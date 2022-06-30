Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 600 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1573 танків та 3726 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 600 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно становлять

особового складу близько 35600 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1573 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,

артилерійських систем – 790 (+9) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 104 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),

крилаті ракети - 143 (+1),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,

спеціальна техніка - 61 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - підкреслили у Генштабі.