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Ворог евакуював залишки гарнізону зі Зміїного і, ймовірно, покинув острів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Залишки російського гарнізону евакуйовано зі Зміїного, ймовірно, ворог залишив острів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ уразили ще один російський "Панцир" на острові Зміїний, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+67
Правильное решение, в Чернобаевку как более безопасное место.
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30.06.2022 11:24
+60
На Змеином ЗСУ отрабатывают тактику освобождения Крыма.
Скоро и Крым будет так гореть, а рашисты драпать вплавь кто на чём.
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30.06.2022 11:24
+47
нарешті, дійшло, шо коли українці посилають на х#й, то треба йти?
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30.06.2022 11:25
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Правильное решение, в Чернобаевку как более безопасное место.
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30.06.2022 11:24 Відповісти
100%
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30.06.2022 11:33 Відповісти
На Змеином ЗСУ отрабатывают тактику освобождения Крыма.
Скоро и Крым будет так гореть, а рашисты драпать вплавь кто на чём.
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30.06.2022 11:24 Відповісти
Острів до речі візуально схожий на Крим, тільки в мініатюрі
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30.06.2022 11:29 Відповісти
"Гарпуни" і кілька "Нептунів" залишилось - залишився тільки наказ
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30.06.2022 11:38 Відповісти
нарешті, дійшло, шо коли українці посилають на х#й, то треба йти?
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30.06.2022 11:25 Відповісти
bezhati
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30.06.2022 11:37 Відповісти
Це добре але навіщо дали втекти вцілілим кацапським свиням...
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30.06.2022 11:25 Відповісти
Шоб другим рассказали куда рыло совать ненадо❗
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30.06.2022 11:27 Відповісти
Это что бы было кому рассказать, как они получили там звизды
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30.06.2022 11:29 Відповісти
за пайкою баланди може якось і складуть очередную балладу про якихось там 200х мальчікав-хробаків
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30.06.2022 13:04 Відповісти
Просто маленькі катери важко спіймати
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30.06.2022 11:33 Відповісти
Двома невеликими катерами багато орків не забрати. Не біда, що втекло півтора каліки.
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30.06.2022 11:43 Відповісти
Тебе не запитали (( Ну от скажи - скільки тобі років що таку дурню пишеш ?
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30.06.2022 11:55 Відповісти
неделю, как в Украине начали применять химарсы и рашисты покинули остров
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30.06.2022 13:21 Відповісти
А вы говорили нужны кампрамисы и переговоры с ******. Вот так рашисты должны и с дамбаса и крыма забрать свои манатки, трупы и уползти обратно в свои *****
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30.06.2022 11:27 Відповісти
Все чётко, даже не попрощались
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30.06.2022 11:28 Відповісти
Кацапы напоминают обычного трусливого гопника. Пока в ответку ему не вломишь в хлебало, не успокоится. Такие слов не понимают, только удар по харе
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30.06.2022 11:31 Відповісти
Зачем? Какой смысл? Оставайтесь, мля...
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30.06.2022 11:27 Відповісти
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30.06.2022 11:32 Відповісти
Шкода що так швидко пішли(
Мені подобалися новини про цей острів)
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30.06.2022 11:28 Відповісти
Та нічого. Є ще Чорнобаївка...
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30.06.2022 11:45 Відповісти
Тут ви помиляєтесь. Далекобійні системи тепер можна перекинути на інший потрібний напрямок фронту. Це вже рішатиме командування.
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30.06.2022 13:07 Відповісти
Сумно, що два швидкісні катери змогли там щось евакуювати. Невже втопити не було чим?
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30.06.2022 11:29 Відповісти
Так зрозумів що ти ЗСУ усім необхідним щоб катери топити забезпечив , а вони тебе не послухалися ? (( Дійсно сумно , співчуваю ((
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30.06.2022 11:59 Відповісти
Я усе життя сплачував податки державі, зараз на пенсії, тому питання забезпечення ЗСУ - це не до мене. І ніколи не голосував, як голосує стадо баранів, на кшталт тебе
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30.06.2022 13:45 Відповісти
необычно быстро начал вырабатываться условный рефлекс.
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30.06.2022 11:29 Відповісти
Читав кацапів сьогодні: "Задача на Змеином полностью выполнена! В качестве "жеста доброй воли" российские войска оставили остров!"
Все правильно! Отримали "з ноги в харю" на Поліссі і "в якості жесту доброї волі" - втекли! Тепер - Зміїний! Ну а потім і до Херсону та окупованого шматка Херсонщини справа дійде! (Надіюсь - у кацапів"доброї волі на все вистачить!)
КАзав мені колись старшина роти: "Один удар кулаком в лоб часто заменяет полгода воспитательной работы!"
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30.06.2022 12:10 Відповісти
Потрібно негайно в рамках міжнародної продовольчої безпеки передати острів в оренду скажімо Британії для моніторингу і забезпечення мирного судноплавства років на три для початку.Це дасть змогу флоту Її Величності королеви Британії знаходитися в чорному морі необмежений термін.Вони можуть розбудувати острів зробити з нього фортецю а потім або у спільній діяльності або передадуть Україні.Я вважаю там необхідно острів збільшити вдвічі залити з бетону укриття і склад.Побудувати злітну смугу до кілометра яка дасть змогу приймати малі і середні літаки голікоптери.
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30.06.2022 12:59 Відповісти
Міжнародну базу там розташувати за участі представників країн НАТО.
Я до речі це пропонував перед війною, коли з'явилася інфа що вони можуть полізти на острів
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30.06.2022 14:42 Відповісти
Орки були "упорные" проте не "огнеупорные"
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30.06.2022 11:29 Відповісти
Тікають на мУхосранск)))
Все буде УКРАЇНА!!!
Слава ЗСУ!!!
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30.06.2022 11:30 Відповісти
А що так? І чайку не попили?
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30.06.2022 11:30 Відповісти
Змієві Вали...місто Зміїв...
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30.06.2022 11:32 Відповісти
Мне интересен технический вопрос. Почему свинота может подплывать к Змеиному на скоростных катерах?
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30.06.2022 11:32 Відповісти
тому що в України нема свого ВМФ, який би був альтернативою ЧФ
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30.06.2022 11:34 Відповісти
bairaktary bili zanjeti navernoe
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30.06.2022 11:38 Відповісти
Потому што ми трі года мір в глазах кацапа іскалі вмєсто того чтоби ракєти дєлать ((
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30.06.2022 12:00 Відповісти
Україна має дозволити НАТО створити на Зміїному свою базу.
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30.06.2022 11:32 Відповісти
ni - te pustj srazu v Krimy poseljajutsa
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30.06.2022 11:39 Відповісти
Скажіть будь ласка - вони реально дов****би?
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30.06.2022 11:36 Відповісти
кацапи ще ті серливи якщо відчувають реально смаженим починають свалювати так було і з Київської обл Черніг і Сумскої так що при звільненні півдня пізніше при надходженні більше важкої зброї не факт що кацапи будуть стояти на смерть а почнуть втечу якщо буде цілий міст по кримському мосту
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30.06.2022 11:37 Відповісти
шкода - ЗСУ лоханулися з масовими обстрілами Зміїного

