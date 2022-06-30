Повернути всі окуповані території Україні цілком реально, - голова МЗС Британії Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

Про це вона сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території" - заявила Трасс.

Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала: "Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу".

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