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П'ять підводних човнів вивела в море РФ з окупованого Севастополя, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З окупованого Севастополя в море вивели п'ять підводних човнів із семи, що перебувають у складі Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, у Південній бухті окупованого Севастополя стоять два підводні човни проєкту 636.3 "Варшавянка" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. Субмарини пришвартовані до причалів на східному березі бухти.

У складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Пять підводних човнів вивела в море РФ з окупованого Севастополя, - ЗМІ 01

Таким чином, у морі зараз знаходяться п'ять із семи підводних човнів Чорноморського флоту, при цьому чотири в стані готовності до ведення бойових дій і один на ходових випробуваннях.

Підводні човни проєкту "Варшавянка" є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Можливість нести цей вид ракет також отримала "Алроса" після проведеної модернізації.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Якщо б ми серійно виробляли "Нептуни" - то б Чорноморского флоту вже б дано не було!
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30.06.2022 11:34
+14
Чтоб они там в море навсегда и остались.
Аминь.
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30.06.2022 11:35
+8
Якщо б ми виробляли ОТРК - бази ЧФ у Севастополі вже не було б.
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30.06.2022 11:45
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Якщо б ми серійно виробляли "Нептуни" - то б Чорноморского флоту вже б дано не було!
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30.06.2022 11:34 Відповісти
У нас есть гарпуны, это не так работает, им не нужно заходить близко к нам, калибры летят 1000+ км
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30.06.2022 11:38 Відповісти
І що ви пропонуєте?
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30.06.2022 11:43 Відповісти
Якщо б ми виробляли ОТРК - бази ЧФ у Севастополі вже не було б.
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30.06.2022 11:45 Відповісти
точки-ху є, гівно радянське, але працює
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30.06.2022 11:49 Відповісти
«Точка-У» -до 120 км дальність, не дістане. Навіть, якщо б Р-17 (макс. 300 км) не зняли з озброєння, то теж завелика відстань на сьогодні.
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30.06.2022 13:24 Відповісти
ПЛ придется когда-то херачить у стенки, по другому никак - они до бухт под шноркелем ходят.
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30.06.2022 12:15 Відповісти
Чтоб они там в море навсегда и остались.
Аминь.
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30.06.2022 11:35 Відповісти
Треба демілітарізувати порти Крима та Азовського моря.Великі голови України ромірковують.
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30.06.2022 11:43 Відповісти
Видимо будут их затапливать
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30.06.2022 11:44 Відповісти
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30.06.2022 12:01 Відповісти
Не смешите наши Гарпуны
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30.06.2022 11:52 Відповісти
Собирается стать подводными домами для бычков.
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30.06.2022 12:06 Відповісти
Звериный Оскал
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30.06.2022 12:21 Відповісти
топить собрались...
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30.06.2022 12:22 Відповісти
а смысл куда им плыть в этой луже это ладно бы океан..на пойму..и откудава они тама взялися...если пролив закрыт..
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30.06.2022 12:27 Відповісти
Прекрасная цель для дальнобойньіх ракет Химарс . Ведь Крьім не территория РФ .
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30.06.2022 13:03 Відповісти
І де взяти ті далекобійні ракети? Поки ніхто не дає.
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30.06.2022 13:26 Відповісти
 
 