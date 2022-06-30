УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14504 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 552 10
Білорусь (5971) війна (56544) Дуда (627)

Дуда висловив сумнів, що Білорусь офіційно вступить у війну проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів, що Білорусь офіційно вступить у війну Росії проти України.

Про це Дуда заявив на саміті НАТО у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Президент Польщі наголосив, що Білорусь вже надає підтримку російським військам у їхній агресивній війні.

"Звичайно, є деяка підтримка російській армії, російських військ з білоруського боку. Білоруські лікарні приймають російських військових, вони отримують там медичну підтримку", - сказав Дуда.

Водночас він висловив сумнів, що білоруська влада ухвалить рішення про офіційний вступ у війну.

"Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію у агресії проти України", - сказав він, утримавшись від подальших пояснень своєї оцінки.

Також читайте: Відповіддю на обстріл Кременчука має бути посилення військової підтримки України, - Дуда

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Так ванючіє лапатнікі теж офіційно війну не об'явили...
показати весь коментар
30.06.2022 11:15
+13
Офіційно можливо і ні, а фактично воює на боці росії з 24 лютого 2022 року і про це ми будемо довго пам'ятати, коли вони знову будуть намагатися стати "братами".
показати весь коментар
30.06.2022 11:17
+7
"деяка підтримка" це вторгнення 24.02 орків з території бульборусі та постійні ракетні обстріли з неї ж?
показати весь коментар
30.06.2022 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто их спрашивать будет? Как Куйло скажет, так Лука и прогнётся.
показати весь коментар
30.06.2022 11:13 Відповісти
Ну это сомнительно****** теряет хватку☝ А бульбаш хитер и ждёт момент для предательства❗
показати весь коментар
30.06.2022 11:22 Відповісти
Так ванючіє лапатнікі теж офіційно війну не об'явили...
показати весь коментар
30.06.2022 11:15 Відповісти
Офіційно можливо і ні, а фактично воює на боці росії з 24 лютого 2022 року і про це ми будемо довго пам'ятати, коли вони знову будуть намагатися стати "братами".
показати весь коментар
30.06.2022 11:17 Відповісти
"деяка підтримка" це вторгнення 24.02 орків з території бульборусі та постійні ракетні обстріли з неї ж?
показати весь коментар
30.06.2022 11:17 Відповісти
Ми також спочатку думали, що Хуúлобад не полізе...
показати весь коментар
30.06.2022 11:19 Відповісти
А це як? Оголость війну, чи що? Так це не у стилі бульбенфюрера. Він у всьому копіює парашу, а оскільки для параші це спецоперація, то про яке оголошення війни можна казати?
показати весь коментар
30.06.2022 11:19 Відповісти
А шо, Дуда повинен вийти і сказати: так бульбостан от от нападе, давайте прєвєнтівно його ядеркою бахнемо
показати весь коментар
30.06.2022 11:20 Відповісти
так і ***** офіційно (для своїх документів, і відповідно, для міжнародних) не розпочинав війни з Україною. Це в нього "денацифікація" і "допомога ЛДНР"
показати весь коментар
30.06.2022 11:26 Відповісти
"ссикливий нацизм" як він є
показати весь коментар
30.06.2022 11:31 Відповісти
 
 