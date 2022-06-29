Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, – Порошенко. ФОТО
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Перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка, вирушила в Україну з Великої Британії.
Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook,інформує Цензор.НЕТ. Політик також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію з 16 вантажівок.
Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, продукти харчування та бійців, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів. Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО.
Автівки пройшли перед відправкою повну підготовку. Заради цього з Канади до Великої Британії прилетів волонтер, який раніше працював на заводі з виробництва двигунів до цих автівок. Він перевірив кожну, щоб машини прибули в Україну справними і готовими до виконання бойових задач.
"Вашою допомогою, вашими зусиллями, вашими молитвами ми розіб‘ємо рашистів" – подякував Петро Порошенко всім волонтерам, хто долучився до цього проекту і продовжує допомагати армії. Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює суму, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад" та "Res_Publika. Брати по Зброї".
Минулого тижня пікапи Mitsubishi L200 були передані військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.
Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 400 мільйонів гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
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допанувався ЗЄля до самого краю....
А дійсно! Що ви чули про пожертви від Коломойського за останні 4 місяці???
Интересно,а что эта подстилка делала в Лондоне в такой дорогой гостинице? Кто финансировал и кто ее информировал о перемещениях Пороха?
Ох, боятся Пороха оба вовы и один беня)))
... Міністр оборони Олексій Резніков поширив відверто неправдиву інформацію про отримання Українською армією перших безпілотників Bayraktar TB2, посунувши їх надходження на два роки пізніше та приписавши всі заслуги Зеленському.
https://www.ukrmilitary.com/2022/06/reznikov-bayraktar.html
на увесь світ "ДАЙТЕ", бо грощі на армію на асфальт просадили
задоволені такими подарунками 👍🏼👍🏼👍🏼😕
Та й презедент долларовий мультимільйонер. Що особисто купив для армії?
А дійсно! Що ви чули про пожертви від Коломойського за останні 4 місяці???
Але і те - збрехав!
Заткне Порошенка за пояс!
Чи не прочитав?
До речі, а які бонуси боневтік надає? А вінелох?
Меня всегда удивляло - народ готов вылить тонны говна на Волобуева, который ни на что, кроме броника и автомата, не претендует, но при этом молчаливо толерует зелемарафонскую колаборантскую *******. Наверное простили годы открытоого росийского пропагандонства.
Респект Гетьману!
Порох для ЗП (зеленої плісняви) занадто вумний і особистий ворог Путіна. Щойно оголосили, що Боневтік готує списки олігархів. Там буде один Порох ! ги ги вже налаштувались коментувати, роблять фон.
САП - вопрос №1
Отже, все відбувалося наступним чином. На Банковій не знали, що робити з дипломатичною й волонтерською активністю Петра Порошенка. Я й сам ще сьогодні писав, що в опі не можуть придумати, як йому перешкодити, бо старі методи бар'єрів на кордоні зіграли проти Зеленського. Виявляється, я знав не всю інформацію. Заблокувати не змогли, вирішили спробувати оббрехати та ****** брудом. За Порошенком відправили цілу бригаду спостереження. Звісно, за державний кошт та ще й з не останніми офіцерськими званнями. Це, нагадаю, під час війни. А для безпосереднього скандальчика й пропагандистського вихлопу підготували пару дєвочєк по виклику з каналу Коломойського-Медведчука. У Німеччині поживитися стерв'ятникам не вдалося узагалі нічим. Програма Міжнародного Демократичного Союзу була для Порошенка насичена виступами, зустрічами, переговорами. Що не знімай - вийде лише позитивний матеріал, а не замовлена чорнуха.
А далі всім, хто цікавився, було відомо, що Порошенко ще на день поїде до Лондона, де має підписати контракт на отримання нової колони автомобілів для ЗСУ. Про це писали чимало людей ще сьогодні зранку або й учора ввечері. Тож окрему групу спостереження десантували аж до Лондона (нагадую, за гроші вкрадені в армії та оборонки й перекинуті на отаке дивне розуміння зеленою опою питань «державної безпеки»). А для самого акту медіа-кілерства туди ж заслали чергову журнашлюшку Коломойського - Наташу Гончаровую. А далі все пішло, як у рашистських аналогах - спільна ж школа. Дівчинці легкої медіа-поведінки придумали безглузду «легенду»: «зайшла в найдорожчий готель Лондона, бо їй там мали передати ліки». Зрештою, у «партньоров» Петрову й Баширову також не дуже мудрували: «приехали посмотреть на башню собора солсберецкого». А тут вона раптом «випадково» помічає Петра Порошенка з родиною в холі готелю. Й починає у звичному для плюсів стилі вульгарно чіплятся. Властиво, її завдання полягало лише в тому, щоб спробувати спровокувати скандал. Скандалу, як такого, не вийшло. Дістала хіба Марину Порошенко, яка спробувала випровадити надокучливу дамочку. Решта - справа телемонтажу, коли між кадрами запису в Лондоні монтуєте смикання камери смартфона із закритою камерою та підставляєте звук. Вийшло непрофесійно, бо після ніби жорсткого скандалу, коли «Марина Порошенко їй аж пазуря зламала» (ви собі таке можете уявити?) розмова продовжилася з Петром Порошенком, який цілком спокійно повідомив підсадній качці Коломойського, що приїхав сюди 3 години тому й за 5 годин уже від'їжджає. Це, звісно, замовникам було байдуже, бо вони й так добре знали графік Порошенка. ⬇️
«Нарешті ще один важливий етап завершено. 10 вантажівок, які вашими зусиллями були куплені з розблокованих складів Збройних Сил Великої Британії, були доставлені до польського кордону, потім приїхали до наших станцій технічного обслуговування, були пофарбовані, були зроблені нові кузова і свіжі дошки, було забезпечено якісне технічне обслуговування, зроблені лебідки», - розповідає п'ятий Президент.
«Це дуже круті машини, особливо, коли проведене технічне обслуговування після довготривалого зберігання. Отже, завтра бригади отримають наші вантажівки. Я вас із цим вітаю. Я думаю, що це гарна зустріч Дня Прапора, гарна зустріч Дня Незалежності», - говорить Порошенко.
Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували у Великій Британії більше двох сотень вантажних автомобілів.