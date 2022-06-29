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транш (186) Денис Шмигаль (2703)

Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

денис,шмигаль

Україна отримала $1,3 млрд допомоги від США у рамках більш ширшого пакета фінансування державного бюджету,

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дякую президенту США Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя та фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у рамках пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякую за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, та Девіду Малпасу (президент Світового банку)", - написав Шмигаль.

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Автор: Роман Свиридович
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Класссссс!!!Как раз 15%по чесноку чисто га мороженное!!!отлично!!!Дайте ещё на пивасик+!!!
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29.06.2022 22:07 Відповісти
Хам Арестович , все равно будет НАТО ОБСИРАТЬ
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29.06.2022 22:20 Відповісти
Коли Шмигаль доповість,нащо пішов грант,надіюсь не тільки на премії чиновникам,а щось лишиться на нагальні потреби військовим на 0.
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29.06.2022 22:25 Відповісти
Як на що: на ліхтарі та асфальт. От би ЗЕбіла туди закатали з його клоунячою )|(ОПою🤡🚮
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29.06.2022 23:14 Відповісти
пенсії за червень недовиплатили; тепер закриють
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30.06.2022 00:55 Відповісти
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29.06.2022 22:52 Відповісти
🤡💩 - буде сидіти за всі факапи
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29.06.2022 23:09 Відповісти
красота, банкова заробила бабла но офшори
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30.06.2022 00:09 Відповісти
Думаю коломойському теж щось дістанеться, не все на премії чиновникам.
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30.06.2022 06:31 Відповісти
 
 