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"Як оселедці в бочці", - батько ліквідованого в Україні солдата РФ скаржиться на негідне поховання сина

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ворог,русня,мертвий,орк

В Ростові окупантів, які знайшли свою смерть в Україні, поховали з порушенням норм: замість трьох могил на площу п’ять квадратних метрів запхали по шість поховань.

Про це пише видання "Ростов-газета", повідомляє Цензор.НЕТ.

До редакції звернувся батько одного з ліквідованих в Україні вояків. Чоловік боїться називати своє ім’я - в матеріалі його називають Володимиром Ніколаєвим. Він розповів, що його сина поховали у секторі Мужності на Алеї Героїв Північного цвинтаря. "Домовитися про це було дуже складно", - каже чоловік.

Та всі могили виявилися дуже тісно одна до одної. "Наших дітей поховали як оселедців у бочці", - каже ростовчанин.

"Уявляєте, якщо на 1,1 метр встановлювати пам’ятник, розрахований на стандартні півтора метри? Воно ж займе могили поруч, що лежать", - додає він.

При цьому перепоховати своїх синів батькам не дають можливості.

Дивіться: "Вы Homo Sapiens?", - "Нет. Я - русский", - розмова з росіянином в соцмережі. ВIДЕО

В адміністрації цвинтаря чоловіку пояснили, що "так вийшло", і порадили звертатися до суду.

Журналістам причину того, що сталося, на цвинтарі пояснили словом "бардак". "За законом розміри могили – 1,5 метри на 2,3. Але чому вийшло інакше, я сказав би при особистій зустрічі. Телефоном побоююся говорити", - сказав співробітник управління кладовища.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
нехай кацапи не переживають, з часом могили заллють бетоном і встановлять одну "красную звєзду"
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30.06.2022 12:10
+26
Не жалуйся, зато компенсацию получишь. А представь - ни сыночка, ни могилки, ни денежек. Да ты везунчик просто
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30.06.2022 12:11
+24
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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30.06.2022 12:15
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нехай кацапи не переживають, з часом могили заллють бетоном і встановлять одну "красную звєзду"
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30.06.2022 12:10 Відповісти
..встановлять танцплощадку "красная звєзда", з баром та церквою
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30.06.2022 12:27 Відповісти
і танцюватимуть скрєпний кверк.
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30.06.2022 12:35 Відповісти
Велика Россия, а похоронить негде !
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30.06.2022 13:50 Відповісти
Не жалуйся, зато компенсацию получишь. А представь - ни сыночка, ни могилки, ни денежек. Да ты везунчик просто
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30.06.2022 12:11 Відповісти
...А якщо гарно подумати, то в того орка і не було ніякого сина...
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30.06.2022 12:23 Відповісти
Да! Некоторые, по прямому указанию из кремля вообще никого, кроме дочек, не рожали
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30.06.2022 13:48 Відповісти
и это вообще то жест доброй воли
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30.06.2022 15:32 Відповісти
расіся - дуже маленька країна з дефіцитом теріторії
тому вони нападають на сусідів з метою захоплення земель
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30.06.2022 12:11 Відповісти
звалити в одну кучу і залити бетоном, а зверху напис "х..ло своих не бросает".
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30.06.2022 12:13 Відповісти
Це називається «брацкая магіла».
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30.06.2022 12:13 Відповісти
Якісь жахіття відбуваються в мордорі , але мені начхати на те , як хоронять аиродків , які прийшли вбивати нас 😠
Ми їх сюди не кликали ‼️
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30.06.2022 12:13 Відповісти
На шпроти в банці не заслужили!
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30.06.2022 12:14 Відповісти
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30.06.2022 12:14 Відповісти
кацапсинське бидло турбує те, що подохлих виплодків закопують дуже щільно, а не сам факт загибелі. дивні істоти.
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30.06.2022 12:14 Відповісти
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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30.06.2022 12:15 Відповісти

