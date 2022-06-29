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Розвідка США говорить, що Путін усе ще планує захопити більшу частину України, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

золото,путін

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми й далі перебуваємо в ситуації, коли розглядаємо Путіна і вважаємо, що він має по суті ті ж політичні цілі, які мав і раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", – заявила Гейнс під час пресконференції міністерства торгівлі США у вівторок.

За її словами, американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі. Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого РФ досягне лише незначних завоювань.

Інші сценарії – це масштабний прорив Росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами із можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

"Якщо коротко, то ситуація має доволі похмурий вигляд", – підсумувала директорка Національної розвідки США.

Читайте також: США збільшать військову присутність у Європі, - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+59
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

7 ч. ·

І ще одна штука, яка мене давно триґерить. Якось непомітно, хаміль-хаміль - і вже нормою стало в нас нарікати, що от, мовляв, Росія терорист - тому що убиває цивільних, "а там же не було жодних військових об'єктів"! Так, ніби ми всі вже мовчазно прийняли і ПОГОДИЛИСЬ, qrwaмаць, що військові об'єкти (і "військові люди" теж, виходить?) - це "нормальні" жертви, бо ж "на те війна", - так, ніби та "війна", це не розбійний на нас напад сусідньої держави, проти якого ми змушені боронитись, а якийсь, qrwaмаць, лицарський турнір двох контрактних армій десь у чистому полі за домовленістю! Мовляв - ну то ж воєнні, ясне діло, їм положено, "а нас же зашо?"

Я тут зараз не про моральну оцінку такого дискурсу, а про суто безпекову: від нього мені вперто відгонить не тільки глупотою, а й ІПСО. Бо це дуже російська точка зору, Росією ж нам і нав'язана: це Путін 24-го пообіцяв бомбити "тільки військові об'єкти" - те саме, хто не в курсі, обіцяв Гітлер у промові в Рейхстаґу 1 вересня 1939 р., тобто й тут скопіпастили, - і тепер кожна апеляція до міжнародної спільноти з меседжем у дусі "от бачите, він не дотримав слова, гинуть цивільні!" - це, фактично, визнання за Путіним "права на напад" і гра в російські ворота: "перевод стрілок" - із визнання злочинним САМОГО НАПАДУ (тоді РФ має негайно забиратися геть на засадах безумовної капітуляції, з репараціями й контрибуціями) - на "злочини над цивільними" (кожен із яких може ставати предметом довголітніх дискусій, в т.ч. в міжнародних судах, але ФАКТ нападу тоді вже не оскаржується як сам по собі злочинний). Уже бачила ролик про Кременчук з англомовними титрами, в якому центральним меседжем зроблено оте "дуже жалібненьке"- NO DANGER TO RUSSIAN ARMY, it was just a shopping mall. Так от, це поганий меседж, рєбята. Дуже поганий.

Будьмо уважні (с). Схоже, наткнувшись на опір "єдиним кулаком", ворог пробує розколоти нас - на "армію" і "мирняк".

Стежмо за тим, що і як ми говоримо (і за ким повторюємо). Слова теж убивають, хоч і не зразу й неявно.

Шануймося.

Слава ЗСУ.
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29.06.2022 21:35
+20
Ройтерс начал выдавать одну за другой проплаченные статьи, не ведитесь
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29.06.2022 21:36
+19
Я якщо почну, вибачайте, друзі, срати в чемодан, напевно теж почну планувати казна що...
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29.06.2022 21:36
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

7 ч. ·

І ще одна штука, яка мене давно триґерить. Якось непомітно, хаміль-хаміль - і вже нормою стало в нас нарікати, що от, мовляв, Росія терорист - тому що убиває цивільних, "а там же не було жодних військових об'єктів"! Так, ніби ми всі вже мовчазно прийняли і ПОГОДИЛИСЬ, qrwaмаць, що військові об'єкти (і "військові люди" теж, виходить?) - це "нормальні" жертви, бо ж "на те війна", - так, ніби та "війна", це не розбійний на нас напад сусідньої держави, проти якого ми змушені боронитись, а якийсь, qrwaмаць, лицарський турнір двох контрактних армій десь у чистому полі за домовленістю! Мовляв - ну то ж воєнні, ясне діло, їм положено, "а нас же зашо?"

