Рашисти калічать себе, щоб втекти з війни: "Давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!", - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти продовжують калічити самі себе, аби їх визнали непридатними для війни в Україні. Новий спосіб – ламати собі пальці на руках.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає батькові окупант, який зі своїм підрозділом стоїть на Харківщині, інформує Цензор.НЕТ.

"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – каже загарбник.

Але одного удару виявилося недостатньо – медики зафіксували лише забій. Тому солдати "другої армії світу" вдарили по пальцях ще раз.

Також читайте: "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - окупант зізнається дружині про масові втечі вояк РФ та пияцтво. АУДIО