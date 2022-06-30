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Білий дім - про бажання Зеленського закінчити війну до кінця року: "Путін хоче атакувати"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джон,кирби,кірбі

США хотіли б, щоб війна РФ проти України закінчилася сьогодні. Але російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати атаки.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки при президенті США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Інтерв'юер зазначила надію президента Володимира Зеленського, що війна закінчиться до кінця року. Вона запитала: чи здійсненна така мета.

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася сьогодні. І вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін зробить правильні речі. Але Путін не показує наміру йти на переговори. Він показує наміри, що хоче продовжувати атакувати Україну і досягти військових цілей", – відповів Кірбі.

Також читайте: Розвідка США говорить, що Путін усе ще планує захопити більшу частину України, - Reuters

Тому США продовжуватимуть допомагати Україні зміцнювати її оборону, наголосив чиновник адміністрації президента США Джо Байдена.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
А українці хочуть, щоб путін здох. І що тепер?
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30.06.2022 10:22
+22
не слухайте цього ідіота, а краще більше допомагайте нам зброєю. ЗСУ все зроблять
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30.06.2022 10:26
+20
Потрібна важка зброя і в великій кількості щоб "окурок" сдох від злоби за поразку у війні з Україною. Щоб рашофашисти завили від втрат .
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30.06.2022 10:25
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А українці хочуть, щоб путін здох. І що тепер?
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30.06.2022 10:22 Відповісти
Це тей пропутінський ******** який хоче щоб ми здалися *****? Тільки вчора про нього(Кірбі) і Салівана вже казали, що вони готові хоч Флоріду віддати РФ, для того щоб отримати пару мільйонів з кармана *****....
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30.06.2022 10:24 Відповісти
Потрібна важка зброя і в великій кількості щоб "окурок" сдох від злоби за поразку у війні з Україною. Щоб рашофашисти завили від втрат .
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30.06.2022 10:25 Відповісти
як всі сьогодні розуміють, що нам потрібно більше зброї і навіть зебіли 73%, які ще до лютого вперто підтримувало "велике крадівництво" а не укреплення оборони, не збільшення чисельності армії і виготовлення ракет. І знову всі обвизавають захід і ледь вже не вимагають зброї, забувши, що в цьому винен один, який є будівником допріг. Запитуйте в нього де наша зброя? А захід чим зможе, тим допоможе.
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30.06.2022 10:30 Відповісти
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
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30.06.2022 10:56 Відповісти
і на це маємо відповідь. Кому давати високоточну зброю єрмаку, татарову, смірнову? Щоб вона через пів години була на засрашці? Просили прибрати цих агентів парашії, прибрали? А де прокурор САП?
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30.06.2022 11:13 Відповісти
Допмога идет по системе нон стоп❗👍
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30.06.2022 10:38 Відповісти
не слухайте цього ідіота, а краще більше допомагайте нам зброєю. ЗСУ все зроблять
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30.06.2022 10:26 Відповісти
Це хто з них ід..т? Бо вчора знову наслухалась про корупцію, друганів і,що для зе війна уже закінчилась,коли орки від Києва відійшли. Боріться до кінця,іначе потомки дякую не скажуть. Хотя Данілов зазначив,що думка оп Україну не цікавить,бо 88% сказали до Перемоги України
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30.06.2022 10:30 Відповісти
як хто? найвеличніше
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30.06.2022 10:58 Відповісти
чиї потомки не скажуть дякую, ті що мають вілли в Італії, Ялті, Лондоні, чи ті, що ховаються по підвалах і голодують, бо хзтось вирішив попіаритися і всі оборонні гроші витратив на "велике крадівництво", якого вже немає і немає ракет?
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30.06.2022 11:15 Відповісти
We will fight! We will win!
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30.06.2022 10:27 Відповісти
бубочка в голове уже все закончил, но где-то великий переговорщик просчитался
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30.06.2022 10:27 Відповісти
Ну а що ти поробиш якщо у нас президент ідіот, він же не вірив шо кацапня нападе, а тепер війна у нього закінчиться в голові звичайно, кончене
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30.06.2022 10:28 Відповісти
Орки покинули Змеиный. Нам сообщают, что от острова отошло около 5 недобитых корабликов с вс рф на борту, а оставшуюся технику они подожгли.

Информация требует подтверждения.
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30.06.2022 10:28 Відповісти
Чекаемо доказiв👍
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30.06.2022 10:39 Відповісти
Кірбі забув додати, що ***** і його камарілья вимагають капітуляції України і її повернення в склад лаптєногої імперії, звісно, в статусі колонії. І що саме це є першою головною ціллю розвязаної ним війни. І що є інші цілі - але після України.

Хоча: а чи він знає про це?
Мусить знати, хоча би тому, що він, Кірбі, є постійним (точніше: систематичним) учасником Київського безпекового форуму; а там Арсеній Яценюк та Данило Лубківський чітко доводять учасникам хто за що і почім. Значить - не міг "забути", але не хоче говорити... Чому?
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30.06.2022 10:29 Відповісти
Усі відповіді на бажання зе є внизу і від Данілова і від волі народу вірніше його 88%.
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30.06.2022 10:32 Відповісти
Война идёт 8 лет, если кто не заметил...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1116501429211223&id=100025541304253
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30.06.2022 10:41 Відповісти
У зелепіторів війна вже закінчується, прокацапські ниці холуї
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30.06.2022 10:43 Відповісти
Запад дайте вооружение, чтобы выбить за пределы Украины нашего с вами лютого врага.
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30.06.2022 10:49 Відповісти
Кірбі правий, війну не можна закінчити одним бажанням, а тим більше планово- календарно. Я розумію, що Зеля хоча на Буковелі знову відірватися зо 2 тижні, але пора вже нарешті попрацювати і на Україну. Україною ніяк не може бути Беня, слуги, ОПа чи Абрамович.
Мене особисто лякає, що наш президент далі не усвідомлює складність ситуації, коли на кону питання виживання чи існування держави, створення з допомогою Заходу хоч наближеного військового паритету, але поки наша перемога не проглядається., а воно озвучує далі нездійснені мрії.
Він же у нас готувався цілий рік до війни як "стрекоза"

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как война зима катит в глаза.
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30.06.2022 11:05 Відповісти
Исходить нужно из того, что 73% идиотов избрали дегенерата, и теперь мы пожинаем плоды их дебилизма. Зато не Порошенко
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30.06.2022 11:12 Відповісти
Темп войны изменился. На мой диванный взгляд в этом году война точно не закончится.
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30.06.2022 11:18 Відповісти
 
 