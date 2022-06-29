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Зеленський (17456) Сирія (1668)

Після визнання Сирією "державами" окупованих територій Донбасу жодних відносин України з цією країною не буде і проти Дамаску посилять санкції, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні. 

"Росія усе-таки видавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі. Нібито як держав. Це нікчемна історія. У такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії буде. Навпаки: ще більший", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирія збирається визнати "незалежність" "ЛДНР"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Україні треба визнати сирійських курдів і державу хрестоносців в Алеппо.
А краще заборонити експорт пшениці.
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29.06.2022 23:56
+7
Дипломатичні відносини коли розірвете?Чи це в перелік не входить?
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30.06.2022 00:15
+4
Ну один рік поїдять, а далі що робитии будуть?
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30.06.2022 00:10
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oni tam esho i vashe kradenoe kacapami zerno "tusujut" - pravda znajut li oni sami - to vopros.
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29.06.2022 23:46 Відповісти
Кораблі, які перевозили крадене зерно, помітили через спутники і вони пришвартувались в портах Сирії.
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30.06.2022 04:43 Відповісти
srazu vidno - kacap
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30.06.2022 08:15 Відповісти
Jevgenij tavkins

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Я читаю: 0

Реєстрація:28.06.2022
Кацап явно.
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30.06.2022 08:20 Відповісти
Краще почати з 12ти друзів Абрамовича, а потім відразу за Сирію братись
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29.06.2022 23:49 Відповісти
Санкції наліво, санкції направо роздає з відосика.
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29.06.2022 23:55 Відповісти
*****...
Сирія визнала...
Проти Сирії ж не попрьош!
(гигикає)
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29.06.2022 23:55 Відповісти
Україні треба визнати сирійських курдів і державу хрестоносців в Алеппо.
А краще заборонити експорт пшениці.
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29.06.2022 23:56 Відповісти
Вони крадену із гаших елеваторів їдять ...
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30.06.2022 00:05 Відповісти
Ну один рік поїдять, а далі що робитии будуть?
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30.06.2022 00:10 Відповісти
Вислати дипломатів та на весь світ заявити о невизнанні Сирії.
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30.06.2022 00:12 Відповісти
Дипломатичні відносини коли розірвете?Чи це в перелік не входить?
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30.06.2022 00:15 Відповісти
Я тока не понял, сирия сама как государство вообще существует?
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30.06.2022 00:23 Відповісти
Ну в оон голосует за пидоростан постоянно
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30.06.2022 01:31 Відповісти
суровий видосик)
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30.06.2022 00:24 Відповісти
Жалюгідне посміховисько,ти теж за все відповідатимеш,за нінагнітайті,жарьті шашлікі та мір в очке *****
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30.06.2022 00:29 Відповісти
Асад залишається найкращим другом Путіна, два дебіла це сила, додати Лукашенко туди і вийде прекрасні сходи дурнів, Лукашенко, потім Асад і в кінці карлик *****, що завершує сходи.
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30.06.2022 00:32 Відповісти
Во гонит. В глаза Х...лу посмотри, там мир
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30.06.2022 00:42 Відповісти
«Трудолюбивые» сирийцы… Теперь дамбаз будет кормить и их.
Общеизвестный факт: евробеженцев из Сирии практически невозможно заставить работать. Подобное притягивает подобное. Ждём торжественного открытия посольства зверушек в лугандонии.
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30.06.2022 05:04 Відповісти
В обмін на наше вкрадене з Херсону зерно
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30.06.2022 06:19 Відповісти
САР это анклав кркмлевии,дело времени когда будет ликвидирован холуй кремля!!!
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30.06.2022 07:02 Відповісти


Kavkaz Center

@newkc14

·

5 ч

Оказывается Украина до сих пор имела дипломатические отношения с кровавым мясником и массовым убийцей Асадом. Это мы узнали сегодня, когда Асад признал путинские банды "ДНР" и "ЛНР" независимым. Зеленский пригрозил "разорвать отношение с Сирией". А грозить-то. Просто сделай..!
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30.06.2022 08:56 Відповісти
Израиль этих пидоров регулярно бомбит!
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30.06.2022 12:50 Відповісти
 
 