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Якщо зупинити війну без згоди українців, то громадяни продовжать воювати без влади, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Можлива зупинка у війні з Росією має бути підтримана суспільством, інакше суспільство може піти воювати без команди влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

"Кінець війни для нас – це повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - зазначив він.

Також читайте: Данілов - Медведєву: "Повернення окупованого Криму буде проведено без спроб, одразу"

Данілов підкреслив, що війна закінчиться лише тоді, коли останні російські війська покинуть українську землю – включаючи і Донбас, і Крим. Однак він відкинув можливість домовленості про тимчасове врегулювання, пише видання.

За словами Данілова, найшвидший спосіб припинити війну - це надати Україні необхідну зброю, щоб перемогти російську армію на полі бою.

Також читайте: Одна з ракет, випущених рашистами по Кременчуку, влучила у міський стадіон, - Данілов

Відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна – чи вимірюється конфлікт місяцями чи роками – секретар РНБО відповів, що це "запитання, на яке ніхто не може відповісти". При цьому він зазначив, що війна далека від завершення.

"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає російську армію слабкою. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привезли… Вони мають перевагу в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її завершення", - пояснив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лендліз для України ще не починався, - Данілов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
золоті слова
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29.06.2022 23:11
+27
Все правильно каже,на відміну від Зеленського, який ставить дедлайн до зими, нерозуміючи, що це таке.
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29.06.2022 23:14
+27
Це сміливий вислів. Показує, що фактично є украінський нарід і є "правітєльство", на яке народові срати. Це по-факту чорна мітка з попередженням про Ростов🤡💩
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29.06.2022 23:19
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Фух..Тепер зрозуміло чому боневтік не втік в Оман чи до януковоща.
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30.06.2022 00:14 Відповісти
Досить дешеві маніпуляції, стріляти громадяни будуть з пальця мабуть? Хочуть щоб ми вмились квровью а далі вже перемовини. Звісно що сам Данілов в окопи не піде, але згоден віддавати накази.
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30.06.2022 00:43 Відповісти
Gr Gr чмо кацапское - отдай падло свою квартиру бомжам и "живи мирно"
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30.06.2022 02:25 Відповісти
Зате пов'язку начепив, шваль зелена
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30.06.2022 10:14 Відповісти
Якщо зупинити війну без згоди українців, то громадяни продовжать воювати без влади, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3351116

СВЯТА ПРАВДА.
І ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕ СКОРІШЕ ЗА ВСЕ НЕ Зе, А ПОРОХ.
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30.06.2022 01:13 Відповісти
А кто сказал что конец войне
Те есть преступники вдвойне,
Ах вы горе патриоты
Кацам йух и якорь в жопу ...
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30.06.2022 01:18 Відповісти
какого уряду? оманского ? ермаковского? идите вы ***** зеленые твари будем воевать и всех предателей повесим и замена лучшая найдется сразу
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30.06.2022 02:27 Відповісти
А друзі народу де, щось не чутно Ляшка, бабуся укркорупції щезла,беня забився у бункері в Карпатах, наглуватий зятьок Кучми теж десь щез,ну а Яценюк дійсно боягузливий, ну ніяких рухів, А про Бойкарів нема чого говорити. То може вони і назад вже не повернуться, їх же не ждуть. Правда, ще нга Печерських пагорбах є кілька медальєрів Путіна, але родина-мать їм вже не вірить. Так і Росії, всі принишкли бо цар бабуїнів, як той Вій від Гоголя відкрив очі -я Вас унічтожу, всіх до одного.
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30.06.2022 02:59 Відповісти
- Дівчинко, як тебе звати?
- Катруся, але повне ім'я: катувати русню.
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30.06.2022 03:10 Відповісти
Якщо зелена влада \ зеленський. оп. кабмін \ спробує зрадити Україну. то парламент України на період військового стану має передати владу в Україні військовим . тому ж Головнокомандувачу ЗСУ генералу Залужному. який звільнить окуповані рашистами українські території до кордонів 2014 року. Іншої альтернативи немає. Таким же чином. призначити прем"єр-міністра та кабмін.
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30.06.2022 03:13 Відповісти
Вони всі уже давно зрадили Україну.
Під війни влада в державі має належати лише військовим
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30.06.2022 10:20 Відповісти
Правильно каже!
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30.06.2022 04:03 Відповісти
Добре що це до вас дійшло.
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30.06.2022 04:13 Відповісти
Може навiть краще би було для суспiльства. А то при владi купа зрадникив
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30.06.2022 04:19 Відповісти
..сколько предателей в Ukraine? 3 мировая война должна кончиться разгромом мест дислокации бандформирований на болотах мацковии и созжением кремля и госдуры.Ху*ло бункерный должен быть закатан в прозрачный шар и оставлен на площади мертвяков...
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30.06.2022 07:09 Відповісти
Данилов беспредельщик. По поводу его заседаний и решений рнбо по нему давно тюрьма плачет. Сколько эта шобла тратит времени на поддержание бородок
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30.06.2022 08:03 Відповісти
Думаю граждане снесут такую власть а потом продолжат воевать.
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30.06.2022 08:05 Відповісти
граждане -- в тебе рашен а в нас народ влада зсу одне і тоже
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30.06.2022 08:18 Відповісти
Це пряма ознака того, що не всі в українській владі погоджуються з продажною політикою клоуна.
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30.06.2022 08:24 Відповісти
Та не тільки зупинити війну без згоди українців, а і фальсифікація виборів, чи пропхання чогось не українського в тіло України - зметуть за годину і вілли по Італіях і Англіях не ************, бо хазяїном є не суди, прокурори чи "квартальці-ухилянти" з риговською командою в ОП, а військові, які реально відстогюють Україну і впевнений - переможуть.
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30.06.2022 08:45 Відповісти
ЗГОДЕН!

