Ключовий фактор перемоги - здатність українців виснажувати ворога, - розвідка Великої Британії

Результати війни визначить здатність українського війська вести затяжні бої, а потім відходити на більш вигідні позиції.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що українські війська продовжують утримувати позиції в місті Лисичанськ.

"Російські війська продовжують здійснювати підхід повзучого оточення з Попаснянського напрямку, усуваючи необхідність форсування річки Сіверський Донець на цій ділянці. Поточні наземні бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, що в 10 км на південний захід від центру міста", - йдеться в огляді.

На оперативному рівні російські сили, за даними британської розвідки, продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників на півночі Донецької області, наступаючи з Ізюма.

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"Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж потрапити в оточення, і надалі буде ключовим фактором результату кампанії", - зазначають у розвідці.