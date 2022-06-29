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Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, – Порошенко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка, вирушила в Україну з Великої Британії.

Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook,інформує Цензор.НЕТ. Політик також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію з 16 вантажівок.

Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, – Порошенко 01

Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, продукти харчування та бійців, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів. Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО.

Автівки пройшли перед відправкою повну підготовку. Заради цього з Канади до Великої Британії прилетів волонтер, який раніше працював на заводі з виробництва двигунів до цих автівок. Він перевірив кожну, щоб машини прибули в Україну справними і готовими до виконання бойових задач.

Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, – Порошенко 02

"Вашою допомогою, вашими зусиллями, вашими молитвами ми розіб‘ємо рашистів" – подякував Петро Порошенко всім волонтерам, хто долучився до цього проекту і продовжує допомагати армії. Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює суму, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад" та "Res_Publika. Брати по Зброї".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи. ФОТО

Минулого тижня пікапи Mitsubishi L200 були передані військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 400 мільйонів гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+72
А коли ми побачимо такі ж вантажівки від фонду Зеленського? Ну чи хоча б пікапи, які Петя привіз після відвідин Європи...
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29.06.2022 22:36
+58
Порох - потрібен країні! Дякуємо!
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29.06.2022 22:38
+54
Порох молодець - озброює армію, а Зе влада після 3 років знущання над ЗСУ заспівало пісню
на увесь світ "ДАЙТЕ", бо грощі на армію на асфальт просадили
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29.06.2022 22:42
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А коли ми побачимо такі ж вантажівки від фонду Зеленського? Ну чи хоча б пікапи, які Петя привіз після відвідин Європи...
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29.06.2022 22:36 Відповісти
вантажівки від фонду Бздоленьского шукають під товстим шаром асфальту
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29.06.2022 22:39 Відповісти
наші КРАЗи замовляють Штати, а ми завозимо імпортні вантажівки

допанувався ЗЄля до самого краю....
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29.06.2022 22:42 Відповісти
У Боневтика считают что это важнее

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29.06.2022 22:41 Відповісти
а ще реєстрація торговельної марки "Абдристович"
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29.06.2022 22:43 Відповісти
Це просто якийсь *******.
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30.06.2022 00:37 Відповісти
***, а на біса замість галімого крейсера мацква малювати славетний японський лінкор Ямато?
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29.06.2022 22:48 Відповісти
взагалі то то хтось з серії Айова,Саут Каролайн або норт Каролайн,вони всі візуально дуже схожі,уніфікація-с)))
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30.06.2022 00:23 Відповісти
Може і Айова, важко розгледіти, але точно не мацква...
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30.06.2022 08:55 Відповісти
а где гандоны с изображение величайшего?
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29.06.2022 23:13 Відповісти
Гидота яка.
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29.06.2022 23:56 Відповісти
Зараз Зеля змусить Ахметова шось купити для ЗСУ, і це покажуть, як "подарунок від преЗЕдента". Але, чого він не зробить, то це не змусить Коломойського бодай що придбати для ЗСУ. Бо підлеглий не може диктувати чогось Шефу.

А дійсно! Що ви чули про пожертви від Коломойського за останні 4 місяці???
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29.06.2022 22:50 Відповісти
А він скромний, він не піариться.
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30.06.2022 00:11 Відповісти
он не может жертвовать на ЗСУ - это приближает его посадку.
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30.06.2022 02:16 Відповісти
ту будку, яку мав покрасити Беня, рашисти спалили, тепер він нікому нічого не должен.
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30.06.2022 03:03 Відповісти
Сьогодні нам вже г+г "показав" репортаж про те що Порошенко у Британії і посмакував вартість його готельного номера . Погано правда що забувся показати ізраїльський будинок двох нещасних колишніх українських пенсіонерів а нині громадян ісраєля мами рімми і папи саші на який вони останні вісім мільйонів американських гривень витратили і в якому тепер переживають військові негаразди з чотирма охоронцями ((
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29.06.2022 23:09 Відповісти
Там **** г+гешная пожаловалась, что марина ей ноготь якобы сломала, хотя этого подтвердить она не может, но накинуть го-но на вентилятор---это пожалуйста: медведчуковско-бенина подстилка с удовольствием выполняет, а зебилы с удовольствием это дерьмо кушают!

