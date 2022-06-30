Підписання "транспортного безвізу" з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання транспортного безвізового режиму з Європейським Союзом дасть змогу наростити експорт українських товарів.
"Тиждень тому наша держава набула статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. А вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано транспортне безвіз. Це угода, яка усуває бар'єри для українських перевізників. Більше не потрібно чекати на дозволи на вантажні перевезення", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автомобільним транспортом", - наголосив він.
Топ коментарі
+6 DemianBond 2cbb79cc
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Будь ласка, зачекайте...
Чому досі в ТВОЄЇ ОПе працбю жовква котрий вже в ДРУГИЙ РАЗ видає в інтервю що "НАТО не таке як нам потрібно та взагалі....."
Чому нема жодного слову про улюбленого "актера" добронравова котрий так файно играв у твоїх "сватах" а зараз так же файно знимає відосікі в госпіталі з кацапами котри вбивають громадян України? А ведь це ти відминив заборону йому приїзжати в Украину з аргументами "не все так однозначно"?
Коли вже скінчиться "епоха брехні та самолюбовання"?
"Это концепция, соответствующая тому положению вещей, которое есть на сегодня. Могу намекнуть, что это могло быть не так и концепция могла быть слабой и не отражать существующую реальность", - сказал замглавы ОП. По его словам, в документе отображены позиции, о которых просила Украина.
Также Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция, пишет "Европейская правда".
"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", - сказал Жовква, подчеркнув, что членство в Альянсе станет лучшей гарантией безопасности Украины.
По его мнению, Украина уже совместима с НАТО.
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Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».
Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу... Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...
Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...
да, відкрий для себе кнопку "відповісти"
Не у всех есть возможность нарастить экспорт украинских товаров.