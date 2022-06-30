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Новини За кордоном
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Польща (5176) допомога (5072) збір (160) Bayraktar TB2 (92) Байрактар (158)

Поляки збирають гроші на "Байрактар" для України. Перший мільйон злотих вже є

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байрактар,bayraktar

У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт акції.

"Литовці зібрали кошти миттєво, і фірма, що виготовляє Байрактари, вирішила віддати безпілотник Україні безкоштовно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню. Пізніше так само відбулося і з наступним збором коштів на три Байрактари! Тепер наша черга", - йдеться у повідомленні.

Наразі вдалося зібрати понад 1 млн злотих. На купівлю безпілотника потрібні 22,5 млн. Збір триватиме ще 28 днів.

Також читайте: Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков

Поляки збирають гроші на Байрактар для України. Перший мільйон злотих вже є 01

Якщо коштів не вистачить на купівлю "Байрактара", організатори обіцяють передати все зібране для ЗСУ. Так само вчинять із надлишками коштів, якщо зібрати вдасться більше, ніж коштує безпілотник.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Друг познается с беде. Поляки это подтвердили.
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30.06.2022 10:26
+11
Поляки молодці!
Навіть километрові черги з авто на кордоні (усіх пунктах пропуску) створені ворогами з оточення боневтіка (розрахунок був на викликання негативу) але не зупинили прагнення Поляків допомогати Україні.
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30.06.2022 10:25
+9
Велика подяка полякам і всім, хто збирає кошти на потреби нашого війська! Але чому трендом є саме Байрактари? За словами Рєзнікова, практично всі потужності з виробництва цих апаратів задіяні на виконання замовлення від України. У наших військових є й більш нагальні потреби на які потрібні кошти!
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30.06.2022 10:31
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Поляки молодці!
Навіть километрові черги з авто на кордоні (усіх пунктах пропуску) створені ворогами з оточення боневтіка (розрахунок був на викликання негативу) але не зупинили прагнення Поляків допомогати Україні.
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30.06.2022 10:25 Відповісти
Друг познается с беде. Поляки это подтвердили.
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30.06.2022 10:26 Відповісти
Велика подяка полякам і всім, хто збирає кошти на потреби нашого війська! Але чому трендом є саме Байрактари? За словами Рєзнікова, практично всі потужності з виробництва цих апаратів задіяні на виконання замовлення від України. У наших військових є й більш нагальні потреби на які потрібні кошти!
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30.06.2022 10:31 Відповісти
У этого организатора именно такая идея. А есть и другие сборы.
Проигнорируйте итальянский флаг, пишу из отпуска.
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30.06.2022 10:36 Відповісти
Український безпілотник PD-2 це найкраще, що є з безпілотників українського виробництва

Тарас Чмут, засновник "Повернись живим".
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30.06.2022 10:41 Відповісти
в это время за поребриком никак не скинутся на носки...
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30.06.2022 11:06 Відповісти
Давайте казати чесно, на Донбасі щільність кацапського ППО настільки велика, що ті байрактари - до сраки - їх миттєво збивають. Єпошити кацапські колони без прикриття - будуть норм, однак у позиційний війні, яка зараз на сході і півдні ці літальні апарати ніпрощо.
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30.06.2022 11:39 Відповісти
Байрактару знайдеться застосування. Я вже не говорю про психологічний тиск на оккупантів. Гарна ініціатива. Слава Україні! Дякуємо братньому польському народу.
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30.06.2022 11:46 Відповісти
Полякам щира подяка за величезну підтримку нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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30.06.2022 12:28 Відповісти
 
 