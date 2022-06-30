Білий дім - про бажання Зеленського закінчити війну до кінця року: "Путін хоче атакувати"
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США хотіли б, щоб війна РФ проти України закінчилася сьогодні. Але російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати атаки.
Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки при президенті США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Інтерв'юер зазначила надію президента Володимира Зеленського, що війна закінчиться до кінця року. Вона запитала: чи здійсненна така мета.
"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася сьогодні. І вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін зробить правильні речі. Але Путін не показує наміру йти на переговори. Він показує наміри, що хоче продовжувати атакувати Україну і досягти військових цілей", – відповів Кірбі.
Тому США продовжуватимуть допомагати Україні зміцнювати її оборону, наголосив чиновник адміністрації президента США Джо Байдена.
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Хоча: а чи він знає про це?
Мусить знати, хоча би тому, що він, Кірбі, є постійним (точніше: систематичним) учасником Київського безпекового форуму; а там Арсеній Яценюк та Данило Лубківський чітко доводять учасникам хто за що і почім. Значить - не міг "забути", але не хоче говорити... Чому?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1116501429211223&id=100025541304253
Мене особисто лякає, що наш президент далі не усвідомлює складність ситуації, коли на кону питання виживання чи існування держави, створення з допомогою Заходу хоч наближеного військового паритету, але поки наша перемога не проглядається., а воно озвучує далі нездійснені мрії.
Він же у нас готувався цілий рік до війни як "стрекоза"
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как
войназима катит в глаза.