Гімн Чорнобаївки, ага.
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30.06.2022 12:19 Відповісти
El klassico!
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30.06.2022 12:58 Відповісти
нормально..., расходный материал после смерти - просто мусор
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30.06.2022 12:18 Відповісти
Радів би що взагалі хоч щось поховав, а то міг би його "бравий" Zондер-каратель валятися і гнити десь "серед степу широкого..."
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30.06.2022 12:18 Відповісти
вот ведь егоист папочка а куда остальных паковать
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30.06.2022 12:19 Відповісти
Нє, старий орк неправий. Не з оселедцями в бочці треба то порівнювати, а з гівном у вигрібній ямі.
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30.06.2022 12:20 Відповісти
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30.06.2022 12:21 Відповісти
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30.06.2022 12:22 Відповісти
Поховали москаля край дороги:
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw&ab_channel=ArthurFreethinker
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30.06.2022 12:28 Відповісти
Хай "штабелюють"! В країнах південно-західної Європи для економії території взагалі з 30-х почали будувать "стіни пам"яті" (як шафи у моргу - по три-чотири секції у висоту а в ширину - скільки місця вистачає) Домовину поміщають у нішу і закривають на замок Ключ віддають родичам
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30.06.2022 12:22 Відповісти
Ще нарожаєш. Якщо встане
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30.06.2022 12:23 Відповісти
Собиратель гробов русских.
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30.06.2022 12:26 Відповісти
Какой везучий этот старый репоед. А ведь могли в целофановом мешке или в поллитровой баночке только пепел передать.
А мог-бы жить, как все репоеды, лакать бояру или стекломой. Так ему захотелось притащить с Украины стиралку или унитаз. Не повезло кацапу, земля ему стекловатой.
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30.06.2022 12:28 Відповісти
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30.06.2022 12:29 Відповісти
Дійсно, що за х*йня?
Треба як звичайне гівно - у вигрібну яму "бульк" і фсьооо...
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30.06.2022 12:31 Відповісти
Хай подякує що хоч так. А могли б лисиці та собаки по посадках розтягнути що від окупанта-синочка-довбойоба залишилось...
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30.06.2022 12:31 Відповісти
Тобто то все, що його непокоïть?
Справдi, загадкова ороча душа...
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30.06.2022 12:33 Відповісти
в нього сина вбили а він ще щось боїться... раба не вбити в собі
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30.06.2022 12:34 Відповісти
русня уплотняет фаршиков на кладбищах чтобы со стороны быстро разросшиеся клабдища не беспокоили любителей ***** на гражданке
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30.06.2022 12:35 Відповісти
думаю це зроблено для того щоб візуально не збільшувалась площа цвинтару, а те що позаривали мов шпроти. Так це така в них ординська традиція. Бо імперці мислять категоріями, а не особистостями : )
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30.06.2022 12:35 Відповісти
*****.... Стоячи повтикали і заїбісь буде.....
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30.06.2022 12:37 Відповісти
Зібрав ху№ло усіх своїх міністрів та й питає -- як Україну пабєдіть ? Грошей не вистачає... на чому зекономити ? Слово просить міністр зем.ресурсів. Говори ! "Вот многа зємлі уходіт под кладбіща. А на нєй можно било б аеродромов понастроїть, а ето уже шаг к побєдє !" Хорошо ! І что ти прєдлагаєш ? "Я прєдлагаю пагібших хараніть нє льожа, а стоя ! Так ми секономім зємлю !" Хорошо, прінято ! Єщьо кто чіво посовєтуєт ? Встає міністр по будівництву : " Очєнь многа ідьот ценних стройматєриалов на памятнікі. А єто ж можно понастроіть бліндажей, бункєров всякіх і там прятаться . Я прєдлагаю , как сказано раньше хараніть пагібших стоя, но толька па пояс, чтоб сразу і бюст получілся !" Молодєц , прінято ! Встає міністр по металургії . " Многа мєталла ідьот на оградкі. А із нєго можно надєлать танков для пабєди над біндєровцамі !Я поддєрживаю прєдидущіх таваріщєй і прєдлагаю, чтоб пакойнікі єщьо за рукі дєржалісь, Будєт ім і оградка ! " На тому і постановили !...
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30.06.2022 12:43 Відповісти
это нормально. Некоторых вообще в кувшинах хоронят, как подполковника 336-й отдельной бригады морской пехоты оккупантской армии сашку кувшинова.

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30.06.2022 12:54 Відповісти
От у чувака проблема, радуйся, шо вообще похоронили, а не на чернозем переработали!
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30.06.2022 12:59 Відповісти
Ця тварина хвилюється не за те, що його сина в принципі відправили на м'ясо, а що його не належно закопали! Нація виродків.
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30.06.2022 13:13 Відповісти
воно ще і незадоволине чимсь. най подякує що взагалі прикопали а не лисиці по степу розтягли. зате тепер буде на дівйатайу маю ходити цвЯточкі клясти та на палке патретик носити разом з ділдом
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30.06.2022 13:17 Відповісти
пусть скажет спасибо, скотиняка, что в скотомогильник не сбросили его фашиста
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30.06.2022 13:28 Відповісти
Який пам'ятник? Кол осиновий забили и все.
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30.06.2022 13:32 Відповісти
Килька в томаті!!!
Зроблено і "розфасовано" в УКРАЇНІ!!!
Слава ЗСУ!!!
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30.06.2022 14:52 Відповісти
мені так поЙУХ, шо аж невдобно
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30.06.2022 15:22 Відповісти
Як осередці - це ще дохєра місця...
Треба як шпроти - на боку і "валєтом"...
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30.06.2022 17:46 Відповісти
Велика Россия! А хоронить негде!
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01.07.2022 21:39 Відповісти
 
 