Интересно,а что эта подстилка делала в Лондоне в такой дорогой гостинице? Кто финансировал и кто ее информировал о перемещениях Пороха?
Ох, боятся Пороха оба вовы и один беня)))
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29.06.2022 23:24 Відповісти
Добре що не пожалілася що їй цицьку силіконову роздавили )) читав що це чудо прославилося своїм єдиним до цього моменту репортажем коли у ефірі теліпало своїми недорозвинутими молочними залозами перед пластичним хірургом ((
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30.06.2022 02:07 Відповісти
зеленский удавится за копейку для ЗСУ - вот если бы для кацпаской армии он бы на коленях стал и просил милостыню
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30.06.2022 02:29 Відповісти
Шашлики вже з''їли? Що вам ще треба?
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04.07.2022 17:45 Відповісти
Порох - потрібен країні! Дякуємо!
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29.06.2022 22:38 Відповісти
И сравните -

... Міністр оборони Олексій Резніков поширив відверто неправдиву інформацію про отримання Українською армією перших безпілотників Bayraktar TB2, посунувши їх надходження на два роки пізніше та приписавши всі заслуги Зеленському.
https://www.ukrmilitary.com/2022/06/reznikov-bayraktar.html
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29.06.2022 22:39 Відповісти
Навіть писати про це мерзотно, в уряді, завдяки зеленим, міцно засіли злодії, брехуни та колаборанти.
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30.06.2022 00:41 Відповісти
А в это время неЛох готовит очередной видосик.
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29.06.2022 22:40 Відповісти
гундосік,так правильніше)
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30.06.2022 00:25 Відповісти
Підаросик, ще правільніше.
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04.07.2022 17:48 Відповісти
зеленожопые дятлы,давайте начинайте ныть "шо на наши крадени гроши мог бы и больше купить"
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29.06.2022 22:41 Відповісти
Молодець!
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29.06.2022 22:42 Відповісти
Порох молодець - озброює армію, а Зе влада після 3 років знущання над ЗСУ заспівало пісню
на увесь світ "ДАЙТЕ", бо грощі на армію на асфальт просадили
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29.06.2022 22:42 Відповісти
Де той асфальт? Гроші хай шукають у Юзіка в погребі під кухнею.
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29.06.2022 23:11 Відповісти
так він всіх тих "шукачів" зжере)))
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30.06.2022 00:26 Відповісти
З миру по нитці, голому сорочка.
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29.06.2022 22:42 Відповісти
А-ну-ка, "зелені" вівці хором "бе-е-е-е....е" піариться. Сфоткається біля них і забере назад. І всі про це пишуть, що кума це бачила і сказала. І язики не тріснуть від брехні. Дякую Гетьмане!
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29.06.2022 22:43 Відповісти
Ого, це класні вантажівки - впевнений , що хлопці на фронті будуть
задоволені такими подарунками 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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29.06.2022 22:44 Відповісти
Клоуняра не пропустить шансу пропіаритись на них, як піарився на Гросіних швидких.
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29.06.2022 22:46 Відповісти
Коли зелене лайно з квартальними чмирями хоч газельку куплять і покажуть?
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29.06.2022 22:48 Відповісти
А чому він має всім забезпечити армію, в не набагато заможніший за нього каломойша?

