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Повернути всі окуповані території Україні цілком реально, - голова МЗС Британії Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс,ліз

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

Про це вона сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території" - заявила Трасс.

Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала: "Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Це не тільки реально-це буде зроблено...
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30.06.2022 11:32
+11
Все це реально, але без зеленого шапіто.
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30.06.2022 11:35
+10
Война будет долгой. Сам факт победы даже под сомнение не ставится. Вопрос лишь в цене. Если Запад будет шустрее поставлять оружие, то кацапов удастся разбить меньшими жертвами. В ином случае, победа дастся большими потерями и разрушениями.
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30.06.2022 11:39
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Це не тільки реально-це буде зроблено...
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30.06.2022 11:32 Відповісти
Саме так, завдяки і допомозі всього цивілізаційного світу
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30.06.2022 11:41 Відповісти
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
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30.06.2022 11:33 Відповісти
Все це реально, але без зеленого шапіто.
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30.06.2022 11:35 Відповісти
Редкую глупость написали . Помощь Украине , в т.ч. и вооружениями , во многом идет благодаря президенту Зеленскому , которьій отлично сумел подвигнуть коллективньій Запад на решительньіе действия .
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30.06.2022 13:08 Відповісти
язык не бережёте так вылизывать, боты опэшные. Дороги идите стройте, ездить не возможно
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30.06.2022 13:23 Відповісти
Все йде наперекір зеленому і заслуги зеленого ніякої.
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30.06.2022 16:38 Відповісти
І ми це зробимо!
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30.06.2022 11:37 Відповісти
То можна, але.... на тих територіях живуть зомбі. От як з ними бути?
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30.06.2022 11:38 Відповісти
чого переживати тобі з ними не жити - розберемось якось
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30.06.2022 11:42 Відповісти
кацапи коли окупували крим чи Херсон не думали що там живуть татари українці просто окупували і сказали тут росія це не хвилювало їх що там як вони кажуть бандеровці націоналісти живуть зомбі чи ні Крим це українська теріторія це їх проблеми коли орки окупували ті переобулись так само і цього разу частина якщо не згодна свалить в мордор ніхто не тримає насильно хто захоче прийдеться приймати нові старі правила
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30.06.2022 11:44 Відповісти
Давно не слышно новостей про мистера Бонда.
Для него есть интересная работа.
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30.06.2022 11:39 Відповісти
Война будет долгой. Сам факт победы даже под сомнение не ставится. Вопрос лишь в цене. Если Запад будет шустрее поставлять оружие, то кацапов удастся разбить меньшими жертвами. В ином случае, победа дастся большими потерями и разрушениями.
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30.06.2022 11:39 Відповісти
К сожалению Кубань,Воронеж,Белгород в этот раз не удастся вернуть.Придётся ждать полного развала РФ и потом только мы сможем вернут все земли на момент 1919-1922 годов!Слава Украине!
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30.06.2022 11:48 Відповісти
Тобі землі мало ? Чи ти , невизначений vpn , думаєш що тут зараз срач розпочнеться за території ? Кому ***** засрана за століття кацапами територія потрібна ? Там після них іще століття рекультивацію проводити ((
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30.06.2022 12:11 Відповісти
Украине нужны томагавки Великобритании и США!
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30.06.2022 11:48 Відповісти
Это реально но невыполнимо.
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30.06.2022 12:03 Відповісти
фраза у тебе нереально бездумна вийшла ((
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30.06.2022 12:12 Відповісти
Вам скудоумам всегда так кажется.
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30.06.2022 12:15 Відповісти
 
 