Я тут зараз не про моральну оцінку такого дискурсу, а про суто безпекову: від нього мені вперто відгонить не тільки глупотою, а й ІПСО. Бо це дуже російська точка зору, Росією ж нам і нав'язана: це Путін 24-го пообіцяв бомбити "тільки військові об'єкти" - те саме, хто не в курсі, обіцяв Гітлер у промові в Рейхстаґу 1 вересня 1939 р., тобто й тут скопіпастили, - і тепер кожна апеляція до міжнародної спільноти з меседжем у дусі "от бачите, він не дотримав слова, гинуть цивільні!" - це, фактично, визнання за Путіним "права на напад" і гра в російські ворота: "перевод стрілок" - із визнання злочинним САМОГО НАПАДУ (тоді РФ має негайно забиратися геть на засадах безумовної капітуляції, з репараціями й контрибуціями) - на "злочини над цивільними" (кожен із яких може ставати предметом довголітніх дискусій, в т.ч. в міжнародних судах, але ФАКТ нападу тоді вже не оскаржується як сам по собі злочинний). Уже бачила ролик про Кременчук з англомовними титрами, в якому центральним меседжем зроблено оте "дуже жалібненьке"- NO DANGER TO RUSSIAN ARMY, it was just a shopping mall. Так от, це поганий меседж, рєбята. Дуже поганий.

Будьмо уважні (с). Схоже, наткнувшись на опір "єдиним кулаком", ворог пробує розколоти нас - на "армію" і "мирняк".

Стежмо за тим, що і як ми говоримо (і за ким повторюємо). Слова теж убивають, хоч і не зразу й неявно.

Шануймося.

