Поляки збирають гроші на "Байрактар" для України. Перший мільйон злотих вже є
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт акції.
"Литовці зібрали кошти миттєво, і фірма, що виготовляє Байрактари, вирішила віддати безпілотник Україні безкоштовно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню. Пізніше так само відбулося і з наступним збором коштів на три Байрактари! Тепер наша черга", - йдеться у повідомленні.
Наразі вдалося зібрати понад 1 млн злотих. На купівлю безпілотника потрібні 22,5 млн. Збір триватиме ще 28 днів.
Якщо коштів не вистачить на купівлю "Байрактара", організатори обіцяють передати все зібране для ЗСУ. Так само вчинять із надлишками коштів, якщо зібрати вдасться більше, ніж коштує безпілотник.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть километрові черги з авто на кордоні (усіх пунктах пропуску) створені ворогами з оточення боневтіка (розрахунок був на викликання негативу) але не зупинили прагнення Поляків допомогати Україні.
Проигнорируйте итальянский флаг, пишу из отпуска.
Тарас Чмут, засновник "Повернись живим".