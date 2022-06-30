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"Втома від України" могла б бути катастрофічною для всього вільного світу, а не лише для нашої держави, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яценюк

Путін чекає того, щоби була "втома від України". І ця "втома від України" могла б бути катастрофічною не лише для нашої держави, а й для усього вільного світу.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цілі Путіна - "підірвати НАТО, розпорошити ЄС, боротися проти США, створити альянс диктаторів у світі": "Але його безумною історичною місією є завоювання України. І в ці історичні часи ми маємо перемогти, ми маємо його зупинити, ми маємо притягти його до відповідальності. І таких диктаторів, як він".

Водночас, зазначив Яценюк, Путін досяг абсолютно протилежного тому, чого він очікував. Зокрема, НАТО збільшилося з 30 до 32 членів.

"Але я переконаний, що правильним рішенням було би мати не 32 члени НАТО, а принаймні 33. 33-м членом НАТО має бути Україна", - наголосив голова КБФ.

Читайте також: Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС - це не лише про Україну, а про майбутнє демократії в світі, - Яценюк

Яценюк згадав слова експрезидента США про те, що нібито НАТО застаріло: "Але НАТО вже не застаріло. Воно оновилося, відродилося. НАТО вирішило знайти адекватні відповіді на виклики, з якими стикнулися Альянс та вільний світ".

Також він зазначив, що наразі у світу є достатньо інструментів, аби протистояти фейковим наративам Путіна.

"Аби казати правду, слідувати цій правді і робити все можливе для того, щоби Україна стала країною-переможницею. Переможе Україна і вільний світ. І в нас є усе, аби цього досягти. Інакше диктатори захоплять цей світ", - підсумував Яценюк.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також читайте: Мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну. Путін - воєнний злочинець і хоче знищити нашу націю, - Яценюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Вважав вас трохи розумнійшей...
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30.06.2022 13:16
+8
Яшка, морду закрий.... Він стільки вже відправив на фронт допомоги, що тобі краще заткнутись...чи ти тут " прєдставітєль от ху#ла" будеш?
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30.06.2022 13:08
+8
Працює! А не відосіки клепає....
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30.06.2022 13:08
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"Втома від України" є тільки У РАСІЇ!!... смертельна "втома"!
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30.06.2022 12:56 Відповісти
❗️Акции Газпрома обвалились на Мосбирже на 30% после решения не выплачивать дивиденды. https://t.me/charter97_org/77013
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30.06.2022 13:03 Відповісти
о опять появился
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30.06.2022 12:57 Відповісти
Це його появили на форумі.
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30.06.2022 12:59 Відповісти
Сеня сьогодні вже мінімум другий раз в новинах,цікаво до чого це?
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30.06.2022 13:06 Відповісти
Працює! А не відосіки клепає....
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30.06.2022 13:08 Відповісти
Зараз напишуть про стіну.
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30.06.2022 12:57 Відповісти
Беги, Сеня беги!!! Война закончиться, и до тебя дело дойдет!!!
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30.06.2022 12:58 Відповісти
від кулі в лоба не втече.
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30.06.2022 13:08 Відповісти
Не мели дурниць , довбню , бо прийдеться тобі п'ятками накивати 😠
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30.06.2022 14:13 Відповісти
яйценюк, закрий пельку , і не пзди. від тебе вже втома, афєріст йбаний.
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30.06.2022 12:59 Відповісти
Яшка, морду закрий.... Він стільки вже відправив на фронт допомоги, що тобі краще заткнутись...чи ти тут " прєдставітєль от ху#ла" будеш?
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30.06.2022 13:08 Відповісти
Яха яков , **@ло закрий і згинь , нечиста сила 😡
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30.06.2022 14:15 Відповісти
Яценюк , где стена с оккупантом ? НЕТ ? А гроши ? Тоже нет ?

тогда не пиарся на горе украинцев !!

вообще пора спрашивать за нанесение ущерба Украине ( и с прошлой власти и с нынешней )
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30.06.2022 12:59 Відповісти
Вообще этот Киевский безпековый форум начинает раздражать . Берите оружие и идите на фронт .