Слава ЗСУ.
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29.06.2022 21:35 Відповісти
а що казати, коли до світу не доходить, чи то вони уникають, бо ніхто морально не готовий в "цивілізованому" світі (світі еплів, старлінків, теслакарів, майнінга і т.п. до реальної кровопролитної війни!" Окрім того уй"бка!..
Жодна країна не готова жертвувати тисячами своїх військових (це ж взагалі увесь військовий штат). Чому рашистська армія 2-а у світі -- тому, що чисельність військовозобов'язаних там друга після китаю... А в США контракта армія, а що там в європейських країнах..
Ніхто не готовий поставити сотню своїх бравих солдатів проти десяток тисяч пітекантропів, бо вони задавлять чисельністю...
От і воюють з цією навалою тільки найсильніші -- духом!
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29.06.2022 21:46 Відповісти
Ну не так давно США вела дві війни.І витрачала там ще більше ракет,ніж москалі.І тисячі військових там загинули.Це було вже 21 століття.
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29.06.2022 22:06 Відповісти
статистика у вас звідки? офіційна зі сша, чи може москальска версія:
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29.06.2022 22:14 Відповісти
Очень верно. Цивилизованный мир просто не готов воевать, если не уверен в своем абсолютном, подавляющем преимуществе. А вот с противником, пусть и не столь богатым, но более-менее серьезно настроенным, они связываться не хотят и не будут. Решение не воевать ни в коем случае - оно фундаментальное, и оно давно принято. Главная задача сейчас - как сделать так, чтобы при этом не выглядеть совсем уж позорно и чтобы передел мира произошел не прямо сейчас, а как-нибудь постепенно, желательно при следующих администрациях
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29.06.2022 23:37 Відповісти
и в итоге получат и позор, и войну все равно
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30.06.2022 01:10 Відповісти
Вот и все перспективы((
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29.06.2022 21:35 Відповісти
Параноїдальна шизофренія,це невиліковна хвороба,в стадії загострення пацієнт підлягає жорсткій ізоляції!!!))
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29.06.2022 21:59 Відповісти
ну, наши заклятые союзнички говорили, что Киев захватят за 72 часа...
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29.06.2022 22:37 Відповісти
Губами захватит...
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29.06.2022 21:35 Відповісти
отсосе. в нас все готово.
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29.06.2022 21:35 Відповісти
Ройтерс начал выдавать одну за другой проплаченные статьи, не ведитесь
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29.06.2022 21:36 Відповісти
А що тут проплаченого? Тверезий погляд на ситуацію. Війна буде довгою, якнайменш до кінця цього року.
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30.06.2022 02:29 Відповісти
Ху№ло може планувати багато.
Та тільки ЗСУ, народ України і, сподіваюсь наші великі друзі (США, Британія, Польша та інші) не дозволять цим планам збутись.
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29.06.2022 21:36 Відповісти
Против ВРАГА, которым для украинского народа является твоя фашистская федерация и лично твой кремлевский фюрер - лучше иметь хотя бы перочинный ножик, чем не иметь ничего. Да, хотелось бы больше, но благодарны и за это - ибо это помогает уничтожать вас, российско-фашистских захватчиков.
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30.06.2022 00:56 Відповісти
Я якщо почну, вибачайте, друзі, срати в чемодан, напевно теж почну планувати казна що...
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29.06.2022 21:36 Відповісти
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29.06.2022 21:37 Відповісти
А розвідка дає дані,що допомагає Україні бити ворога
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29.06.2022 21:37 Відповісти
"Боже, яке кончане! "©
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29.06.2022 21:38 Відповісти
коли воно вже здохне
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29.06.2022 21:39 Відповісти
Лучше горькая правда чем сладкая ложь
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29.06.2022 21:41 Відповісти
Це Ви до чого?
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29.06.2022 22:23 Відповісти
Да он весь мир планирует по ночам захватить. Остановится лишь там где остановят
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29.06.2022 21:41 Відповісти
Маячня параноїдного шизофреніка,в стадії загострення ,незбагненна та неосяжна!!!))
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29.06.2022 22:02 Відповісти
Це з огляду на те, як вони планують постачати зброю. То виходить, що не планують постачати, хіба що робити вигляд...
