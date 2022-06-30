Японія виділить Україні $100 млн на гуманітарні питання і допоможе зі зберіганням зерна, - прем'єр Кісіда

Японія надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Гроші будуть витрачені на закупівлю медичного обладнання, а також на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Japan Today.

За його словами, Японія також надасть підтримку Україні в розширенні потужностей зі зберігання зерна в міру наближення сезону збору врожаю. Передбачається, що тимчасові зерносховища будуть розгорнуті біля західних кордонів країни в сусідніх країнах.

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