или за Вас должны гибнуть националисты и патриоты?
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30.06.2022 13:03 Відповісти
Так форум вовсе и не Киеве, это какай-то видеочат в телеге, просто сенька назначил себя его директором
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30.06.2022 13:20 Відповісти
Пані Софія!Що ви до українського моджажеда в 15 років доколупались за ту стіну?Якби там був кримінал то сто відсоткові прокурори нелоха вже би Сєню в 19 році пресували. А він приняв казну в розграбованому вигляді після зека і передав Гройсману в пристойному стані. Чи вам також подобається "поприколюватись"?
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30.06.2022 13:57 Відповісти
Пані Софія! Ви мабуть на сьогоднішньому сонці перегрілись?
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30.06.2022 14:58 Відповісти
Софія, вам "хрєн знає звідки" краще видно про діяльність Яценюка? Може ви ще чимось займаєтесь, крім коментарів під кожною публікацією в ЦН? Чи ви тут на "подработкє" ?
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30.06.2022 13:12 Відповісти
Вважав вас трохи розумнійшей...
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30.06.2022 13:16 Відповісти
як можна вважати розумною людину, яка регулярно несе брєд?)
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30.06.2022 13:34 Відповісти
А интенсивность войны учитывались при этих финансовых подсчетах? Сомневаюсь.
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30.06.2022 20:29 Відповісти
Ану давай, розкажи мені про інтенсивність війни від втечи Яника і понині.
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01.07.2022 06:45 Відповісти
Ты совсем тупая?
Как ты могла забыть про украденный Яценюком миллиард?
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30.06.2022 13:31 Відповісти
І ти поближче до корисних ідіотів подоляка !
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30.06.2022 14:16 Відповісти
Надо Сене какую-то конкретную работу поручить, поволонтёрил бы что-ли, занялся усовершенстованием экипировки наших пехотинцев при своих то непонятных доходах. А то эти банальные заявления от чувака который в нашей недолугой политике аж с 2001 года как-то сегодня странно смотрятся и абсолютно бесмысленны по своей сути
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30.06.2022 13:01 Відповісти
Не удивлюсь , если выяснится , что БЫВШАЯ партия Яценюка ШОТО ТАМ ПРО ФРОНТ - проект раши.
КАК выяснилось , что Самопомич был российский проект . И им ловко удалось обмануть львовян
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30.06.2022 13:06 Відповісти
це не стільки російський як Мішин (Фрідмана) Тепер Міша зробив Голос, але бабосики не дав, то і розсипався голос. Львівські політики завжди слідували у фарватері буксира з грошима.
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30.06.2022 13:33 Відповісти
І Це на 10 березня 2022 року...а допомогу вже на червень місяць дивіться самі ...

