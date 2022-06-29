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ВМС (1179) Неїжпапа Олексій (63)

Командувач ВМС Неїжпапа провів зустріч з керівником Морського командування НАТО Блаунтом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

неїжпапа

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем Морським командуванням НАТО віце-адміралом Кітом Блаунтом.

"Під час діалогу було обговорено поточну ситуацію і загрози з боку рф на морському напрямку. Керівник ВМС України розповів про виклики, створені державою-терористом, що блокують цивільне судноплавство та несуть загрозу життю цивільного населення в прибережних районах, - повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, сторони обговорили питання співпраці та шляхів розвитку можливостей українського флоту для дієвого стримування російської агресії насамперед за рахунок військово-технічної допомоги країнами-членами НАТО.

Насамкінець віце-адмірал Олексій Неїжпапа подякував іноземному колезі за незмінну підтримку України.

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Автор: Роман Свиридович
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Прекрасный офицер, автор "отрицательного всплытия " крейсера масква, за что и стал вице-адмиралом.
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29.06.2022 21:03 Відповісти
Мабуть родом з запорізьких козаків ) Непийвода, Неїжко, Недайкаша, Неїжборщ, Нагнибіда, Паливода, Перебийніс, Убийвовк, Куйбіда...Неїжпапа
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30.06.2022 09:52 Відповісти
 
 