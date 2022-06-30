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армія РФ (13497) війна (56544) Генштаб ЗС (4520) втрати (3824)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 600 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1573 танків та 3726 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 600 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно становлять

особового складу близько 35600 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1573 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,

артилерійських систем – 790 (+9) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 104 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 641 (+1),

крилаті ракети - 143 (+1),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,

спеціальна техніка  - 61 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - підкреслили у Генштабі.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 600 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1573 танків та 3726 броньованих машин 01
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Маловато что-то.
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30.06.2022 09:30 Відповісти
Дезертирство процвітає
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30.06.2022 09:33 Відповісти
Все менше і менше...
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30.06.2022 09:49 Відповісти
рашисты сменили тактику. На парад на Хрещатике уже не торопятся
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30.06.2022 09:52 Відповісти
иди в ВСУ. покажи класс
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30.06.2022 09:49 Відповісти
Дохлої русні багато не буває
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30.06.2022 09:31 Відповісти
А чего не могут сделать шоб летали АВАКСы и наводили на ракеты с десяток Ф-22, патрулирующих территорию? Ф-22 потому что и нужденно-галактических летунов можно было бы сбивать, сказав: Вы что то видите? настамнет. Джонсон бы не преминул возможности потроллить сморщенного сморчка. хотяяя..... Бакланов, Наумов, Деркач, Демченко... и так слава Митре шо помогают
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30.06.2022 09:38 Відповісти
Как-то мелковато для стратега, нужно сразу Трайдентами по военкоматам.
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30.06.2022 13:39 Відповісти
 
 