П'ять підводних човнів вивела в море РФ з окупованого Севастополя, - ЗМІ

З окупованого Севастополя в море вивели п'ять підводних човнів із семи, що перебувають у складі Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, у Південній бухті окупованого Севастополя стоять два підводні човни проєкту 636.3 "Варшавянка" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. Субмарини пришвартовані до причалів на східному березі бухти.

У складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Таким чином, у морі зараз знаходяться п'ять із семи підводних човнів Чорноморського флоту, при цьому чотири в стані готовності до ведення бойових дій і один на ходових випробуваннях.

Підводні човни проєкту "Варшавянка" є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Можливість нести цей вид ракет також отримала "Алроса" після проведеної модернізації.

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