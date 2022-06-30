Окупанти вивезли перші 7 тис. тонн зерна з Бердянська до "дружніх країн"

Російські окупанти продовжують красти українське зерно та вивозити його за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"З порту в Бердянську після кількох місяців простою пішло перше судно з 7 тис. тонн зерна, які відправлені до дружніх країн", - йдеться в повідомленні.

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