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29.06.2022 21:42 Відповісти
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29.06.2022 21:42 Відповісти
Якийсь він бліденький... Мабуть, тому й вирішив трохи позагоряти на сонці.
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29.06.2022 21:44 Відповісти
Сначала подумал что это Маркс Солонин - и обрадовался! Одним кацапским пропагандоном, засланным в Украину стало бы меньше
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01.07.2022 11:15 Відповісти
іншими словами вони ніхрена не знають у орків незначні завоювання але нічого не дає у нас незначний успіх на півдні
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29.06.2022 21:42 Відповісти
Ботоксний підор і його орки глибоко заковтнули українського прутня. І нашим прутнем вони обов'язково вдавляться.
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29.06.2022 21:43 Відповісти
Не може бути
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29.06.2022 21:43 Відповісти
В тому то й проблема, що для нас це не варіант, бо він нічого не вирішить.
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29.06.2022 21:46 Відповісти
Так при чому тут влада наша? Справа в тому, що кремлядь на це не погодиться без виконання своїх вимог, а у нас на це ніхто не піде, бо для чого тоді взагалі скільки жертв? Плюс, русня з півдня, та харківської обл. не піде сама, принаймні війська свої не виведе.
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29.06.2022 21:57 Відповісти
На якому напрямку ви зараз воюєте?
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29.06.2022 22:06 Відповісти
Так пишеш, ніби ти воюєш.
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29.06.2022 22:10 Відповісти
Питання не до вас.
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29.06.2022 22:14 Відповісти
Перед тим як відбудовувати, треба поставити край ризикам руйнувань (чого в свій час не збагнув "найвеличніший" герой вже чималого числа книжок та обгорток журналів.
Зробити цього наша Україна самотужки не зможе, як би в це не хотілось би вірити -- бо навіть якщо кожен 5 мобілізується, то чим його забезпечити, з чого?.. А війна йде озброєнням, якого в нас виявилось вкрай мало. Ото добре, що є сусіди які розуміють та допомагають, що є несамовиті політики які вирішили показати, що вони не випадкові в історії.. Але по іншу сторону -- маньяки та психопати... Вони не сприймають аргументів...
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29.06.2022 22:04 Відповісти
В тебе є ще один вихід - піти за - сруцкім воєнним корабльом . .
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29.06.2022 21:53 Відповісти
Підпишися якщо ще не підписався на шанованого і заслуженого військового експерта Олега Жданова , будеш в курсі подій, людина ,знає досконально військову справу, характеристики і параметри усіх видів озброєння ,завжди серйозний не говорить нісенітницю,Олексій А. проти нього двієчник
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29.06.2022 22:16 Відповісти
А можна посилання?
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29.06.2022 22:30 Відповісти
Або підпишіться на Тараса Чмута, та фронтову поплаву.
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30.06.2022 02:33 Відповісти
Ну якщо Україні даватимуть зброю в такій кількості, і з такою швидкістю як зараз, то так і буде.
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29.06.2022 21:45 Відповісти
Что-то пошли проплаченные статейки, видно, кацапье хорошо бабла занесло.
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29.06.2022 21:48 Відповісти
Це офіційна заява очільниці розвідки США.
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29.06.2022 21:49 Відповісти
Война вещь непредсказуемая. Сначала давали 3 дня, потом, когда от Киева отбили, считали, что вот-вот и победим; сейчас уныние, что на Донбассе давят ... И во всех случаях аналитики оказались в луже
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29.06.2022 21:49 Відповісти
Та не слухайте Арестовичей, а слухайте нормальних аналітиків. Нормальні аналітики ще в марті говорили, що війна скоріш за все буде довгою.
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30.06.2022 02:34 Відповісти
Расія захопить Київ за три дні - американська розвідка . .
Краще дайте - побільше зброї , прогнозісти !
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29.06.2022 21:50 Відповісти
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29.06.2022 21:50 Відповісти
Бункерный нацист и его пособники заднюю не включат 100% от этого зависит их место у власти и жизнь соответственно. После такого количества преступлений которые совершила бункерная мразь и его ближайшие соратники, остаться без власти равнозначно самоубийству, а жить гадина очень хочет. Вопрос в том - сколько еще будут терпеть рабы?

