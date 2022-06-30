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Внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід у Запорізькій області, без газу залишаться Енергодар, Мелітополь та Дніпрорудне, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено магістральний газопровід у районі с. Мирне Пологівського району Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.
Згідно з повідомленням від Запорізької обласної військової адміністрації у середу ввечері, газопостачання перервано в Оріхівському районі. "Найближчими днями без газу залишаться міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів".
У ЗОВА зазначають, що ще до пошкодження МГ унаслідок терористичних дій російських військових без газу залишалося понад 80 тис. абонентів у 109 населених пунктах області.
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