- треба було робити маленькі порізи, але весь час війни перемелюючи їхню живу силу і техніку - тепер вони пішли, і ми не зайдемо.
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30.06.2022 11:40 Відповісти
"Маленькі порізи" ніц не дали б. Там було задохолєри орків і їхнього стріляючого залізяччя.
А так - добре дали в писок виродкам, ті й забралися нахій.
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30.06.2022 11:49 Відповісти
лоханувся ти із своїм коментарем ((
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30.06.2022 12:02 Відповісти
Переговоры по Европейски.

Наглядный пример Будапештский меморандум. Много говорили, много бумаг, обещание гарантий. Украина отдала ядерное вооружение, практически Кучма уничтожил армию, распродал танки, ракеты, деньги украли. Гарантии оказались пустым местом. Россия зразу напала. Украину разрывают на части, бомбят, каждый день гибнут люди. Виноватых нет. Кучма на хорошей пенсии, пьет боржоми.

Украинские переговоры, оперативно, без всякой мороки и пустых обещаний орков сожгли на острове Змеином. Остатки орков уползают к себе на московские болота.

Вывод, любые переговоры необходимо вести с орками по украински, аналогично, как их провели на острове Змеином.
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30.06.2022 11:41 Відповісти
Я ще додав би, що окрім того, що куЧМО в чоколяді, то ще і його зять собі ні в чому не відмовляє. Навіть у благодійника бавиться.
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30.06.2022 11:51 Відповісти
Як гарно написано , я аж сльозу пустив (( Маленьке уточнення - аргументи для згаданих тобою перемовин по-українськи надали ті хто меморандум колись підписав ((
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30.06.2022 12:05 Відповісти
Жаль...Наши только пристрелялись ...********** прикольные мишени.Теперь придётся бить ракетами по газовым вышкам и военной базе в Севастополе...Куда же вы бурята 😂😂😂😂
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30.06.2022 11:42 Відповісти
Они долбодятлы, посмотрите, через месяц когда решат, что про них забыли, опять начнут всё на остров стягивать.
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30.06.2022 11:44 Відповісти
Наші військові підтверджують інформацію - після успішної операції українськими ракетними та артелирійськими підрозділами, ворог дійсно евакуював зі Зміїного залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Зараз на острові пожежа, лунають вибухи.
а клоуни заявили "В Минобороны России заявили, что российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный в качестве шага доброй воли и вывели находившийся там гарнизон"
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30.06.2022 11:51 Відповісти
А пачіму? Потому шо получілі п#3ди
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30.06.2022 11:52 Відповісти
«ВС рф 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон», - вот что ********* животворящая делает =)
Скоро и с Крыма так, в качестве "доброй воли"
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30.06.2022 11:58 Відповісти
Браво! Ответка за ТРЦ. ЗСУ выбили врага(мокселей) с острова - это очень болезненный имиджевый удар по росиянским генералам и особенно по самолюбию ракового карлика-шизоида))
Наглядная "демонстрация" того, как эффективно работают противо-корабельные комплексы и дальнобойные артиллерийские системы союзников).
Только не делайте ту же ошибку, что и рашисты - не везите на остров технику и людей. Пока остров простреливается с земли/воздуха/воды - нет смысла. Оптимальный вариант - ночью высадить группу спецназа, установить наш флаг, сделать фото отчет и скинуть Вове, пусть запилит у себя в твиттере новость, шо Змеиный наш)) У врага порвутся пердаки)), но наших людей не оставляйте там.
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30.06.2022 12:03 Відповісти
все, що залишилось від кацапів та їх металобрухту, влізло на 2 катери. зачот ЗСУ!
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30.06.2022 12:12 Відповісти
А шо так?
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30.06.2022 12:34 Відповісти
Ууу....серіал Зміїбаївка закінчився А хтось порахував скільки серій було? )
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30.06.2022 18:39 Відповісти
 
 