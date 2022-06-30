Зеленський ввів у дію рішення РНБО про порядок формування та ведення реєстру олігархів
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про реєстр олігархів. Зокрема, про порядок його формування та ведення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ президента від 29 червня.
Реєстр вестиметься в електронній формі державною мовою. До нього не вноситимуть дані, які містять державну таємницю та службову інформацію.
При цьому дані про олігархів, які вносяться до Реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.
Відомості про олігархів міститимуть ПІБ, дату і місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування визнання особи олігархом.
До реєстру матимуть доступ декларанти, реєстратори, співробітники подання і адміністратора реєстру, а також голова, секретар і члени РНБО, і посадові особи і працівники інших державних органів.
Будь ласка, зачекайте...
Вони так і так фінансуватимуть трухінськими конвертами олігархічні партії і нардепів, та й депутатів всіх рівнів - але власних. Для них головне - уникнути цивілізованого законодавства про лобізм.
а взагалі, Зупермен займається муйньою замість оборони Держави.. і тупо готується до другого терміну сцарювання, бо збрехав про Єдиний термін, а відповідати за результатами Першого щось не хочеться
ні для без зашквару
повстане питання про суд над Боневтіком, суспільний суд, чи кримінальний, це вже інше
питання, але суд буде, бо здати Південь України це той же злочин що і влада Франції у
1940 здалася Гітлєру без супротиву.
Зараз кацапські журнашлюшки пишуть що Маріупольцям Зе влада не роздавала зброю
тому що вони не вважали себе Українцями і пішли би проти Київа
Його може дозволити собі лише магнат чи олігарх.
Це буде обманом коли появиться заборона на володіння медіа багатими людьми.
Тому що вони залишиться власниками через підставних осіб, тільки ось прості люди більше не зможуть знати що наприклад 1+1 говорить в інтересах Коломойського тому що він його власник.
Все робити треба навпаки.
Прості люди повинні знати на всі 100% що ось цей канал є власністю такого то магната, а отже очевидно що він віщає в його інтересах. Очевидно що він буде його піарити, хвалити та можливо брехати в його інтересах. Просто цьому треба вчити людей.