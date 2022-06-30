Від початку повномасштабної війни РФ БЕБ України ініціювало арешт активів росіян на суму 31 млрд грн
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Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціювало арешти майна громадян РФ на суму майже 31 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро, про це заявив директор БЕБ Вадим Мельник.
"У фокусі посиленої уваги БЕБ - підприємства, власниками яких виступають представники країни-агресора. Вже виявлено багато випадків ухилення від сплати податків. Практично щодня арештовуємо активи й збільшуємо суму на декілька мільйонів. Зараз йдеться про 31 млрд грн – це вартість арештованого майна росіян, яких підозрюють у цих правопорушеннях. Сподіваюся, що незабаром, за рішеннями суду, ці кошти та активи почнуть працювати лише на користь України", - заявив Мельник.
Зазначається, що цього тижня співробітники БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили росіянина, який приховав дохід від надання в оренду комерційної нерухомості в одній із областей нашої держави. Бюджет України від його діяльності не отримав майже 19 млн грн. Наразі суд наклав арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та нерухомість цієї особи. Орієнтовна вартість заарештованого майна становить майже 1,3 млрд грн.
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від просто арешту мало ефективності
"А багато було людей в церкві"?
- Людей, мамо, не було нікогісінько, тілько самі москалі - так що й голки не було де встромити.
"Мені і удод закує"! (відказує Москаль).
"Тату, лізе чорт у хату"!
- "Дарма, хоч і два, аби не москаль".
"Щоб ти зозулі не чув"! (каже баба).
Іде Москаля так як трави.
Бов, бов, по московськи бреше.
Від Москаля поли вріж та втікай.
Від чорта відхрестишся, а від москаля не відмолишся.
Варив чорт з Москалем пиво, та й пива відрікся.
Вижу, що чорт Москаля ніс у хижу.
З Москалем дружи, а камінь за пазухою держи.
З Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.
Зі солдатом - не зі своїм братом, не братайся.
За Москалем панство: коло ноги ременяки - і все господарство.
Звичайно, Московська напасть.
Казав Москаль ПРАВО, та й збрехав браво.
Козак з Дону, Козак з роду.
Коли чорт і москаль що вкрали, то поминай, як звали.
Коли Москаль каже сухо, то напевно застрягнеш по вухо.
- Як Москаль скаже сухо, то під німайсь по самі вуха, то ще замочишся.
Мабуть Москаль тоді красти перестане, як чорт молитись Богу стане.
Москалеві годи як трясці, а він все бісом дивиться.
Москалики, соколики, позаїдали ви наші волики; а як вернетесь здорові, то поїсьте і корови.
Москаль не свій брат.
-... не помилує.
Москаль з бісом порадились, та й на лихо понадились.
Москаль викрутнями перебувається (тому ж він скрізь погано лається).
Москаль тоді правду скаже, як чорт молитись стане.
Москаль здавна вже панує, бо бач завше людей дурить.
Москаль на слези не звертає уваги.
Москаль як ворона, та хитріший чорта.
Москаль не великий чоловік, та ба!
Москаль ликом чваниться, і кожному під ніс з ним пхається.
Москаль козака як раз огудить, а Москаля й чорт не одурить.
Москаль ликом вязаний, у ликах ходить, та й всіх у ликах водить.
Москаль дорогу знає, та ще питається.
Москва слезам не вірить.
Москва на злиднях збудована, та й злиднями годована.
Московське панування, то чортівське жартування.
Московський час, як жидівський зараз - (не перечекаєш).
На вовка помовка, а Москаль кобилу вкрав.
На гроша амуніції, на десять амбіції.Не за те Москаля бють, що краде, а за те, щоб умів кінці ховати.
Не великий Москаль, та страшний.
Не випадає Москаля дядьком звати, а все дядюшка.
Про одного Москаля війна буде.
Собака брехне - Москаль віри пійме.
Солдат світ пройде, та назад не вернеться.
Ти Москалю і добрий чоловік, та твоя шенеля злодій.
Хоч убий Москаля, то він зуби вискаля.
Хоч добрий чоловік, та Москаль.
Чорт зна що у лаптях, та й то Москаль.
Я б тому бісовому тарабану хліба не дав, за те що каже: "Порубать хохлів, порубать хохлів"!; а ту маленьку сопілочку все б паляницями годував, за те що каже: "а за віщо їх, а за віщо їх".
27 червня о 11:17 ·
Скільки б не втратила р0сія у цій війні, наші втрати, на жаль, більші.
Бо вони позбавляються непотребу.
Ми - втрачаємо справжніх людей.
Кожен день стрічка в фотографіях чоловіків і жінок, які загинули захищаючи країну.
На це неможливо дивитися без сліз.
Гарні, розумні, талановиті.
Чиїсь діти, батьки, брати, сестри.
Вони мали жити, створювати сім'ї, народжувати дітей, працювати, займатися улюбленими справами, насолоджуватись життям.
Скільки душі в них вклали батьки.
Скільки вони не встигли дати своїм дітям...
Боляче
Автор - Vira Krasulia
арт: Лонюк М.