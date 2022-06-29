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Рашисти калічать себе, щоб втекти з війни: "Давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!", - перехоплення СБУ. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти продовжують калічити самі себе, аби їх визнали непридатними для війни в Україні. Новий спосіб – ламати собі пальці на руках.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає батькові окупант, який зі своїм підрозділом стоїть на Харківщині, інформує Цензор.НЕТ.

"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – каже загарбник.

Але одного удару виявилося недостатньо – медики зафіксували лише забій. Тому солдати "другої армії світу" вдарили по пальцях ще раз.

Також читайте: "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - окупант зізнається дружині про масові втечі вояк РФ та пияцтво. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Підірвано склад *********** головного ракетно-артилерійського управління МО рф, який знаходиться за 80 км від мокшкви, - РосЗМІ (ТАСС) та українська розвідка.
Підірваний склад розташований у місті Барсово (Владімірская область).
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29.06.2022 21:00
+6
Та що там пальці... Шиї ламайте , голови!!!
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29.06.2022 20:57
+4
Пісюн собі зламай шоб куйню не плодить...
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29.06.2022 20:57
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Пісюн собі зламай шоб куйню не плодить...
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29.06.2022 20:57 Відповісти
Та що там пальці... Шиї ламайте , голови!!!
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29.06.2022 20:57 Відповісти
Краще шию.
Так надійніше
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29.06.2022 20:58 Відповісти
Щось мене теж кумарять ці щоденні перехвати СБУ....
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29.06.2022 21:01 Відповісти
от єтого гавноаудио ракет меньше будет лететь в мою Украину?
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29.06.2022 20:59 Відповісти
Підірвано склад *********** головного ракетно-артилерійського управління МО рф, який знаходиться за 80 км від мокшкви, - РосЗМІ (ТАСС) та українська розвідка.
Підірваний склад розташований у місті Барсово (Владімірская область).
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29.06.2022 21:00 Відповісти
Внаслідок пожежі почалася детонація ***********, що спричинила знищення 400 ПТРК (9М113), а також снарядів до них. Жертви: офіційно - 4 мертвих, 1 травмований (але їх набагато більше, це ж росія). «Бавовна» відбувалася 22 червня.
Посил на Цимбалюка
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29.06.2022 21:01 Відповісти
Битою треба було по "чайнику" без каски товаришеві зарядити, щоб посміхнувся і слину пустив - комісували б 100%. (дома би вже постійно посміхався)
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29.06.2022 21:00 Відповісти
От дебіли... А покалічити одне плішиве бункерне доробало клепки не вистачає? Я розумію, що це мало що змінить в найближчому майбутньому, але б дуже б вже був радий, якби воно припинило срати не тільки в чемодан, а й по всьому світові...
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29.06.2022 21:10 Відповісти
......
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29.06.2022 21:10 Відповісти
Не може бути реального СБУ під керівництвом друга дитинства. Так просто сценарій
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29.06.2022 21:10 Відповісти
шось воно не те так просто це прослуховування щодня як серіал віже йде кожного дня нова серія одне і теж як себе калічать як хотять втекти від нас як накрали блендерів
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29.06.2022 21:24 Відповісти
Служба у них такая ,у СБУ - уши греть. Наверняка еще и УБД получат. Как по мне на такую работу по прослушке нужно привлекать воинов ВСУ, получивших инвалидность, но желающих продолжать службу.
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30.06.2022 07:45 Відповісти
Пацыки не палец себе а *********** ****** отрубайте!
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29.06.2022 21:36 Відповісти
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29.06.2022 21:56 Відповісти
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29.06.2022 23:19 Відповісти
лучше бы они башку дурную проломили!
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30.06.2022 12:55 Відповісти
 
 