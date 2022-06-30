Поляки збирають гроші на "Байрактар" для України. Перший мільйон злотих вже є

У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт акції.

"Литовці зібрали кошти миттєво, і фірма, що виготовляє Байрактари, вирішила віддати безпілотник Україні безкоштовно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню. Пізніше так само відбулося і з наступним збором коштів на три Байрактари! Тепер наша черга", - йдеться у повідомленні.

Наразі вдалося зібрати понад 1 млн злотих. На купівлю безпілотника потрібні 22,5 млн. Збір триватиме ще 28 днів.

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Якщо коштів не вистачить на купівлю "Байрактара", організатори обіцяють передати все зібране для ЗСУ. Так само вчинять із надлишками коштів, якщо зібрати вдасться більше, ніж коштує безпілотник.