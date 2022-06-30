НАТО збільшить підтримку України, залякування Росії не діє, - заступник генсека Альянсу Джоане
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Україна повинна перемогти у війні проти Росії, для цього НАТО збільшить допомогу Україні і залишає відчиненими двері для вступу до Альянсу.
Про це заявив у спеціальному відеозверненні до Київського Безпекового Форуму заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ.
"Я очікую, що Стратегічна концепція (НАТО) 2022 року підтвердить рішення, які ми ухвалили на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо України, а також Грузії", - сказав він.
"Залякування не діє. Двері НАТО залишаються відчиненими", - наголосив Джоане.
Він підкреслив, Росія повинна вивести всі свої війська та техніку і "припинити нав’язувати своє панування вільній і незалежній нації".
"Із нашою підтримкою Україна може перемогти. Вона повинна перемогти", - наголосив Джоане.
Заступник Генсекретаря Альянсу повідомив, що окремі союзники у рамках двосторонньої співпраці вже зобов’язалися надати Україні додаткове озброєння, і висловив очікування, що лідери НАТО на саміті в Мадриді підтримають посилений комплексний пакет допомоги Україні.
"Він складається з конкретних проєктів надання допомоги в короткостроковій перспективі, зокрема, обладнання для боротьби з безпілотниками, безпечні комунікації та паливо", - зазначив Джоане.
Водночас він наголосив, що НАТО буде фокусуватися на довгостроковій підтримці України.
"Наприклад, ми допоможемо Україні перейти з військової техніки радянських часів на сучасну техніку НАТО, щоби підвищити сумісність. І ми будемо ще більше посилювати стійкість України, а також її обороноздатність та інститути безпеки", - резюмував Джоане.
Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році, – головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.
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"В НАТО, отвечая на претензии украинских властей по поводу недостаточной помощи Киеву, заявили, что первоочередной задачей Альянса является "защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО". "
Якщо ви не хочете нової чуми ХХІ століття, то хто би й що не говорив, але ви ЗОБОВЯЗАНІ Україні допомогти! Заради своєї ж безпеки.
"Британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины", - заявил он. Также премьер-министр обещал «всецело поддерживать украинский народ», чтобы гарантировать, что Россия «потерпит поражение в Украине»
В новый пакет военной помощи войдут системы ПВО, беспилотники, и аппаратура для ведения радиоэлектронной борьбы. Так, одна из британских компаний получила заказ на производство беспилотников для Киева на сумму 100 млн фунтов ($120 млн). Общей объем британской военной помощи Украине на данный момент достиг 2,3 млрд фунтов ($2,8 млрд).
У Джонсона отметили, что новая поставка - это первый шаг к переходу Украины в контрнаступление против россии.
ЗІ: Шкода, що не знайшов такого повідомлення в українських ЗМІ...
"Страх конфронтации с Путиным приведет к победе России в Украине".
Эксперты пишут, что объемы тяжелого наступательного вооружения, поставляемые Западом Украине, "номинальные" и "условные". По этой причине Украина "лишена возможности проводить настоящие наступательные операции или даже успешно защищать свою территорию".
"Отказывая Украине в том, что ей нужно для победы, Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров, давая Путину территориальные достижения, необходимые ему для победы. Вот как это рискует закончиться".
Отдельно Atlantic Council коснулся целей Запада, которые называет "неясными". И констатировал, что Запад боится, чтобы конфликт не вышел на уровень прямой войны с Россией. Что и порождает нынешнюю политику в отношении Украины."