Именно от русских терпил зависит сколько будет эта война продолжаться и даже когда вся техника нацистской армии рашки будет разбита, он будет все равно гнать пехоту и кавалерию ради видимости войны...

Поэтому, уже сейчас нужно запасаться противопехотным оружием.
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29.06.2022 21:51 Відповісти
Хоч один окупований населений пункт назад одбили? Ні.Лісічанск на черзі.
Звідки візьметься перемога? З неба впаде,бо Буданов обіцяв в серпні?
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29.06.2022 21:51 Відповісти
В военкомат ходил ты лично для победы?
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29.06.2022 21:54 Відповісти
Украина победит и рашка возьмет за щеку - ты же не будешь против?
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29.06.2022 22:07 Відповісти
Этот старикан уже не имеет фамилию "Путин". Это сумасшедший дедуган. Теперь вся ответственность за действия этого параноика на столетия накладывается на пропитый сивухой рабссейский "народ". Ведь эти твари без команды сумасшедшего рашофюрера добровольно кактуют и убивают наших граждан. Как правы были поляки в своем определении рабссиян, называя их "пся крев".
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29.06.2022 21:52 Відповісти
не треба ображати собак.. то хіба здичавілих непривитих хворих бродяг..
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29.06.2022 21:56 Відповісти
Разведке США я бы не доверял,оссобенно,когда дело касается аналитики.
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29.06.2022 21:53 Відповісти
Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі стали вам поперек горла москалі *****
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29.06.2022 21:53 Відповісти
Їх розвідка не знае що таке Україна.
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29.06.2022 21:55 Відповісти
все вони добре знають,побільше твого.
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29.06.2022 22:37 Відповісти
Угу, как давали Киеву 72 часа. Была бы у них нормальная разведка, они бы все знали о "второй армии мира", а не ссались ее.
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30.06.2022 00:21 Відповісти
Да и никто не сомневается что ***** хочет захватить притом не большую часть а всю Украину. Только он хочет чтобы ему помог Запад уломать Украину на перемирие чтобы передыхнуть и перевооружиться.
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29.06.2022 21:58 Відповісти
А еще разведка США говорила что Украина продержится 3 дня. Разведке США меньше бы подлизывать рашистам а лучше искать в своих рядах кремлевских агентов и тех кто затягивает нам с военной помощью боясь что мы разгромим рашистов и захватим Маскву
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29.06.2022 22:01 Відповісти
Та немає там агентів ніяких просто це обамівська адміністрація-наївні ліваки, пацифісти та сцикуни.
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29.06.2022 22:03 Відповісти
Разведка США писала, по-моему, в мае, об эскалации со стороны Приднестровья, и ничего такого не произошло. Так что, предположить можно многое, а все решают конкретные действия на местах.
Но соглашусь насчет варианта погрязшего конфликта, время идет в пользу Украины, т. к. начнут срабатывать санкции, а тем временем наладится массовая поставка тяжелого и продвинутого вооружения.
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29.06.2022 22:02 Відповісти
Тільки от війна йде на укр. території, з кожнодневним руйнуванням України. В той час, як до кацапів пливуть мільярди баксів за ресурси. Яскравий приклад приказки про товстого й худого.
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29.06.2022 22:06 Відповісти
Я уверен, проектируется новый план Маршала и Украину отстроят. Многие в этом заинтересованы, но, понятно, реализуемо по окончанию военных действий.
Печально то, что жизни погибшим уже никакими деньгами не вернуть.
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29.06.2022 22:40 Відповісти
Ага. Этих даже не бомбят.
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29.06.2022 22:21 Відповісти
Путлер разогнал НАТО до уровня 1997 до значит ультиматум мавзолейных крыс
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29.06.2022 22:13 Відповісти
Ну ну
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29.06.2022 22:14 Відповісти
Рейтерс , СНН , Нью Йорк Таймс та всякі інші Засоби Масового психозу , це лише думка працюючих там журналюг . Вони не є експертами у тих сферах , які беруться обговорювати , вони лише поширюють власний погляд на всі ці речі . Вони не фахові політики , чи - військові , наприклад ,, вони фахові журналісти . Вони лише вміють витягувати з них потрібну інформацію і інтерпретувати її на свій лад . Часто вони роблять це за гроші .
А хто вважає що ЗМІ на Заході чесні і непідкупні , той дуже помиляється . .
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29.06.2022 22:17 Відповісти
К сожалению сказывается превосходство в огневой мощи РФ. Если США не дадут оружие, ситуация медленно но будет развиваться по негативному сценарию для Украины.

Вопрос в другом, почему не дают в нужных количествах. И когда дадут.
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29.06.2022 22:18 Відповісти
Наш человек в Вашингтоне колись говорив про мадам-начальника розвідки, коли вона рекомендувала Байдену не надавати зброю, бо путін метне бомбу. Тепер дає песимістичні прогнози щодо здатності України на спротив. Це в руслі Салівена -стати там де зараз і заключити договір, чим спасти морду ліца. Однак її прогнози не збуваються, бо замішані на хибних уявленнях про чесноти царя бабуїнів. Такі ж посили дає Інститут війни Каганів ( близьких родичів Вікторії нуланд, яку теж не видно і не чути з часів агресії). Все це було настроєне напередодні саміту НАТО, щоб розхитати ситуацію. Але залишилось на рівні дискусії, хоча холодок відчуження зберігається.
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29.06.2022 22:20 Відповісти
Ми й далі перебуваємо в ситуації Джерело: https://censor.net/ua/n3351104
Та й перебувай у прострацii, гнiда.
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29.06.2022 22:26 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

7 ч. ·

Управляемая война-тир.

