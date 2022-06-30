Зеленський ввів у дію рішення РНБО про порядок формування та ведення реєстру олігархів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про реєстр олігархів. Зокрема, про порядок його формування та ведення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ президента від 29 червня.

Реєстр вестиметься в електронній формі державною мовою. До нього не вноситимуть дані, які містять державну таємницю та службову інформацію.

При цьому дані про олігархів, які вносяться до Реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Відомості про олігархів міститимуть ПІБ, дату і місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування визнання особи олігархом.

До реєстру матимуть доступ декларанти, реєстратори, співробітники подання і адміністратора реєстру, а також голова, секретар і члени РНБО, і посадові особи і працівники інших державних органів.

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