Фонд Яценюка предав на допомогу військовим, медикам і біженцям понад 15 млн грн

10 березня 20.37

https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/war/fond-jatsenjuka-napraviv-na-dopomogu-vijskovim-medikam-ta-bizhentsjam-ponad-15-mln-grn-1599309.html
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30.06.2022 13:17 Відповісти
а украл сколько???
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30.06.2022 13:43 Відповісти
І Скільки???
Ти про це в ДБР вже повідомив?
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30.06.2022 13:54 Відповісти
если бы эта крыса вернула наворованное, там бы на 1000 таких допомог бы хватило....Как вы задрали яценюкодрочеры гребаные, с памятью у вас нелады...
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30.06.2022 15:16 Відповісти
Пане Дмітрій! А ви особистим прикладом "поволонтеріть" та втріть носа Яценюку! А то банально видаєте свої бачення, які абсолютно бездумні по своїй суті.
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30.06.2022 15:04 Відповісти
Ветеран чеченской войны Арсений Кулявлобтаккулявлоб проявляется там, где хоть немного деньгами запахнет. Он уже слюни пускает на средства на восстановление Украины. Не мечтай, за этими деньгами будут внимательно следить. За каждый цент отчитаться надо будет.
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30.06.2022 13:08 Відповісти
Яценюк красиво однажды сказал...Вова..ты ********...
Немцов немного опоздал с Диагнозом...я это казав на Майдане Ющенко в 2004 году...
Быдло мавзолейное..вы Никто...
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30.06.2022 13:21 Відповісти
РюZZkie бараны...вы ...НИКТО...
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30.06.2022 13:24 Відповісти
Украину спасли тогда в 2015г.Яценюк и Лешек Бальцерович...
Быдло тупое...
Хрюкайте дальше...
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30.06.2022 13:29 Відповісти
)))))))))) шутник,мля...
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30.06.2022 15:17 Відповісти
Ніхто не каже про "втому від України " .... навіщо куля у лоб це питання підіймає....
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30.06.2022 13:30 Відповісти
Тебе забув спитати , кінь мухосранський 😆
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30.06.2022 14:35 Відповісти
Вшийте хтось цього покидька. Я б сам вшив - "пусть меня научат"
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30.06.2022 13:34 Відповісти
Ти можеш тільки язиком ляпати , кущ , неосвітчений !
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30.06.2022 14:34 Відповісти
шариков,ты?
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30.06.2022 15:18 Відповісти
Сеня - молодец!
А вы, бараны безмозглые, живенько хватайте магниты и марш доказывать, что в железном занавесе нет ни грамма железа!
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30.06.2022 13:36 Відповісти
Слухають Яценюка всі світові лідери і аплодують його профессіоналізму ,
а таких , як ти,які запроста ображають людей , просто гидують , бо ти ніхто , а просто Аркаша !

Згинь
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30.06.2022 14:32 Відповісти
Яценюк круче Порошенко..а почему хоть знаете?
Деньгами Украины тогда управлял Арсений Петрович...
Сдержал инфляцию...сдержал ненужные растраты на третье степенные расходы...спасибо Турчинову...
Порошенко прийняв Присягу на Вірність України аж 8 червня 2014 року..коли Турчинов майже все вирішив...
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30.06.2022 13:42 Відповісти
Шо...опять "кролик"
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30.06.2022 13:42 Відповісти
доречі, Яценюка визнано найкращим премєром уряду "камікадзе" України! а рашка кинула немало коштів, щоб дискредитувати його діяльність, в тому числі будівництво стіни на кордоні з мокшами. Тролі та Зе-шобла! ідіть за кораблем!!
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30.06.2022 13:55 Відповісти
Стіна певно там де і кораблі порашенко
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30.06.2022 13:57 Відповісти
Цитата от президента Литви Далі Грібаускайте...
Украине повезло...что президентом стал Петро Порошенко в 2014 году...
Любому другому мудаку ,ЕС и НАТО не дали б и 50 копеек путлєра...
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30.06.2022 13:55 Відповісти
Коли ж він поїде на схід і зловить свою "Кулю в лоб"
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30.06.2022 13:56 Відповісти
Пізданв себе в дупло *Катюшей* Джугашвили...
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30.06.2022 14:04 Відповісти
Шкода , що ти ще зловив по пиці , за брехню і злорадстао,
олень Даноаскій 😠
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30.06.2022 14:21 Відповісти
Не зловив по пиці , але це в майбутньому
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30.06.2022 14:37 Відповісти
До речі...лекція Арсенія Петровича з приводу мирової єкономики в університетах США коштує 300 000 долярів USA...
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30.06.2022 14:02 Відповісти
Коли в темі Яценюк або Порошенко , то збігаються , як таргани , всі подоляцькі боти і зелені істоти , які просто заздрять розумним людям ,
які невпинно допомагають арміі і відстоюють інтереси Украіни на всіх
світових площадках 🙂
Давайте , розминайтесь , ідіоти , може якусь копійчину зебеня підкине
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30.06.2022 14:28 Відповісти
Яценюк 'Якщо куля в лоб, то куля в лоб'
https://www.youtube.com/watch?v=lLqKeXmPOhI
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30.06.2022 17:38 Відповісти
этот заборостроитель отуда всплыл? шейку массируй пока
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30.06.2022 18:07 Відповісти
 
 