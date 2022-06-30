УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14669 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 313 20
Велика Британія (3678) війна (56544) розвідка (3620)

Ключовий фактор перемоги - здатність українців виснажувати ворога, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,артилерія

Результати війни визначить здатність українського війська вести затяжні бої, а потім відходити на більш вигідні позиції.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що українські війська продовжують утримувати позиції в місті Лисичанськ.

"Російські війська продовжують здійснювати підхід повзучого оточення з Попаснянського напрямку, усуваючи необхідність форсування річки Сіверський Донець на цій ділянці. Поточні наземні бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, що в 10 км на південний захід від центру міста", - йдеться в огляді.

На оперативному рівні російські сили, за даними британської розвідки, продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників на півночі Донецької області, наступаючи з Ізюма.

Дивіться: Снайпер ССО знищує групу російських окупантів. ВIДЕО

"Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж потрапити в оточення, і надалі буде ключовим фактором результату кампанії", - зазначають у розвідці.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
показати весь коментар
30.06.2022 10:53
+11
Яка цікава новина про Порошенко в Лондоні. Але я Вам відкрию таємницю, що четвертий рік в Україні Президентом є не Порошенко, а Зеленський. Не чули? Тому де він побажає, то там і відпочиває, чим більше зі своєю сім'єю, а не так як деякі відпочивали з юліями *******? А Ви не знаєте де відпочиває Коломойський, Ахметов, Новінський, Пінчук, Шифіри, Юзік, Наумов? А де син Коломойського і весь "95 квартал"? Але є правдою те, що Порошенко не відпочивав, а поїхав придбати грузові авто для ЗСУ, не чули? А шще він має право поїсти? Я думаю, що людина має право і необхідність їсти і він це зробив там, де побажав і за свої кошти, а не так як Боневтік в Одесі за кошти контрабандистів.
показати весь коментар
30.06.2022 11:08
+10
Володя Зеленський робить все від нього залежне, щоб вииснажити свого і пуйловського ворога Порошенко. Сьогодні ввів своє бачення, як нарешті його приструнити, а то не дає здати клаптика ми Україну, то їздить на Саміти, то привозить зброю і обладнання. США і Англія давно просили Володю вичистити із влади єрмаків і татарових, зробили це? А призначили прокурора САП? То чого ми до них дупою, а вони до нас мають обличчям?
показати весь коментар
30.06.2022 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
показати весь коментар
30.06.2022 10:53 Відповісти
Вони знущаються.
показати весь коментар
30.06.2022 10:55 Відповісти
Володя Зеленський робить все від нього залежне, щоб вииснажити свого і пуйловського ворога Порошенко. Сьогодні ввів своє бачення, як нарешті його приструнити, а то не дає здати клаптика ми Україну, то їздить на Саміти, то привозить зброю і обладнання. США і Англія давно просили Володю вичистити із влади єрмаків і татарових, зробили це? А призначили прокурора САП? То чого ми до них дупою, а вони до нас мають обличчям?
показати весь коментар
30.06.2022 10:57 Відповісти
Яка цікава новина про Порошенко в Лондоні. Але я Вам відкрию таємницю, що четвертий рік в Україні Президентом є не Порошенко, а Зеленський. Не чули? Тому де він побажає, то там і відпочиває, чим більше зі своєю сім'єю, а не так як деякі відпочивали з юліями *******? А Ви не знаєте де відпочиває Коломойський, Ахметов, Новінський, Пінчук, Шифіри, Юзік, Наумов? А де син Коломойського і весь "95 квартал"? Але є правдою те, що Порошенко не відпочивав, а поїхав придбати грузові авто для ЗСУ, не чули? А шще він має право поїсти? Я думаю, що людина має право і необхідність їсти і він це зробив там, де побажав і за свої кошти, а не так як Боневтік в Одесі за кошти контрабандистів.
показати весь коментар
30.06.2022 11:08 Відповісти
синок Порошенка -- артилерист не можна додому виманити -- за Зеленським з повістками бігали -- ніхто на передок не хоче
показати весь коментар
30.06.2022 11:24 Відповісти
Так розумію що ти особисто пишеш з передової після того як із своєю батареєю Зміїний накрив ? ((
Перед тим як комусь кістки мити - на себе подивися !
показати весь коментар
30.06.2022 11:33 Відповісти
Шустрии я вже давно на пенсіі -- в армію мене хіба шо на латки
показати весь коментар
30.06.2022 11:40 Відповісти
Відкривач таємниць ! Не пиши так багато тексту ні про що людині , яка твою думку сформулювала одним реченням що ти не зумів правильно зрозуміти .
показати весь коментар
30.06.2022 11:39 Відповісти
При всій моїй повазі-перемога через відступ?Що це за гра словами?Кажіть прямо,що Україна самостійно не в змозі в цій війні нав'язувати ініціативу та вести наступальні дії.
показати весь коментар
30.06.2022 10:59 Відповісти
При всій моїй повазі - чому ти і досі на передовій кістьми не поліг щоб ЗСУ на тебе дивилися і не відступали ? Ти раніше під ніком іван сулима писав ?
показати весь коментар
30.06.2022 11:35 Відповісти
ну... думаю всі знають як скіфи перемогли персів, відступали і засипали колодязі... поки ті не почали дохнути... поки вони до Львова дійдуть, від самої РФ нічого не лишиться
показати весь коментар
30.06.2022 11:51 Відповісти
головне, щоб наші хлопці були живі і здорові
показати весь коментар
30.06.2022 11:52 Відповісти
Необхідно усувати недоліки в управлінні військами напрямку, як це мало місце при прориві рашистів у Тошківці, де запізно відреагували артилерією та резервами.
Централізоване управління передбачає контроль і зворотній зв'язок (також і в буквальному розумінні). Зараз особливо це актуально для різних у ступені боєздатності українських підрозділів і загонів, що займають позиції в районі Лисичанська, для організації стійкої оборони міста.
показати весь коментар
30.06.2022 11:02 Відповісти
Оточити річечка не дозволить,а про стратегічне оточення, то писати можна все. Дорогу також не перекрили,ні в одному місці. Так що Україна ще повоює за Лисичанськ.
показати весь коментар
30.06.2022 11:02 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2022 11:04 Відповісти
Наступ німців на СРСР був поступово зупинений через суворий клімат, великі відстані та ленд-ліз.
показати весь коментар
30.06.2022 11:11 Відповісти
 
 