Это когда территорию твоей страны можно разносить ракетами.

Но тебе запрещают стрелять по территории агрессора. И дают капельку оружия с правом стрелять только по своей же территории, которую ранее захватил агрессор.
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29.06.2022 22:29 Відповісти
Твоя рашка и так устраивает ковровые бомбардировки украинским городам. Тот же Мариуполь разрушем именно ковровыми бомбардировками, Харьков - также подвергался кофровым бомбпрдировкам, да и сейчас по нему гатят из всего, чем могут достать в тч и РСЗО. Про Лисичанск и говорить нечего.
Так что не нужно нам грозить тем, что вы и так делаете.
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30.06.2022 01:00 Відповісти
Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины

- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 2022, 20:12
--
Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра"."По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.
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29.06.2022 22:43 Відповісти
Американська розвідка вміє гарно збирати данні, а от аналізувати їх не вміє взагалі. Можливо тому, що їх аналітики - американці, які поняття не мають що відбувається і хто живе за межами США, погано знають історію будь кого в світі, погано розуміють інші національності, бо від своїх вони відмовилися ( американець не національність). Тому робити нам свою справу по знищенню рф і нікого не слухати!
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29.06.2022 22:48 Відповісти
История с талибами и Афганом это хорошо показала.
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29.06.2022 22:59 Відповісти
Хвото гарне. Стоїть пєтух та й гадає влізе це йому в дупу чи не влізе ..
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29.06.2022 22:49 Відповісти
Они сам уже не в курсе каков конечный результат этой войны. Просто будут воевать пока будут ресурсы. Там где мы их остановим, там у них будет конечная цель.
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29.06.2022 22:58 Відповісти
Это и без разведки США очевидно.
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29.06.2022 23:58 Відповісти
поэтому США нам дает по 1 системе залпового огня, 1 гаубице и 1 вертолету.
Дуже похмуро....
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30.06.2022 01:15 Відповісти
США учит дураков, что свое надо самим иметь, а не верить в разоружение.
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30.06.2022 06:26 Відповісти
Путин остановится там, где его остановят, поэтому конкретные планы спецоперации не озвучены. Сейчас у него выиграшная стратегия - концентрация на одном участке, разнесение всего и всех из артиллерии. Дальше вылазят слуги народа и говорят, что там народу у РФ больше и техники, Гайдай говорит - увы, защищать больше нечего, надо уносить ноги. Пока условный Гайдай, Безуглая и наши военные работают с Путиным на пару, так и будет.
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30.06.2022 06:24 Відповісти
Мнение экспертов, что "война будет долгой", учитывает многое, но оно не учитывает реальное состояние российской армии, участвующей в боевых действиях. По факту ВСУ еще не проводило наступательных операций с прорывом обороны противника и его окружением или попыткой окружения. При проведении тактических операций ВСУ даже с намеком на окружение, поведение российских захватчиков было одним и тем же - поспешное, даже паническое отступление, а иногда и бегство. Воевать в окружении за медальку от Путина никто из них , даже офицеры, не собираются. Это значит, что по факту оборона врага в значительной мере, как карточный домик, Одна удачная операция ВСУ с прорывом и окружением врага и его оборона на большом участке фронта сразу в значительной мере рассыпится, а при быстрых и решительных действиях ВСУ может развалится весь фронт. Все произойдет очень быстро.
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30.06.2022 09:01 Відповісти
 
 