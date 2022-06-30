Минулої доби унаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло дві пожежі, ліквідовано 10 ворожих боєприпасів, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 11 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, викликані обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася в Індустріальному (1) районі Харкова та Богодухівському (1) районі області. Горіли виробничо-складські приміщення, а також трава на відкритій території", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 29 червня, о 12.54, у смт Золочів Богодухівського району в результаті влучення ворожих боєприпасів горіло два виробничо-складські приміщення на загальній площі 1600 кв.м. Від ДСНС було направлено до місця пожежі 2 одиниці техніки та 12 рятувальників. О 15:00 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 34 залучення та ліквідовано 10 ворожих боєприпасів.

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