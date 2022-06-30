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89% громадян України проти того, щоб поступитись Росії територією заради миру, – опитування Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зсу,воїн,захисник,піхота

Близько 89% громадян нашої країни вважають неприйнятною потенційну угоду з Росією, яка б передбачала територіальні поступки України заради досягнення миру.

Про це свідчать результати нового опитування, проведеного на замовлення видання Wall Street Journal та дослідницького інституту NORC при Чиказькому університеті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

66% опитаних висловили переконання, що ЗСУ зможуть повернути під український контроль ті території, які Росія окупувала з часу повномасштабного вторгнення у лютому цього року. Лише 10% респондентів висловили в цьому сумнів.

Трохи більше половини – 53% опитаних українців – переконані, що ЗСУ зможуть витіснити російські сили з усієї України, включно з окупованими Кримом та Донбасом.

Переважна більшість опитаних (81%) виступають проти переговорів про те, щоб залишити Росії території, які російська війська захопили до повномасштабного вторгнення, – Крим і окремі частини Донецької та Луганської областей.

Більше половини опитаних українців сказали, що втратили на війні знайомих або родичів.

Дві третини респондентів зізнались, що через війну втратили роботу або можливості заробити на прожиття.

78% респондентів підтримують те, як президент України Володимир Зеленський реагує на російське вторгнення. 7% опитаних вважають дії українського президента слабкими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 89% мешканців заходу й центру України хочуть вступу до ЄС, 74% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Щодо військової та фінансової допомоги Україні в час повномасштабного вторгнення, 89% опитаних українців висловили задоволення підтримкою Польщі, яка прийняла 3 мільйона біженців з України та надає Києву озброєння. Три чверті респондентів задоволені допомогою США. 27% опитаних висловили задоволення допомогою Франції, 22% задоволені підтримкою Німеччини.

Опитування проводилось з 9 по 13 червня у телефонному режимі серед дорослих на території, підконтрольній українському уряду, та серед переселенців.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
Якраз та ситуація, коли "ЗЕвлада" вже б давно віддала москалям все, що вони хочуть, але народ проти. ...
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29.06.2022 23:36
+31
7-річну доньку льотчика-зрадника з Криму Антона Канорського у Росії посеред вулиці загризли собаки

Антон Канорський - зрадник з Криму, який у 2014 році перейшов на бік Росії. Згодом він бомбардував Сирію, вбиваючи там дітей, та навіть у Кремлі отримав за це нагороду від Путіна.

Авіаполк, в якому служить зрадник, бомбардував торговельний центр у Кременчуці.
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29.06.2022 23:36
+27
А зеблазні на кшталт арахамії не проти домовитись з пуйлом десь посередині
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29.06.2022 23:36
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Я взагалі не розумію як можна ставити таке питання ? І так зрозуміло шо жоден українець не погодиться на здачу своєї землі
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30.06.2022 10:24 Відповісти
БУДЬ-ЯКИЙ КОМПРОМІС З РФ ОЗНАЧИТИМЕ,

ЩО МИ ОТРИМАЄМО НОВУ ВІЙНУ,

АЛЕ ТРОХИ ЗГОДОМ

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30.06.2022 12:34 Відповісти
Черчилль о возможных уступках Гитлеру (28 мая 1940 года)

«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком.
Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись.


Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ

Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда,
когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».
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30.06.2022 12:45 Відповісти
а 11 процентов это зрадники ждущие русского мира!
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30.06.2022 12:51 Відповісти
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