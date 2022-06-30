Ракети випустили з Курської області: СБУ встановила обставини запуску ракет по ТРЦ у Кременчуці. ВIДЕО
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Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий воєнний злочин у Кременчуці. Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.
Дані СБУ свідчать, що запуск ракет типу "Х-22" здійснено зі стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ.
"На відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.
Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу. Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити", - йдеться у повідомленні.
Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок.
"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – додав Іван Баканов.
Нагадаємо, що СБУ 27 червня розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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Якби цілили в Крюковський міст, то не попали в лодочні причали. Бо міст - доволі велика металева конструкція.
Виходить рашисти використовують ракетну зброю не за призначенням. І як вони збираються воювати з флотом НАТО, коли вистріляють всі ракети по мирному населенню?
Про недосконалість системи наведення говорить той факт, що штатною кількістю Х-22 для знищення типової надводної цілі "авіаносець" є дев'ять одиниць. А у часи СРСР для відпрацювання атак по наземних цілях використовували полігон у астраханські пустелі де були побудовані окремі чіткі радіоконтрастні мішені. Все це разом вже на стадії доктрини використання Х-22 у випадку війни передбачало її використання з ядерними ************. Тобто, у радянському стилі, радіус кругового відхилення компенсувався радіусом гарантованого ураження.
Якщо використовувалась інерціальна система наведенння, то кругове ймовірне відхилення ракети з такою пасивною системою наведення при стрільбі по площах складає до 5 км.
https://armius.ru/goroda/kursk-i-kurskaya-oblast
448-я ракетная бригада
в/ч 35535
305502, Курская область, Курский р-н, пос. Маршала Жукова, 12 9К79-1 «Точка», в/ч 35535
8(4712)70-19-25
53 зрбр ПВО СВ «Бук,»
в/ч 32406
305502, Курская область, Курский р-Н, пос. Маршала Жукова, в/ч 32406
8(910)31-94-534, 8(4712)72-05-35
27-я отдельная бригада РХБЗ
в/ч 11262
305016, г. Курск-16, ул. Дзержинского, 92, в/ч 11262
8(4712)52-97-07
564 об РХБЗ
в/ч 33464
305000, г.Курск, в/ч 33464
189 об РХР
в/ч 18927
305000, г.Курск, в/ч 18927
4-й обаэп
в/ч 23413
305000, г.Курск, в/ч 23413
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364-й об РХР
в/ч 33111
305000, г.Курск, в/ч 33111
16-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы
в/ч 64055
305029, г. Курск-29, ул. Карла Маркса, 67/1, в/ч 64055
8(4712)53-00-55
163-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
в/ч 61458
305029, г.Курск, ул.Карла Маркса, 67/1
8(4712)33-00-55
164-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
в/ч 41063
305000, г.Курск, в/ч 41063
165-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
в/ч 84694
305502,Курская обл., Курский р-н, пос.Маршала Жукова, в/ч 84694
172-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
в/ч 84713
305502, Курская обл., Курский р-н, пос.Маршала Жукова, в/ч 84713