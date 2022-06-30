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Внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід у Запорізькій області, без газу залишаться Енергодар, Мелітополь та Дніпрорудне, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено магістральний газопровід у районі с. Мирне Пологівського району Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

Згідно з повідомленням від Запорізької обласної військової адміністрації у середу ввечері, газопостачання перервано в Оріхівському районі. "Найближчими днями без газу залишаться міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів".

У ЗОВА зазначають, що ще до пошкодження МГ унаслідок терористичних дій російських військових без газу залишалося понад 80 тис. абонентів у 109 населених пунктах області.

Також дивіться: Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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То ми ще й за газ в Енергодарі платимо оркам,охуїтільна війна блд
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30.06.2022 01:14 Відповісти
Нещодавно на одній з карт з'явилася новина що орки "претендують над контроль" над Привіллям що недалеко віл Лисичанська. Однаку для цього їм треба було б форсувати Сіверський Донець. Я так зрозумів що ніхто їм там особливо не заважав це робити, бо Лисичанськ і решту Луганської області вирішили тупо здати/ Але за що тоді поклали стільки людей у боях якщо все одно все тепер здають? https://liveuamap.com/
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30.06.2022 01:20 Відповісти
Щодо Енергодару - час вже вибивати звідти орків, а не шукати приводи чому ми повиннї його їм подарувати.
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30.06.2022 01:22 Відповісти
Електрику в Крим,все домовлено земавпами з ******
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30.06.2022 01:26 Відповісти
"Розміняли" північ(передусім Київську область) на південь, чим далі - тим очевидніше... Інакше чому, в лісистій місцевості добре придатній до оборні москалі не змоги окопатися і вгризтися в захоплені території, а в "голому степу" Херсонщини - це так вдало зробили?
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30.06.2022 08:40 Відповісти
На Донбасі все одно жопа, так хоч південь треба звільняти, а не чекати поки свнсобаки там референдум проведуть.
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30.06.2022 01:23 Відповісти
по картам Мирне під срузькими, виходить що карти брешуть якщо срузькі його обстрілюють
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30.06.2022 05:49 Відповісти
Вони завжди брешуть.
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30.06.2022 08:11 Відповісти
 
 