Та й презедент долларовий мультимільйонер. Що особисто купив для армії?
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29.06.2022 22:55 Відповісти
Не может наш найвелычнишый бубочка потратиться на армию,-это же не кошерно...
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30.06.2022 02:05 Відповісти
Зараз Зеля змусить Ахметова шось купити для ЗСУ, і це покажуть, як "подарунок від преЗЕдента". Але, чого він не зробить, то це не змусить Коломойського бодай що придбати для ЗСУ. Бо підлеглий не може диктувати чогось Шефу.

А дійсно! Що ви чули про пожертви від Коломойського за останні 4 місяці???
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29.06.2022 22:49 Відповісти
Єдина "пожертва" про яку я чув від Коломойського, це, начеб-то у 2017-му, він обіцяв пофарбувати пів МАФа!...
Але і те - збрехав!
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29.06.2022 23:04 Відповісти
..а зато Зе Лєнка навчилася більше не здавати позиції ЗСУ лугандонцям.. ну, або дермак навчив її добре шифруватися, та й в СБУ і прокуратурі, скрізь - квартал, роби шо хочеш, нічого не буде, якщо ти не Порошенко..(
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29.06.2022 23:04 Відповісти
У вантажівки задні колеса повинні бути подвійні, а так слабувато.
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29.06.2022 23:04 Відповісти
Великий спец автотехніки - здвоєні колеса на авто підвищеної прохідності - це з рідні тому що під час твого сексу з молодицею тебе також хтось із-заду жарити буде )) Таке проходить на цивільних авто для зменшення тиску на поверхню , та і то в основному на старих моделях , ******* вантажні авто іноземні у своїй більшості не мають здвоєних шин , хіба що якісь невеличкі ((
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29.06.2022 23:16 Відповісти
ты дебил ?
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30.06.2022 02:50 Відповісти
А Клоун видосики пилит только......
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29.06.2022 23:06 Відповісти
Боневтіку ще легше. Нікуди їхати не потрібно. Гроші вже в Англії. Ще продасть з Бакановим та Шифером квартири на Бейкер стріт та й закупить!
Заткне Порошенка за пояс!
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29.06.2022 23:09 Відповісти
Але ********** цікавить як Марина Порошенка зламала ніготь якійсь Беніній хвойді з посвідченням журналіста.
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29.06.2022 23:23 Відповісти
о, є поступ - це вже краще ніж білоруські мази...
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29.06.2022 23:56 Відповісти
А земразоти вже розганяє по телеграм каналах сюжет, як журнашлюхи з ТСН спіймали Пороха з сім'єю у Лондоні, тіпа він втік, при цьому про вантажівки для ЗСУ ні слова. Мерзенні зелені ниці гниди
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30.06.2022 00:01 Відповісти
Ось, коли справжній Президент України - Українець, та коли жалюгидне жиденя як би перзендент.
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30.06.2022 00:10 Відповісти
Переконаний на всі 100% , що За Порошенком і його сім'єю стежить ціла команда сбушників і про все доповідають потерпілому !! 😠
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30.06.2022 00:14 Відповісти
За оппозиціей завжди стежать і вовсіх країнах
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30.06.2022 00:43 Відповісти
ты совсем дура на хрена следить если они и так в парламенте или на тв все скажут что думают о зеленой падали
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30.06.2022 02:53 Відповісти
Ви вже вдруге обізвали учасників комментів. Ні за що. Це ж не спецфорум фізиків-теоретиків. Люди можуть щось не знати, в чомусь помилятися.
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30.06.2022 12:50 Відповісти
а в тебе в методичці не сказано, що черешні, полуниця, абрикоси і кавуни і навіть цукерки з шоколадом минулого року йшли на фронт бонусом до цих волонтерських замовлень?
Чи не прочитав?
До речі, а які бонуси боневтік надає? А вінелох?
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30.06.2022 00:34 Відповісти
А на Г+Г вийшов пасквільний сюжет про Порошенка з сім'єю в Лондоні. Якійсь Н.Гончаровій захотілось попіаритись за рахунок Порошенка. Днище від гівняного телеканалу.
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30.06.2022 00:50 Відповісти
не какая-то там, а заслуженная штрайхерша, многолетними усилиями которой и других таких же журнашлюх, к нам и пришёл руцкиймир, который она призывала весь период своей колаборантской деятельности, в том числе и будучи редактором проросийского телеканала "112 Украина". Теперь вещает на "зелемарафоне".
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30.06.2022 02:44 Відповісти
да гнида еще та - рыго АНАЛьная отрыжка
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30.06.2022 02:54 Відповісти
видел мне б было стыдно снимать..это сколько наглости надо иметь...и доната
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30.06.2022 08:33 Відповісти
сотни людей вполне нормально участвуют в зелемарафоне наравне с этими колаборантами. Это нам тяжело аукнется впоследствии.
Меня всегда удивляло - народ готов вылить тонны говна на Волобуева, который ни на что, кроме броника и автомата, не претендует, но при этом молчаливо толерует зелемарафонскую колаборантскую *******. Наверное простили годы открытоого росийского пропагандонства.
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30.06.2022 11:48 Відповісти
Класні вантажівки, піарні!

