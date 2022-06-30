Білий дім - про бажання Зеленського закінчити війну до кінця року: "Путін хоче атакувати"

США хотіли б, щоб війна РФ проти України закінчилася сьогодні. Але російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати атаки.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки при президенті США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Інтерв'юер зазначила надію президента Володимира Зеленського, що війна закінчиться до кінця року. Вона запитала: чи здійсненна така мета.

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася сьогодні. І вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін зробить правильні речі. Але Путін не показує наміру йти на переговори. Він показує наміри, що хоче продовжувати атакувати Україну і досягти військових цілей", – відповів Кірбі.

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Тому США продовжуватимуть допомагати Україні зміцнювати її оборону, наголосив чиновник адміністрації президента США Джо Байдена.