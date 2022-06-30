"Втома від України" могла б бути катастрофічною для всього вільного світу, а не лише для нашої держави, - Яценюк

Путін чекає того, щоби була "втома від України". І ця "втома від України" могла б бути катастрофічною не лише для нашої держави, а й для усього вільного світу.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цілі Путіна - "підірвати НАТО, розпорошити ЄС, боротися проти США, створити альянс диктаторів у світі": "Але його безумною історичною місією є завоювання України. І в ці історичні часи ми маємо перемогти, ми маємо його зупинити, ми маємо притягти його до відповідальності. І таких диктаторів, як він".

Водночас, зазначив Яценюк, Путін досяг абсолютно протилежного тому, чого він очікував. Зокрема, НАТО збільшилося з 30 до 32 членів.

"Але я переконаний, що правильним рішенням було би мати не 32 члени НАТО, а принаймні 33. 33-м членом НАТО має бути Україна", - наголосив голова КБФ.

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Яценюк згадав слова експрезидента США про те, що нібито НАТО застаріло: "Але НАТО вже не застаріло. Воно оновилося, відродилося. НАТО вирішило знайти адекватні відповіді на виклики, з якими стикнулися Альянс та вільний світ".

Також він зазначив, що наразі у світу є достатньо інструментів, аби протистояти фейковим наративам Путіна.

"Аби казати правду, слідувати цій правді і робити все можливе для того, щоби Україна стала країною-переможницею. Переможе Україна і вільний світ. І в нас є усе, аби цього досягти. Інакше диктатори захоплять цей світ", - підсумував Яценюк.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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