військової підтримки України.

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