Слава Україні!
Героям Слава!
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30.06.2022 08:55 Відповісти
Небритий,прямо з окопу каже,на секунду небритого піськограя залишив.Переживає.Бо той вже вперше байрактари в бою получив

Від Ердогана.Не приведи господи САМ керувати почне,.Бідоносець же.
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30.06.2022 09:00 Відповісти
Мнение экспертов, что "война будет долгой", учитывает многое, но оно не учитывает реальное состояние российской армии, участвующей в боевых действиях. По факту ВСУ еще не проводило наступательных операций с прорывом обороны противника и его окружением или попыткой окружения. При проведении тактических операций ВСУ даже с намеком на окружение, поведение российских захватчиков было одним и тем же - поспешное, даже паническое отступление, а иногда и бегство. Воевать в окружении за медальку от Путина никто из них , даже офицеры, не собираются. Это значит, что по факту оборона врага в значительной мере, как карточный домик, Одна удачная операция ВСУ с прорывом и окружением врага и его оборона на большом участке фронта сразу в значительной мере рассыпится, а при быстрых и решительных действиях ВСУ может развалится весь фронт. Все произойдет очень быстро. Главное, чтобы и Президент и командование ВСУ были настроены на проведении такой операции и выбрали удачный момент для ее проведения.
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30.06.2022 09:06 Відповісти
не плохо, но зачем вспоминать зепреда. Он отстранён. Как и вся его свора. Бэлькочат каждый день отсебятину из пальца и газет. Реал инфу им не дают
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30.06.2022 09:21 Відповісти
Правильно. Але з другого боку мскалі с прийматимуть ці слова що наче у нас партизанщина і громадянська боротьба
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30.06.2022 09:11 Відповісти
Перевожу :"... Да мы в ОПе давно бы сдались, да вот народ не желает. Сидим терпим этих бандеровцев".
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30.06.2022 09:28 Відповісти
І добиваємо теж...всіма способами.
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30.06.2022 10:04 Відповісти
Тому оманські кнурі вирішили допомогти знищити Україну кремлівській мафії.....Є домовленність з патрушевим,що будуть громить усю Україну так,що б були згідні на все... а то буде вам суцільний Кременчуг....так бєняренигат ???оманський кнур -бєнякаламой,докерувався Україною ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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30.06.2022 09:45 Відповісти
Надо проводить спецоперацию
По прекращению спецоперации
Всеми доступными мерами есть с кого взять пример
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30.06.2022 09:54 Відповісти
А як же оманські домовленності.....?оманський кнур -бєнякаламой,докерувався Україною ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?Україну і далі будуть знищувати... поки живі оманські кнурі!....
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30.06.2022 10:02 Відповісти
Данилов - один из немногих нормальных и патриотичных людей в этой власти.
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30.06.2022 10:06 Відповісти
вам нужно писать сценарии для квартала-95
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30.06.2022 11:59 Відповісти
«суспільство піде на війну без уряду", - зазначив Данілов.
А хіба в нас є уряд? Здається тепер наше все ОП і РНБО.
А як вміє цей флюгер розвертатись на 180 градусів - то не бачив загрози нападу, то прикидається патріотом!
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30.06.2022 10:12 Відповісти
О чём это он? Остановить войну, которую не мы начали? Они - зелень - готовы/собираются о чем-то договариваться с ******?
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30.06.2022 10:16 Відповісти
Аплодую Данілову за відверту правду!
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30.06.2022 11:17 Відповісти
