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Бердянськ (370) війна (56544) зерно (1235) Росія (47244)

Окупанти вивезли перші 7 тис. тонн зерна з Бердянська до "дружніх країн"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

Російські окупанти продовжують красти українське зерно та вивозити його за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"З порту в Бердянську після кількох місяців простою пішло перше судно з 7 тис. тонн зерна, які відправлені до дружніх країн", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А чего не потопили эту баржу? Или в договорняке с рашистами?
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30.06.2022 10:16 Відповісти
Не для того зеленський розміновував чонгар і здвав південь України щоб зараз баржі топити
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30.06.2022 10:21 Відповісти
Вот непонемаю - если русские зерно или метал вивезли из Украини то пачему некто судом от них непросит деньги за это! Ведь мы (Европа) платим русским за газ? Так что деньги до которих можно дотенутся есть и их можно изять?
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30.06.2022 10:24 Відповісти
якщо цих падлюк не карати то будуть ще більше нахабніти і далі все вивозити
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30.06.2022 12:09 Відповісти
Тоже интересно стало - почему флагман военно-морского флота смогли потопить, а баржу с зерном нет ?!
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30.06.2022 12:33 Відповісти
 
 