УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14580 відвідувачів онлайн
Новини Події
3 128 37
Зеленський (17459) олігарх (688) реєстр (213)

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про порядок формування та ведення реєстру олігархів

Новини Цензор.НЕТ Події

зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про реєстр олігархів. Зокрема, про порядок його формування та ведення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ президента від 29 червня.

Реєстр вестиметься в електронній формі державною мовою. До нього не вноситимуть дані, які містять державну таємницю та службову інформацію.

При цьому дані про олігархів, які вносяться до Реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Відомості про олігархів міститимуть ПІБ, дату і місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування визнання особи олігархом.

До реєстру матимуть доступ декларанти, реєстратори, співробітники подання і адміністратора реєстру, а також голова, секретар і члени РНБО, і посадові особи і працівники інших державних органів.

Дивіться: ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха Молчанова, наближеного до Кремля. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
А це лайно себе із Коломойшою вніс в рєєстр?. Чмо
показати весь коментар
30.06.2022 09:58
+24
Навіть під час війни, війна проти Порошенка продовжується.
показати весь коментар
30.06.2022 10:00
+23
Хто за що, а забіл на своє. Вже ***** переміг пора за бєню мститися. Як це так не дали бородатий бабусі красти за викинули з Укрнафти та привату? З нафтою порішали вже пора продовжувати.
показати весь коментар
30.06.2022 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто за що, а забіл на своє. Вже ***** переміг пора за бєню мститися. Як це так не дали бородатий бабусі красти за викинули з Укрнафти та привату? З нафтою порішали вже пора продовжувати.
показати весь коментар
30.06.2022 09:57 Відповісти
аналог "иноагента" на парашке
показати весь коментар
30.06.2022 09:58 Відповісти
А це лайно себе із Коломойшою вніс в рєєстр?. Чмо
показати весь коментар
30.06.2022 09:58 Відповісти
а навіщо?
Вони так і так фінансуватимуть трухінськими конвертами олігархічні партії і нардепів, та й депутатів всіх рівнів - але власних. Для них головне - уникнути цивілізованого законодавства про лобізм.
показати весь коментар
30.06.2022 10:03 Відповісти
Дураку все неймется... Это сиплое, за свои бабки, хоть один внедорожник для ВСУ купил? Хоть одну фуру с гуманитаркой переселенцам обеспечил?
показати весь коментар
30.06.2022 09:58 Відповісти
...олігарх - це «член олігархії; особа, яка є частиною невеликої групи, що тримає владу в державі»
показати весь коментар
30.06.2022 09:59 Відповісти
Так, і тому т.зв. "реєстр олігархів" - повна нісенітниця, як і лейбл "олігарх" в однині, тому що вчора купка людей, що при владі вирішувала все, була однією, сьогодні - це інша. На жаль, у нас олігархія (букв. "влада небагатьох") була де факто і лишилася, хоча де юре - в нас демократія. А людям втокмачують в голову, що "олігарх" - синонім дуже багатої людини і не пояснюють, що в складі олігархічного правління не обов'язково повинні бути мільярдери, а в справжніх демократичних країнах і такого поняття, як "олігарх" не існує.
показати весь коментар
30.06.2022 10:37 Відповісти
Навіть під час війни, війна проти Порошенка продовжується.
показати весь коментар
30.06.2022 10:00 Відповісти
Щось на літеру "К" там буде?)
показати весь коментар
30.06.2022 10:00 Відповісти
может пора потрясти олигархов для помощи ВСУ !!!! а то как то они притихли !!!
показати весь коментар
30.06.2022 10:03 Відповісти
ты про гнусавую гниду?
показати весь коментар
30.06.2022 10:37 Відповісти
тряси не тряси, коломойський ні копійки не дасть.
показати весь коментар
30.06.2022 10:49 Відповісти
А з яких пір РНБО став законодавчим органом? Нехай тоді не забудуть внести до того переліку й самого Зеленського!
показати весь коментар
30.06.2022 10:04 Відповісти
на первом месте- Порошенко, на втором, на всякий случай- Порох....
показати весь коментар
30.06.2022 10:05 Відповісти
а на третьому - Петро Олексійович, щоб не переплутати
показати весь коментар
30.06.2022 11:59 Відповісти
Лучше всего Ермаку! Он нахряпался кэша за пару лет у кормушки. По суммам и влиянию - олигарх, а в список не попадает!!!
показати весь коментар
30.06.2022 10:05 Відповісти
Якщо в тому реєстрі буде Зеленський Володимир Олександрович, тоді все нормально.
показати весь коментар
30.06.2022 10:09 Відповісти
а бубочка все с порошенко воюет... боже яке кончене
показати весь коментар
30.06.2022 10:10 Відповісти
Весна (точніше осінь) покаже, хто буде в списку. Тоді й можна робити висновки. Куди йдемо.
показати весь коментар
30.06.2022 10:11 Відповісти
Не знаешь- смеяться или плакать! Эти дегенераты во главе наивеличайшем, нас за идиотов держат или как????
