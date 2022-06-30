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Туреччина працює над вирішенням проблеми "зернового коридору" через збалансовану політику, - Ердоган у розмові з Байденом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу на зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом заявив, що Анкара працює над вирішенням питання щодо вивезення зерна з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Туреччина працює над вирішенням проблеми "зернового коридору" через збалансовану політику", - наводить агентство "Анадолу" слова Ердогана.

Турецький лідер висловив сподівання, що ці ініціативи дадуть результат.

Згідно з "Анадолу", Байден, зі свого боку, подякував Ердогану за його зусилля щодо пошуку вирішення питання з вивезенням зерна, а також за рішення Анкари підтримати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Також читайте: Окупанти вивезли перші 7 тис. тонн зерна з Бердянська до "дружніх країн"

Автор: Наталя Джума
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Єрдоган такий же баламут, як і Зеля. Тільки про піар думає.
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30.06.2022 12:38 Відповісти
Як красиво сказав про свої гешефти з ******! Прямо хоч в кварталісти без конкурсу!
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30.06.2022 14:45 Відповісти
Пішов, бусурман, нахер від нашого зерна! Шустрий, як електровіник, падла. Хай санкції проти росії вводить, невірний.
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30.06.2022 18:36 Відповісти
 
 