Доки біля Президента будуть єрмак, демченко, в тому числі татарови, портнови та інша сволота (всі співробітники фсб) нам війну буде дуже тяжко виграти.
Слава Україні, смерть ворогам!
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30.06.2022 11:51 Відповісти
..."без уряду". Оце щось нове, цей набір зрадників, корупціонерів, недолугих трускавецьких бурсаків, кураторів моцковії на чолі клоуном-пісьограєм і є уряд? Та не смішіть мої тапки...
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30.06.2022 12:29 Відповісти
Друзі, чому ви постійно всіх ображаєте, особливо своїх (з руснею все і так ясно) але своїх же громадян - це не гідно для нації героїв, на яку, як приклад дивиться весь світ. Серйозно, я часто читаю статті на цензорі, Еспресо й інших патріотичних ресурсах але так зневажати владу, державні інституції й людей як особистостей, звинувачувати не маючи фактів чи конкретних даних, а тільки на основі чуток, говорити, що нібито Президент персонально винуватий в тому що був розмінований Чонгар, а не конкретні колаборанти і зрадники які були на місцях (на сході) ну, це якось не дуже круто. Маєте докази йдіть в суд.
А щодо ''Зєля'', ''Дєрьмак'' і т.п. й це ще не найгірші прізвиська, все це - доволі по дитячому, не думаєте, проте для людини все ж образливо, і я б за таке ставлення до себе, чесно дав по їбалу. Крім того, чомусь я певен, що ви тільки в коментарях такі герої, без образ, а ви спробуйте сказати те саме просто в обличчя Президенту України чи керівнику його офіса.
Я зовсім не посягаю на вашу свободу слова й писати те, що думаєте. Але і в мене є те саме право, тому пишу те що я думаю про все це.
Скажу так, читаючи деякі ваші коментарі виникає легкий стан депресії, реально опускаються руки а зараз треба навпаки піднесений настрій щоб були сили для того щоб допомагати ЗСУ, працювати там де ти є і просто триматися емоційно. В стрічках новин і так забагато трагедій та поганних новин за день а тут, ще й свої сваряться.
Знову ж таки я не кажу не пишіть, просто цю ж думку можна висловити й більш, не знаю, делікатно чи шо. Більш культурно.
Завершую. Я витратив час, щоб написати цей пост лише тому, що мене реально заїбало читати все це всюди й безперервно. Хотілося б більше конкретики й аналізу а не емоцій. Емоції прибережіть для русні на полі бою.
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30.06.2022 12:29 Відповісти
там уже про войну забыли...... Люди на пляж ходят и в ресторанах бухают, даже коменданского часа на выходных нету........
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30.06.2022 13:02 Відповісти
вєтєрєнар що ти плетеш постійно?
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30.06.2022 12:47 Відповісти
''Якщо зелена влада \ зеленський. оп. кабмін \ спробує зрадити Україну. то парламент України на період військового стану має передати владу в Україні військовим . тому ж Головнокомандувачу ЗСУ генералу Залужному. який звільнить окуповані рашистами українські території до кордонів 2014 року. Іншої альтернативи немає. Таким же чином. призначити прем"єр-міністра та кабмін.''
Валентина Горшкова
Ось це - я розумію якісний (конструктивний) коментар.
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30.06.2022 13:21 Відповісти
Каже смачно. Реалізації мало. 1. Власне виробництво ***********, у тч снарядів 2. Власне виробництво палива. Скільки можна писати, якщо такі люди(!,) не знають: є підземні заводи, налагоджуйте 3. Зберігання нафтопродуктів - скільки писати про шахти МБР, на достатній глибині, горловина зверху -вихід ракети -мінімальна. 4. Націоналізація: Фірташ - давно назрів, Коломойський - втік, Ахметов - хоч одну ескадрилью літаків купив? 5. Хоч хтось контролює виконання доручень? Де АЗС Нафтогазу, вітренку було доручено? Бачу, що Медведчуківські заправки уже WOG, а говорили про що? Слухайте, ви там такі зарплати отримуєте, давайте щось робіть уже!
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30.06.2022 17:30 Відповісти
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