Після визнання Сирією "державами" окупованих територій Донбасу жодних відносин України з цією країною не буде і проти Дамаску посилять санкції, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.
"Росія усе-таки видавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі. Нібито як держав. Це нікчемна історія. У такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії буде. Навпаки: ще більший", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+9 rejestrowyj bazil
показати весь коментар29.06.2022 23:56
+7 Q Ukraine
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+4 Ukraine Press
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Реєстрація:28.06.2022
Кацап явно.
Сирія визнала...
Проти Сирії ж не попрьош!
(гигикає)
А краще заборонити експорт пшениці.
Общеизвестный факт: евробеженцев из Сирии практически невозможно заставить работать. Подобное притягивает подобное. Ждём торжественного открытия посольства зверушек в лугандонии.
Kavkaz Center
@newkc14
·
5 ч
Оказывается Украина до сих пор имела дипломатические отношения с кровавым мясником и массовым убийцей Асадом. Это мы узнали сегодня, когда Асад признал путинские банды "ДНР" и "ЛНР" независимым. Зеленский пригрозил "разорвать отношение с Сирией". А грозить-то. Просто сделай..!