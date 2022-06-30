"Втома від України" могла б бути катастрофічною для всього вільного світу, а не лише для нашої держави, - Яценюк
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Путін чекає того, щоби була "втома від України". І ця "втома від України" могла б бути катастрофічною не лише для нашої держави, а й для усього вільного світу.
Про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цілі Путіна - "підірвати НАТО, розпорошити ЄС, боротися проти США, створити альянс диктаторів у світі": "Але його безумною історичною місією є завоювання України. І в ці історичні часи ми маємо перемогти, ми маємо його зупинити, ми маємо притягти його до відповідальності. І таких диктаторів, як він".
Водночас, зазначив Яценюк, Путін досяг абсолютно протилежного тому, чого він очікував. Зокрема, НАТО збільшилося з 30 до 32 членів.
"Але я переконаний, що правильним рішенням було би мати не 32 члени НАТО, а принаймні 33. 33-м членом НАТО має бути Україна", - наголосив голова КБФ.
Яценюк згадав слова експрезидента США про те, що нібито НАТО застаріло: "Але НАТО вже не застаріло. Воно оновилося, відродилося. НАТО вирішило знайти адекватні відповіді на виклики, з якими стикнулися Альянс та вільний світ".
Також він зазначив, що наразі у світу є достатньо інструментів, аби протистояти фейковим наративам Путіна.
"Аби казати правду, слідувати цій правді і робити все можливе для того, щоби Україна стала країною-переможницею. Переможе Україна і вільний світ. І в нас є усе, аби цього досягти. Інакше диктатори захоплять цей світ", - підсумував Яценюк.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
Будь ласка, зачекайте...
тогда не пиарся на горе украинцев !!
вообще пора спрашивать за нанесение ущерба Украине ( и с прошлой власти и с нынешней )
или за Вас должны гибнуть националисты и патриоты?
Как ты могла забыть про украденный Яценюком миллиард?
КАК выяснилось , что Самопомич был российский проект . И им ловко удалось обмануть львовян
Фонд Яценюка предав на допомогу військовим, медикам і біженцям понад 15 млн грн
10 березня 20.37
https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/war/fond-jatsenjuka-napraviv-na-dopomogu-vijskovim-medikam-ta-bizhentsjam-ponad-15-mln-grn-1599309.html
Ти про це в ДБР вже повідомив?
Немцов немного опоздал с Диагнозом...я это казав на Майдане Ющенко в 2004 году...
Быдло мавзолейное..вы Никто...
Быдло тупое...
Хрюкайте дальше...
А вы, бараны безмозглые, живенько хватайте магниты и марш доказывать, что в железном занавесе нет ни грамма железа!
а таких , як ти,які запроста ображають людей , просто гидують , бо ти ніхто , а просто Аркаша !
Згинь
Деньгами Украины тогда управлял Арсений Петрович...
Сдержал инфляцию...сдержал ненужные растраты на третье степенные расходы...спасибо Турчинову...
Порошенко прийняв Присягу на Вірність України аж 8 червня 2014 року..коли Турчинов майже все вирішив...
Украине повезло...что президентом стал Петро Порошенко в 2014 году...
Любому другому мудаку ,ЕС и НАТО не дали б и 50 копеек путлєра...
олень Даноаскій 😠
які невпинно допомагають арміі і відстоюють інтереси Украіни на всіх
світових площадках 🙂
Давайте , розминайтесь , ідіоти , може якусь копійчину зебеня підкине
https://www.youtube.com/watch?v=lLqKeXmPOhI