Респект Гетьману!
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30.06.2022 00:57 Відповісти
Респект Пороху!
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30.06.2022 01:07 Відповісти
вот пример настоящего и эффективного благодiйного фонду - сумы потраченные на - джипы грузовики пулеметы броники каски и т.д. очень внушительные при том что Порошенко умеет считать деньги - значит половину дают неравнодушные и наверное не бедные люди которые доверяет ему
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30.06.2022 02:58 Відповісти
А як там почуваються гарики з ДБР з тими МАЗами, памятається за 4 години якіїсь там експерти-шкапи провели експертизу і намалювали аж 10 лямів "збитків". Щось тихенько мовчать і сопуть у дві дирки. А взагалі, чим вони там займаються ?

Порох для ЗП (зеленої плісняви) занадто вумний і особистий ворог Путіна. Щойно оголосили, що Боневтік готує списки олігархів. Там буде один Порох ! ги ги вже налаштувались коментувати, роблять фон.
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30.06.2022 03:21 Відповісти
с Зеленским разбор после победы.

САП - вопрос №1
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30.06.2022 05:43 Відповісти
Если бы ещё Пороху снял гундос и арешт майна, то Порох уже и ЭФки закупил для ВВС Украины.
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30.06.2022 05:52 Відповісти
https://t.me/s/Chornovil_official

Отже, все відбувалося наступним чином. На Банковій не знали, що робити з дипломатичною й волонтерською активністю Петра Порошенка. Я й сам ще сьогодні писав, що в опі не можуть придумати, як йому перешкодити, бо старі методи бар'єрів на кордоні зіграли проти Зеленського. Виявляється, я знав не всю інформацію. Заблокувати не змогли, вирішили спробувати оббрехати та ****** брудом. За Порошенком відправили цілу бригаду спостереження. Звісно, за державний кошт та ще й з не останніми офіцерськими званнями. Це, нагадаю, під час війни. А для безпосереднього скандальчика й пропагандистського вихлопу підготували пару дєвочєк по виклику з каналу Коломойського-Медведчука. У Німеччині поживитися стерв'ятникам не вдалося узагалі нічим. Програма Міжнародного Демократичного Союзу була для Порошенка насичена виступами, зустрічами, переговорами. Що не знімай - вийде лише позитивний матеріал, а не замовлена чорнуха.

