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Зеленський (17456) транспорт (870) безвізовий режим (994)

Підписання "транспортного безвізу" з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання транспортного безвізового режиму з Європейським Союзом дасть змогу наростити експорт українських товарів.

"Тиждень тому наша держава набула статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. А вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано транспортне безвіз. Це угода, яка усуває бар'єри для українських перевізників. Більше не потрібно чекати на дозволи на вантажні перевезення", - заявив Зеленський у своєму  відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автомобільним транспортом", - наголосив він.

Також читайте: Після визнання Сирією "державами" окупованих територій Донбасу жодних відносин України з цією країною не буде і проти Дамаску посилять санкції, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
что там за провайдер в ОП, отключи там интернет
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30.06.2022 00:44
+4
Чому ТИ не поїхів на саміт НАТО якщо тебе туда запрошували поважні лідери країн-партнерів?
Чому досі в ТВОЄЇ ОПе працбю жовква котрий вже в ДРУГИЙ РАЗ видає в інтервю що "НАТО не таке як нам потрібно та взагалі....."
Чому нема жодного слову про улюбленого "актера" добронравова котрий так файно играв у твоїх "сватах" а зараз так же файно знимає відосікі в госпіталі з кацапами котри вбивають громадян України? А ведь це ти відминив заборону йому приїзжати в Украину з аргументами "не все так однозначно"?

Коли вже скінчиться "епоха брехні та самолюбовання"?
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30.06.2022 01:27
+3
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів,їжте не обляпайтесь!!!)))
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30.06.2022 01:07
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что там за провайдер в ОП, отключи там интернет
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30.06.2022 00:44 Відповісти
Каких товаров?
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30.06.2022 00:47 Відповісти
FT, тобі Google відключили?
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30.06.2022 00:56 Відповісти
А питанням на питання добре відповідати?
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30.06.2022 01:05 Відповісти
Суто одеський прібомбас!!))
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30.06.2022 01:08 Відповісти
єто хорошо
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30.06.2022 01:00 Відповісти
Раньше типо запрет был? Просто визу надо было оформлять, ну дебил
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30.06.2022 05:09 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів,їжте не обляпайтесь!!!)))
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30.06.2022 01:07 Відповісти
Дмитро, зебілоїди це ті, яких ненавидять кремлєботи, ОПеЗеЖники, шарій-овці та їм подібні?
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30.06.2022 01:20 Відповісти
Вони що мазохісти???))
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30.06.2022 01:41 Відповісти
Чому ТИ не поїхів на саміт НАТО якщо тебе туда запрошували поважні лідери країн-партнерів?
Чому досі в ТВОЄЇ ОПе працбю жовква котрий вже в ДРУГИЙ РАЗ видає в інтервю що "НАТО не таке як нам потрібно та взагалі....."
Чому нема жодного слову про улюбленого "актера" добронравова котрий так файно играв у твоїх "сватах" а зараз так же файно знимає відосікі в госпіталі з кацапами котри вбивають громадян України? А ведь це ти відминив заборону йому приїзжати в Украину з аргументами "не все так однозначно"?

Коли вже скінчиться "епоха брехні та самолюбовання"?
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30.06.2022 01:27 Відповісти
Как пишет "Европейская правда", заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква после утверждения новой концепции сказал, что ее удалось изменить в пользу Украины.

"Это концепция, соответствующая тому положению вещей, которое есть на сегодня. Могу намекнуть, что это могло быть не так и концепция могла быть слабой и не отражать существующую реальность", - сказал замглавы ОП. По его словам, в документе отображены позиции, о которых просила Украина.

Также Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция, пишет "Европейская правда".

"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", - сказал Жовква, подчеркнув, что членство в Альянсе станет лучшей гарантией безопасности Украины.

По его мнению, Украина уже совместима с НАТО.
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30.06.2022 08:16 Відповісти
а цей "транспортний безвіз" всього ліш знимає вимогу перевізників зазделегить "замовляти" перетин кордону. ось и все "досягнення"
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30.06.2022 01:28 Відповісти
Стрелок, ти куди свої запитання адресуєш? - "На дЄрЄвню дЄдушкЄ." як персонаж Ванька Жуков.
.....
Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».
Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу... Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...
Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...
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30.06.2022 01:35 Відповісти
ти тупий? або тількі в цьому році в тебе був випускний в школі для ідіотів? як на мене свісно ясно кому я це адресував і хто такий цей "ти".

да, відкрий для себе кнопку "відповісти"
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30.06.2022 01:58 Відповісти
Сделайте доступную растаможку.
Не у всех есть возможность нарастить экспорт украинских товаров.
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30.06.2022 02:15 Відповісти
Типа Кучмистам все...остальним Закон... типа растаможка недавняя...
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30.06.2022 08:11 Відповісти
 
 