Дуда висловив сумнів, що Білорусь офіційно вступить у війну проти України

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів, що Білорусь офіційно вступить у війну Росії проти України.

Про це Дуда заявив на саміті НАТО у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Президент Польщі наголосив, що Білорусь вже надає підтримку російським військам у їхній агресивній війні.

"Звичайно, є деяка підтримка російській армії, російських військ з білоруського боку. Білоруські лікарні приймають російських військових, вони отримують там медичну підтримку", - сказав Дуда.

Водночас він висловив сумнів, що білоруська влада ухвалить рішення про офіційний вступ у війну.

"Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію у агресії проти України", - сказав він, утримавшись від подальших пояснень своєї оцінки.

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