А далі всім, хто цікавився, було відомо, що Порошенко ще на день поїде до Лондона, де має підписати контракт на отримання нової колони автомобілів для ЗСУ. Про це писали чимало людей ще сьогодні зранку або й учора ввечері. Тож окрему групу спостереження десантували аж до Лондона (нагадую, за гроші вкрадені в армії та оборонки й перекинуті на отаке дивне розуміння зеленою опою питань «державної безпеки»). А для самого акту медіа-кілерства туди ж заслали чергову журнашлюшку Коломойського - Наташу Гончаровую. А далі все пішло, як у рашистських аналогах - спільна ж школа. Дівчинці легкої медіа-поведінки придумали безглузду «легенду»: «зайшла в найдорожчий готель Лондона, бо їй там мали передати ліки». Зрештою, у «партньоров» Петрову й Баширову також не дуже мудрували: «приехали посмотреть на башню собора солсберецкого». А тут вона раптом «випадково» помічає Петра Порошенка з родиною в холі готелю. Й починає у звичному для плюсів стилі вульгарно чіплятся. Властиво, її завдання полягало лише в тому, щоб спробувати спровокувати скандал. Скандалу, як такого, не вийшло. Дістала хіба Марину Порошенко, яка спробувала випровадити надокучливу дамочку. Решта - справа телемонтажу, коли між кадрами запису в Лондоні монтуєте смикання камери смартфона із закритою камерою та підставляєте звук. Вийшло непрофесійно, бо після ніби жорсткого скандалу, коли «Марина Порошенко їй аж пазуря зламала» (ви собі таке можете уявити?) розмова продовжилася з Петром Порошенком, який цілком спокійно повідомив підсадній качці Коломойського, що приїхав сюди 3 години тому й за 5 годин уже від'їжджає. Це, звісно, замовникам було байдуже, бо вони й так добре знали графік Порошенка.
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30.06.2022 07:49 Відповісти
А Володя Боневтік і його команда із ригів, виключно ригів, продовжують мочити Порошенко, а не пуйла, бо в них з пуйлом два ворога - це Україна і Порошенко. А не бажає ********* поїхати в Польщу і подивитися, що там роблять призивного віку бенякварталівці, які весь час обсирали Україні і Європу, восхваляючи парашію і якось втекли від "русского мира" в загниваючу Європу і не стали на захист України, яка вигодувала цю сволоту "какая разница".
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30.06.2022 08:40 Відповісти
А чим допоміг ВСУ міліонер зєлЬОнський? Може хто знає?
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30.06.2022 07:56 Відповісти
Я не порохобот , но пристальное внимание многих украинских СМИ к Порошенко немного напрягает ( я про сюжет ТСН про Пороха в Лондоне ) . Почему " независимые" украинские СМИ не освещают местонахождение Ахметова, Коломойского, Герег, Косюка , Чечеткина и т.д. ? Почему задают вопросы Порошенко, " где Ваш сын ?", но не спросят об этом у Ахметова ( два сына ) , Бени ( сын призывного возраста ), и других толстосумов.
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30.06.2022 08:11 Відповісти
https://newsyou.info/2022/05/na-smenu-gaz-66-dlya-vsu-gotovyatsya-zakupit-britanskie-polnoprivodnye-gruzoviki-foto
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30.06.2022 13:00 Відповісти
10 вантажних автомобілів Leyland DAF, які були куплені у Великій Британії, після технічної підготовки відправляються у бойові бригади на фронт - про це повідомив Петро Порошенко.

«Нарешті ще один важливий етап завершено. 10 вантажівок, які вашими зусиллями були куплені з розблокованих складів Збройних Сил Великої Британії, були доставлені до польського кордону, потім приїхали до наших станцій технічного обслуговування, були пофарбовані, були зроблені нові кузова і свіжі дошки, було забезпечено якісне технічне обслуговування, зроблені лебідки», - розповідає п'ятий Президент.
«Це дуже круті машини, особливо, коли проведене технічне обслуговування після довготривалого зберігання. Отже, завтра бригади отримають наші вантажівки. Я вас із цим вітаю. Я думаю, що це гарна зустріч Дня Прапора, гарна зустріч Дня Незалежності», - говорить Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували у Великій Британії більше двох сотень вантажних автомобілів.
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22.08.2022 19:17 Відповісти
 
 