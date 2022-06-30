Ворог евакуював залишки гарнізону зі Зміїного і, ймовірно, покинув острів, - ОК "Південь"
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Залишки російського гарнізону евакуйовано зі Зміїного, ймовірно, ворог залишив острів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Південь".
"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.
Остаточні результати операції дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+67 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар30.06.2022 11:24
+60 IN UA 7395a7cc
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+47 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар30.06.2022 11:25
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Скоро и Крым будет так гореть, а рашисты драпать вплавь кто на чём.
Мені подобалися новини про цей острів)
Все правильно! Отримали "з ноги в харю" на Поліссі і "в якості жесту доброї волі" - втекли! Тепер - Зміїний! Ну а потім і до Херсону та окупованого шматка Херсонщини справа дійде! (Надіюсь - у кацапів"доброї волі на все вистачить!)
КАзав мені колись старшина роти: "Один удар кулаком в лоб часто заменяет полгода воспитательной работы!"
Я до речі це пропонував перед війною, коли з'явилася інфа що вони можуть полізти на острів
Все буде УКРАЇНА!!!
Слава ЗСУ!!!
- треба було робити маленькі порізи, але весь час війни перемелюючи їхню живу силу і техніку - тепер вони пішли, і ми не зайдемо.
А так - добре дали в писок виродкам, ті й забралися нахій.
Наглядный пример Будапештский меморандум. Много говорили, много бумаг, обещание гарантий. Украина отдала ядерное вооружение, практически Кучма уничтожил армию, распродал танки, ракеты, деньги украли. Гарантии оказались пустым местом. Россия зразу напала. Украину разрывают на части, бомбят, каждый день гибнут люди. Виноватых нет. Кучма на хорошей пенсии, пьет боржоми.
Украинские переговоры, оперативно, без всякой мороки и пустых обещаний орков сожгли на острове Змеином. Остатки орков уползают к себе на московские болота.
Вывод, любые переговоры необходимо вести с орками по украински, аналогично, как их провели на острове Змеином.
а клоуни заявили "В Минобороны России заявили, что российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный в качестве шага доброй воли и вывели находившийся там гарнизон"
Скоро и с Крыма так, в качестве "доброй воли"
Наглядная "демонстрация" того, как эффективно работают противо-корабельные комплексы и дальнобойные артиллерийские системы союзников).
Только не делайте ту же ошибку, что и рашисты - не везите на остров технику и людей. Пока остров простреливается с земли/воздуха/воды - нет смысла. Оптимальный вариант - ночью высадить группу спецназа, установить наш флаг, сделать фото отчет и скинуть Вове, пусть запилит у себя в твиттере новость, шо Змеиный наш)) У врага порвутся пердаки)), но наших людей не оставляйте там.