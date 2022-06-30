Великі дорожні об’єкти в Росії вже не фінансують - гроші пішли на війну

В Росії спостерігається тенденція щодо скасування "дорожніх" держзакупівель. При цьому уряд РФ збирається виділити 2 трильйони рублів на відновлення економіки так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Про це пишуть "Сибирь.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Цього року Федеральна дорожня агенція РФ збиралася витратити на реконструкцію траси Р-504 "Колима" 5,3 млрд рублів. Такою є офіційна вартість 30 кілометрів єдиної автомобільної дороги, що з’єднує Якутськ і Магадан. Тендер на реконструкцію було скасовано у травні 2022 року.

Загальна протяжність "Колими" становить 2032 кілометри. Отже, за 2 трильйони рублів, обіцяних урядом Росії невизнаним республікам, трасу можна було б заасфальтувати понад шість разів.

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10 червня скасували тендер на роботи з капітального ремонту шляхопроводу через залізницю при під’їзді до аеропорту м. Чита на трасі Р-258 "Байкал" вартістю 6,6 млрд. рублів. Це у 300 разів менше, ніж фінансування "ДНР" та "ЛНР".

Заморожено плани з капітального ремонту ділянки автомобільної дороги А-376 від Хабаровська до Комсомольська-на-Амурі, які оцінювалися в 1,9 млрд рублів. Обсяг коштів, виділених на "відновлення" "ДНР" та "ЛНР", дозволив би відновити ділянку траси 1052 рази, або перетворити А-376 на багатосмугову автостраду.

Дороги в Челябінській області також ризикують залишитись без належного утримання. У регіональному Міністерстві дорожнього господарства та транспорту призупинили пошук постачальників на тендер вартістю 15,3 млрд рублів. Двох трильйонів могло б вистачити на те, щоби провести всі необхідні роботи з утримання доріг 130 разів.

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А ще на ці гроші можна було 161 раз розпочати та завершити будівництво першого етапу "Східного обходу" Новосибірська. У грудні минулого року вартість цього проєкту оцінювалася в 12,4 млрд рублів. "Обхід" життєво потрібний Новосибірську, щоб розвантажити центр міста від потоків транзитного транспорту. Завершення робіт вже переносилося кілька разів, і зараз у мерії говорять про те, що закінчення першого етапу не варто чекати раніше осені 2024 року.

Ще однією "жертвою" бойових дій, швидше за все, стане Арктична залізниця, або Північний широтний хід. Цей амбітний транспортний проект був задуманий ще у XX столітті, за сталінських часів, щоб з’єднати Північний Урал з Норильською залізницею, розташованою за Полярним колом. Будівництво дороги, яке велося переважно силами ув’язнених, зупинилося після смерті Сталіна.

Реалізація проєкту могла б назавжди вирішити проблему "північного завезення" та освоєння арктичних надр. Запуск Північного широтного ходу (ПШХ) дозволив би перевозити 24 мільйони тонн вантажів на рік, розвантажити Транссибірську та Байкало-Амурську залізничні магістралі. За оцінкою Мінтрансу РФ, загальна вартість проекту становить близько 500 млрд рублів.

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Через місяць після вторгнення російських військ в Україну стало відомо про повне "заморожування" будівництва Північного широтного ходу через дефіцит бюджету. У середині квітня на нараді "з розвитку Арктичної зони" Володимир Путін доручив, щоб робота над проектом не зупинялася. Однак через два місяці він особисто затвердив план грандіозної фінансової допомоги Донбасу.

Простий підрахунок, як і в попередніх прикладах, показує: 2 трильйони рублів для донбаських терористів = 4 ПШХ або одна залізниця від Салехарда до Магадана.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо про намір уряду РФ виділити 2 трильйони рублів на відновлення економіки так званих "Донецької та Луганської народних республік". Ще раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що темпи дорожнього будівництва в країні не повинні знижуватися.