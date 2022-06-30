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зерно (1235) Японія (593) гуманітарна допомога (729) Кісіда (49)

Японія виділить Україні $100 млн на гуманітарні питання і допоможе зі зберіганням зерна, - прем'єр Кісіда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кісіда

Японія надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Гроші будуть витрачені на закупівлю медичного обладнання, а також на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Japan Today.

За його словами, Японія також надасть підтримку Україні в розширенні потужностей зі зберігання зерна в міру наближення сезону збору врожаю. Передбачається, що тимчасові зерносховища будуть розгорнуті біля західних кордонів країни в сусідніх країнах.

Також читайте: Україна отримала від Японії додаткові $500 млн, - Мінфін

Автор: Наталя Джума
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Дуже вдячні за будь-яку допомогу. Дякуємо Японії.
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30.06.2022 07:18 Відповісти
Де санкції, чому японський автопром працює на *********?

制裁はどこにあり、なぜ日本の自動車産業は国のために働いているのですか-khujlo???🥷=💰???
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30.06.2022 08:13 Відповісти
Ще трохи танків та винищувачів потрібно. Курильські ми вам потім віддамо.
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30.06.2022 08:21 Відповісти
Помощь Украине сейчас - это ещё и вклад в японское будущее Курильских островов. Не жмитесь, самураи
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30.06.2022 08:28 Відповісти
А Япония не может выделить 1000 ниндзя ?
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30.06.2022 11:29 Відповісти
 
 