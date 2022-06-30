За добу ворог випустив по Миколаєву 10 ракет. Внаслідок влучання у багатоповерхівку - 6 загиблих та 6 потерпілих, - Кім

За минулу добу ворог не припиняв обстрілювати населені пункти Миколаївської області. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Миколаївщини Віталій Кім.

"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих. Також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив", - йдеться у повідомленні.

Окрім того ворог не припняє обстрілів сіл та селищ області.

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"У Баштанському районі продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, вчора вдень, 29 червня, дістали поранення дві людини (цивільні, подружжя). Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вночі та сьогодні зранку, 30 червня, були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - два. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Кім додав, що вчора, 29 червня, у другій половині дня зафіксовано обстріли Первомайської громади, Миколаївського району, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Також вчора, 29 червня, обстріли були в Галицинівській громаді. Наслідки уточнюються.