показати весь коментар
30.06.2022 10:21 Відповісти
якщо у реєстрі не буде Бєні і коло мойші Верховного, то, по-нормальному, до сраки той реєстр..
а взагалі, Зупермен займається муйньою замість оборони Держави.. і тупо готується до другого терміну сцарювання, бо збрехав про Єдиний термін, а відповідати за результатами Першого щось не хочеться
показати весь коментар
30.06.2022 10:23 Відповісти
зебил копирует действия тезки с северных болот.... насмеется еще народ кровавыми слезами за свой выбор 2019.
показати весь коментар
30.06.2022 10:25 Відповісти
Нарешті Боневтік досяг того, що бажає. Працювали над цим "законом" і портнов, і татров, всі вороги України і навіть московія, точніше вони передрали їхній про іноземних агентів, і під дію цього закону підпадає тільки Порошенко і ще для прикриття парочка другорядних фігур. Пан Беня ні, хоч він головне і найгірше зло для України. Для наріду піде, а фактично логіка мала б бути інша, під закон мали би попасти реальні олігархи, які володіють енергоресурсами, корисними копалинами, без яких людині не обійтися - газ, нафта, вугілля, вода, що як не крути, а споживати прийдеться і по тих цінах, які намалюють ці олінархи - коломойський, ахметов, пінчук, боголюбський, зеленський,фрідман, фірташ, фрідман, льовочкін, а не цукерки, які виготовляє Порошенко. Хоч бери "Рошен", а хоч бери АВК, "Житомирські ласощі", "Міленіум", чи молдовські, чи білоруські, чи англійські, італійські, чеські..., а газ і електроенергію тільки тих олігархів, які ними тут володіють і інших немає. Нарід захаває і заглотне подалі гачок з пропаганднаживкою, що ніколи не виплутається і-з цих олфгархічних реальних сіток.
показати весь коментар
30.06.2022 10:27 Відповісти
Шо и даже Коломойшу запишут в олигархи? А зеленского? Бо они тут самые главные из всех олигархов. Вернее, он. Коломойша - ,,царь и бог" (с)
показати весь коментар
30.06.2022 10:39 Відповісти
ви ніпанімаїтє, ета другоє!
показати весь коментар
30.06.2022 10:52 Відповісти
а бєню, себе, і все зелене шобло туди запише? чи чергова спроба доколупатися до Пороха?
показати весь коментар
30.06.2022 10:48 Відповісти
Такого закона нет нигде в мире, и ЗЕбанутое стадо придумало его только по одной причине, что-бы насолить Пороху. Ну а теперь, если посчитать сколько бабла накосил буба за 3 года своего быкования, то он и его тесть точно попадают в этот список. А шо там с Беней КАЛомойским? На эту бородатую свинью завели кучу дел во многих странах мира, как на вора, ворующего миллиарды.
показати весь коментар
30.06.2022 10:50 Відповісти
боже, яке ганьбище....
ні для без зашквару
показати весь коментар
30.06.2022 10:50 Відповісти
РНБО є виключно консультативний орган і ніякі держрішення ухвалювати не може це прерогатива Ради та президента котрих обрав народ України, тому це рішення не має жодною сили і може бути легко скасоване. Гугнява мохнатка вирішив, що він тут цар і бог, то настане той день коли переїде в сміттевий бак на постійне місце проживання.
показати весь коментар
30.06.2022 10:52 Відповісти
Знову Зе клоуни будуть полювати на Пороха, бо чуюють що разом з перемогою України
повстане питання про суд над Боневтіком, суспільний суд, чи кримінальний, це вже інше
питання, але суд буде, бо здати Південь України це той же злочин що і влада Франції у
1940 здалася Гітлєру без супротиву.
Зараз кацапські журнашлюшки пишуть що Маріупольцям Зе влада не роздавала зброю
тому що вони не вважали себе Українцями і пішли би проти Київа
показати весь коментар
30.06.2022 11:11 Відповісти
Шо.... Опять?
показати весь коментар
30.06.2022 11:14 Відповісти
Зараз на часі "формування та ведення реєстру" предателів в офісі президента та його команді
показати весь коментар
30.06.2022 11:15 Відповісти
Цікаво, хто перший у списку, Петро, чи може Бєня?
показати весь коментар
30.06.2022 11:55 Відповісти
займитесь лучше подготовкой мужского населения, которое в городах шастает к обороне и научите пользоваться оружием. Подключите врачей, которые могут надать помощь в своем, доме , районе.
показати весь коментар
30.06.2022 12:12 Відповісти
Брєд. Мати у власності ліцензію на тв канал, радіо та інше медіа це дуже дороге задоволення.

Його може дозволити собі лише магнат чи олігарх.

Це буде обманом коли появиться заборона на володіння медіа багатими людьми.

Тому що вони залишиться власниками через підставних осіб, тільки ось прості люди більше не зможуть знати що наприклад 1+1 говорить в інтересах Коломойського тому що він його власник.

Все робити треба навпаки.

Прості люди повинні знати на всі 100% що ось цей канал є власністю такого то магната, а отже очевидно що він віщає в його інтересах. Очевидно що він буде його піарити, хвалити та можливо брехати в його інтересах. Просто цьому треба вчити людей.
показати весь коментар
30.06.2022 18:41 Відповісти
 
 