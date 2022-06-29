Якщо зупинити війну без згоди українців, то громадяни продовжать воювати без влади, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Можлива зупинка у війні з Росією має бути підтримана суспільством, інакше суспільство може піти воювати без команди влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.
"Кінець війни для нас – це повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - зазначив він.
Данілов підкреслив, що війна закінчиться лише тоді, коли останні російські війська покинуть українську землю – включаючи і Донбас, і Крим. Однак він відкинув можливість домовленості про тимчасове врегулювання, пише видання.
За словами Данілова, найшвидший спосіб припинити війну - це надати Україні необхідну зброю, щоб перемогти російську армію на полі бою.
Відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна – чи вимірюється конфлікт місяцями чи роками – секретар РНБО відповів, що це "запитання, на яке ніхто не може відповісти". При цьому він зазначив, що війна далека від завершення.
"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає російську армію слабкою. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привезли… Вони мають перевагу в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її завершення", - пояснив Данілов.
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Те есть преступники вдвойне,
Ах вы горе патриоты
Кацам йух и якорь в жопу ...
- Катруся, але повне ім'я: катувати русню.
Під війни влада в державі має належати лише військовим
Слава Україні!
Героям Слава!
Від Ердогана.Не приведи господи САМ керувати почне,.Бідоносець же.
По прекращению спецоперации
Всеми доступными мерами есть с кого взять пример
А хіба в нас є уряд? Здається тепер наше все ОП і РНБО.
А як вміє цей флюгер розвертатись на 180 градусів - то не бачив загрози нападу, то прикидається патріотом!
Слава Україні, смерть ворогам!
А щодо ''Зєля'', ''Дєрьмак'' і т.п. й це ще не найгірші прізвиська, все це - доволі по дитячому, не думаєте, проте для людини все ж образливо, і я б за таке ставлення до себе, чесно дав по їбалу. Крім того, чомусь я певен, що ви тільки в коментарях такі герої, без образ, а ви спробуйте сказати те саме просто в обличчя Президенту України чи керівнику його офіса.
Я зовсім не посягаю на вашу свободу слова й писати те, що думаєте. Але і в мене є те саме право, тому пишу те що я думаю про все це.
Скажу так, читаючи деякі ваші коментарі виникає легкий стан депресії, реально опускаються руки а зараз треба навпаки піднесений настрій щоб були сили для того щоб допомагати ЗСУ, працювати там де ти є і просто триматися емоційно. В стрічках новин і так забагато трагедій та поганних новин за день а тут, ще й свої сваряться.
Знову ж таки я не кажу не пишіть, просто цю ж думку можна висловити й більш, не знаю, делікатно чи шо. Більш культурно.
Завершую. Я витратив час, щоб написати цей пост лише тому, що мене реально заїбало читати все це всюди й безперервно. Хотілося б більше конкретики й аналізу а не емоцій. Емоції прибережіть для русні на полі бою.
Валентина Горшкова
Ось це - я розумію якісний (конструктивний) коментар.